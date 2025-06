No Forró Caju de Emília quem recepcionou Mitidieri foi Amorim

Por Adiberto de Souza *

Uma foto postada nas redes sociais pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), chamou a atenção pela ausência da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Anfitriã do Forró Caju, a gestora não recepcionou o líder pedessista na primeira noite da festa instalada na praça dos mercados centrais. A fidalga deixou essa incumbência para o mandachuva do PL no estado, empresário Edvan Amorim. Como uma imagem fala mais do que mil palavras, 10 em cada 10 sergipanos enxergaram na fotografia um recado do governador para Emília, principalmente depois que ele ameaçou orientar os vereadores sobre sua tutela a se posicionarem contra a Prefeitura de Aracaju. Alguém pode dizer: Ah, mas a foto foi feita no camarote da Câmara Municipal. Ora, no mundo virtual em que vivemos, se quisesse ser festejado pela dona do evento, Mitidieri a teria avisado que estaria indo ao Forró Caju tal hora. A verdade é que, ao preferir se encontrar com o “dono” do PL, o governador deixou transparecer que escanteou a prefeita após concluir que ela “quer publicamente pisar no meu pé, me derrotar no ano que vem”. Portanto, tudo leva a acreditar que, a partir de agora, quando quiser tratar sobre alguma questão relacionada à Prefeitura de Aracaju, Fábio Mitidieri vai sentar com Edvan Amorim, homem com fortíssima influência na administração de Emília Corrêa. Marminino!

Agenda política

O ministro Márcio Macêdo (PT) aproveitou o feriado de ontem para cumprir uma agenda oficial e política. Foi a Boquim, Pedrinhas e Arauá assinar ordens de serviço e entregar residências construídas pelo programa Minhas Casa Minha Vida. Pré-candidato a senador, o ilustre aproveitou para medir sua popularidade junto aos três prefeitos, lideranças políticas e os eleitores da região sul de Sergipe. Além de botar os pés na estrada, Márcio Macêdo terá que convencer a direção do PT estadual a apoiá-lo, pois se o partido não referendar sua candidatura a vaca pode ir pro brejo. Arre égua!

Contra o líder

Mesmo sendo de autoria do vereador Isac Silveira (União), líder da prefeita na Câmara Municipal, o projeto criando a loteria de Aracaju (Lotaju) recebeu voto contrário da vereadora Moana Valadares (PL). Apesar do discurso da bolsonarista condenando a iniciativa por, segundo ela, prejudicar os pobres, a propositura foi aprovada por 14 votos favoráveis e apenas seis contra. Resta saber agora se a prefeita Emília Corrêa (PL) vai sancionar o projeto de seu líder ou vetá-lo visando atender a aliada Moana, que vem a ser esposa do deputado federal Rodrigo Valadares (União), aliado da gestora aracajuana. Home vôte!

Amigado com a direita

Fundado em 1980 para ser um partido de centro-esquerda, o PT chegou aos 45 anos amigado com a direita. A legenda nunca subiu ao altar com as siglas direitistas, porém vive se amasiando com elas em troca de apoio político. Nestas mais de quatro décadas, o PT frequentou e foi frequentado pela direita, ora no escurinho da política, ora às claras, mas sempre tão felizes quanto um casal apaixonado, que faz vistas grossas para as desavenças entre suas famílias. Agora mesmo, o presidente Lula da Silva (PT) tem feito das tripas coração para impedir que congressistas da direita atropelem o governo dele. Cruz, credo!

De técnico a político

Criado em 1969 para fiscalizar as ações do Executivo e do Legislativo, o Tribunal de Contas de Sergipe, que deveria ser apenas um simples órgão técnico da Assembleia, se transformou num biombo político. Alí, quase todos os conselheiros têm herdeiros com mandatos ou ocupando importantes cargos comissionados. Estranho nisso tudo é que ninguém fiscaliza essa estreita e suspeitíssima relação do TCE com a política partidária. É papel da sociedade exigir que se apure até que ponto os filhos e cônjuges interferem nas decisões dos conselheiros – se é que o fazem – para beneficiar chefes políticos. Virgem santíssima!

Cartão vermelho

A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) vai demitir 36 empregados com mais de 75 anos de idade. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Extensão Rural, 12 suplicantes devem receber o cartão vermelho agora em junho, enquanto os outros serão demitidos nos próximos meses. Em nota, a entidade sindical afirma que “a Emdagro precisa ser responsabilizada por essa atitude desrespeitosa e insensível”. No começo deste mês, a Fundação Hospitalar de Sergipe ameaçou demitir mais de mil empregados, fato que provocou forte reação do sindicato da categoria e do Ministério Público. Assim também já é demais também!

Grana na mão

A Prefeitura de Aracaju paga, hoje, a folha salarial deste mês. Agora em junho, os funcionários da administração geral já recebem os salários com reajuste de 20%, enquanto os demais servidores, incluindo aposentados e pensionistas, passam a receber com um aumento de 6,26%. Além do salário de junho, a Prefeitura também dará continuidade ao pagamento da primeira parcela do 13º salário para os servidores, aposentados e pensionistas que fazem aniversário nos meses de maio e junho. É bom a galera não “torrar” a grana agora nos festejos juninos, pois o mês de julho é de 31 dias e, certamente, a Prefeitura não vai antecipar os salários como está fazendo agora. Danôsse!

PT não tem dono

“O PT de Sergipe não tem dono”. Este aviso é de Cássio Murilo, candidato à presidência estadual do partido da estrelinha. Entrevistado por uma rádio de Itabaiana, o petista disse que a candidatura dele é um chamado aos filiados para retomar o comando da legenda. Segundo ele, na última década, os parlamentares do PT tutelaram a militância: “Queremos um partido onde as decisões sejam tomadas coletivamente”, frisa Cássio, numa indireta ao presidente da sigla no estado, deputado federal João Daniel, e ao senador Rogério Carvalho, candidato à presidência do PT. As eleições para escolher os novos comandantes do partido estão agendadas para o próximo dia 6. Aff Maria!

Cadê o reajuste?

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) está cobrando do governo de Sergipe que envie para a Assembleia o Projeto de Lei concedendo reajuste salarial aos servidores estaduais. De acordo com o parlamentar verde, conceder um aumento acima do índice inflacionário “foi uma promessa do governador Fábio Mitidieri durante a campanha eleitoral”. Paulo Júnior fez questão de ressaltar que em 2023 e no ano passado, o Executivo reajustou os salários acima da inflação. Pelo que a Secretaria Estadual de Comunicação informou, o governador só deve conceder o reivindicado reajuste lá para o segundo semestre. Misericórdia!

Crime organizado

A deputada federal Katarina Feitoza (PSD) é uma entusiasta da CPI a ser instalada no Senado para investigar as milícias e o crime organizado no Brasil. De autoria do senador Alessandro Vieira (MDB), a CPI deve ser instalada logo após o recesso parlamentar. Delegada de polícia tal qual o emedebista, a deputada disse que sempre esteve na linha de frente no combate ao crime organizado. Segundo a ilustre, o avanço dessas organizações criminosas ameaça a segurança das famílias e não pode ser tratado com omissão. Por fim, Katarina disse ter chegado “a hora de unir forças e enfrentar esse mal com investigação séria, coragem e compromisso com a lei”. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 7 de abril de 1896.

* É editor do Portal Destaquenotícias