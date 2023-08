O Brasil não se divide e o Nordeste merece respeito

Por Adiberto de Souza *

Alguém precisa avisar o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para respeitar o Nordeste, alertando-o que o seu discurso, de tom xenófobo e separatista, não contribui em nada para tirar o Brasil do atoleiro em que foi colocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Como bem revela a nota divulgada pelo Consórcio Nordeste contra as lorotadas ditas pelo mineiro, incentivar “uma guerra entre regiões significa não compreender as desigualdades de um país de proporções continentais”. Aliás, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), agiu bem ao publicar que “manifestações separatistas são um desserviço. Posições claramente politiqueiras e com viés nas eleições de 2026 devem ser repudiadas”. Com esse discurso destrambelhado, o governador de Minas estimula perigosamente o divisionismo. Pelo visto, se pudesse, Romeu Zema excluiria o Nordeste do mapa do Brasil. Claro que o prejuízo maior seria para o resto do país. Como bem canta Elba Ramalho, “Imagina o Brasil ser dividido/ E o Nordeste ficar independente/ O Nordeste seria outro país/ Vigoroso, leal, rico e feliz/ Sem dever a ninguém no exterior”. Marminino!

Aposta nas coxas

E o advogado Danilo Segundo (PT) dorme e acorda sonhando em ser prefeito da Barra dos Coqueiros. Segundo as línguas ferinas, o distinto tem pouquíssimas chances de vitória, pois a maioria do eleitorado barrense sempre vota em quem nasceu e cresceu no município. Cristão novo no PT, o causídico encontra oposição até entre muitos petistas. Na verdade, Danilo projeta “entrar nas coxas”, caso haja uma disputa muito acirrada entre o ex-prefeito e o atual, respectivamente, Airton Martins (PSD) e Alberto Macedo (MDB). Também reza para que a popularidade do sogro e presidente Lula (PT) acabe lhe rendendo uns votinhos. Cruzes!

E tome promessa

De passagem por Sergipe, o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), encheu os sergipanos de promessas. Garantiu concluir e interminável duplicação da BR-101, no trecho que corta o estado, e prometeu duplicar a BR-235, entre Aracaju e Itabaiana. O discurso do emedebista alagoano encheu de esperança políticos da situação e da oposição, sem falar que muitos correram para lembrar que são os pais das crianças. Resta saber se, diferente de promessas idênticas feitas à exaustão anteriormente, as de Renan Filho serão concretizadas. É sempre bom lembrar que gato escaldado tem medo de água fria. Crendeuspai!

Deputado fez escola

E o vereador da cidade maranhense de Cândido Mendes, Sababa Filho (PCdoB), parece ser um aluno aplicado do deputado estadual Cristiano Cavalcante (União). Imitando o parlamentar sergipano, que jogou dinheiro pra cima enquanto os pobres se engalfinhavam para pegar as cédulas, o comunista do Maranhão lançou um grande volume de dinheiro pela janela da Câmara. Antes de fazer “chover dinheiro”, Mendes disse que a grana lhe foi enviada pelo prefeito Facinho (PL), na tentativa de comprar o seu mandato. Misericórdia!

Congresso da CUT

Filiados da CUT em Sergipe participaram o 15° Congresso Estadual da Central Única dos Trabalhadores, realizado neste final de semana em Aracaju. Prestigiado por várias entidades da sociedade civil, o evento abordou temas como o aniquilamento da juventude negra, o arcabouço fiscal, a necessidade de uma reforma tributária para a taxação das grandes fortunas e a luta por um projeto de segurança nacional que não permita novas tentativas de golpe contra a democracia. Os trabalhadores também discutiram sobre o exagerado reajuste de 50% na contribuição dos servidores estaduais para o Ipesaúde. Aff Maria!

Mentiras incomodam

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) repudiou as fake news propagadas contra a sua pré-candidatura a prefeita de Aracaju. Segundo a fidalga, o partido só tomará uma decisão nesse sentido no próximo ano, embora duas correntes que representam a segunda maior força do Psol em Sergipe já tenham declarado apoio à uma possível candidatura dela em 2024. Linda ressalta que, diferente das fake news divulgadas por aí, os psolistas seguem avaliando o quadro sucessório de Aracaju e fazendo internamente um debate democrático. Ah, bom!

Relator festejado

O senador Laércio Oliveira (PP) será o relator da proposta que autoriza a Prefeitura de Aracaju a fazer um empréstimo de R$ 500 milhões ao banco do Brics – formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Uma vez aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto seguirá para votação no Plenário. Ao festejar a escolha de Laércio como relator, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) informou que os recursos oriundos do empréstimo vão financiar o projeto ‘Cidade do Futuro’, que reúne obras importantes, sobretudo para Zona de Expansão. “Faremos ainda a dragagem do rio Poxim, além de outros empreendimentos que trarão melhores condições de vida para os aracajuanos”, discursa o pedetista. Então, tá!

Mundo cão

A violência cresce de forma acelerada e sem controle. O cidadão assiste atônito a ousadia dos criminosos, ao mesmo tempo em que se tornam cada vez mais corriqueiros os crimes com motivações pessoais. A maioria dos suspeitos de praticarem todo tipo de crimes permanece pouco tempo atrás das grades. Esta facilidade em sair da cadeia torna o criminoso mais ousado e disposto a matar sem nenhum motivo. E esta sensação de impunidade assusta os cidadãos de bem que, sem alternativa, se enclausuram em suas residências. Só Jesus na causa!

Concorrência desleal

Não é fácil a vida do político sem mandato. Durante as campanhas eleitorais fica visível a concorrência desleal imposta por quem possui cadeira no Legislativo. Este conta com toda a estrutura parlamentar e partidária, enquanto os novatos, na maioria dos casos, enfrentam a disputa com a cara e a coragem. A legislação em nada favorece quem não possui mandato. Desde a distribuição do fundo eleitoral às emendas parlamentares, tudo é feito para garantir a perpetuação de quem já está no parlamento. É muito por isso, que as eleições não conseguem renovar, de forma considerável, as Assembleias, o Congresso e as Câmaras de Vereadores. Coisas da política!

PT exige respeito

O PT divulgou nota condenando o discurso do deputado estadual Marcelo Sobral (União). O indigitado sugeriu aos servidores públicos insatisfeitos com o exagerado reajuste da contribuição do Ipesaúde que trocassem de plano de saúde. O partido repudiou a atitude abominável do governista, “que, de forma desrespeitosa, ofende os servidores públicos estaduais ao proliferar inverdades sobre o Ipesaúde, no afã de defender a indefensável política de desmonte daquela autarquia pelo governo do estado”. A nota alerta Marcelo Sobral que “os servidores públicos de Sergipe merecem respeito” e condena “o absurdo aumento de 50% da contribuição do Ipesaúde”. Arre égua!

Recorte de jornal

