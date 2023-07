O Congresso parece um armazém de secos e molhados

Por Adiberto de Souza *

Não é exagero comparar o Congresso a um armazém de secos e molhados. Assim como os bem sortidos empórios, o legislativo brasileiro oferece políticos para todos os gostos e bolsos. Agora mesmo, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está fazendo “carinho” e distribuindo “mimos” a muitos congressistas para que estes votem a favor de projetos, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Diferente do armazém, onde quem paga a conta é o freguês, no Congresso a custosa “compra” feita pelo Executivo é custeada pelo povo, este mesmo que elegeu – com raras exceções – um bando de maus políticos para representá-lo. Em vez de dinheiro, o governo federal paga as “mercadorias” com emendas parlamentares, cargos federais e, segundo as línguas ferinas, otras cositas más. Tomara que esta vergonhosa venda de votos por muitos deputados e senadores sirva de lição aos eleitores, a quem cabe puni-los nas urnas. Crendeuspai!

Procura-se vices

Já notaram como ninguém se insinuou ainda para disputar o cargo de vice-prefeito de Aracaju? Todo mundo só quer se candidatar à chefia do Executivo aracajuano. Tido como um cargo reserva, a vice-prefeitura é um bom trampolim político. Eleitas vices do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), Eliane Aquino (PT) e Katarina Feitoza (PSD) foram catapultadas, respectivamente, à vice-governadoria e à Câmara Federal. Portanto, mesmo desprestigiado pela classe política, o cargo de vice sempre foi o caminho mais curto para se chegar à titularidade. Que o digam os ex-vices-presidentes da República, José Sarney, Itamar Franco e Michel temer. Aff Maria!

Prefeito ecumênico

Padre por formação, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Inaldo Luis da Silva (PP), trata os pastores evangélicos a pão de ló. E o pepista está correto, pois cerca de 40% dos habitantes de Socorro são evangélicos de carteirinha. Em seu primeiro mandato de prefeito, Padre Inaldo aprovou na Câmara de Vereadores um Projeto de Lei isentando as igrejas evangélicas de pagaram IPTU dos imóveis alugados por elas no município. Nem precisa dizer que, além de professar a igualdade religiosa, Padre Inaldo está de olho grande é nos votos dos irmãos evangélicos para eleger seu sucessor em 2024. Jesus seja louvado!

Fantasmas bem vivos

Um prefeito do interior se disse espantado com o grande número de empresas fantasmas em Sergipe. Segundo ele, das cinco participantes de uma licitação no município, três não resistiram a uma simples visita técnica, por não possuírem instalações físicas e outra tinha endereço falso. É sabido que muitos participantes de concorrências públicas têm empresas virtuais, ou seja, existem no papel, mas não possuem endereço físico. E os donos dessas arapucas ainda ficam injuriados com o fato de os editais determinarem visitas às instalações das empresas concorrentes. Home vôte!

Em defesa do Ipesaúde

Servidores estaduais e municipais fizeram, ontem, um protesto em frente ao Ipesaúde contra o exagerado reajuste de 50% no valor da contribuição paga por eles aquele plano de saúde. Pelo projeto do governo Mitidieri, o valor da alíquota descontada para os dependentes também passou de entre 0,7 a 2,5% para entre 2% e 4%, a depender da idade dos conveniados. Para justificar o absurdo reajuste da contribuição, o governo afirmou que existe um rombo financeiro no Ipesaúde da ordem de R$ 200 milhões. Em outras palavras: os servidores vão pagar pelos equívocos financeiros das gestões do instituto. Assim também já é demais também!

Vale-grana

Boa parte dos trabalhadores troca o vale-refeição por dinheiro. O benefício visa garantir o poder de compra para uma alimentação adequada e saudável. De acordo com pesquisa do Instituto Data popular, quase quatro em cada 10 assalariados vendem o benefício, que é tido como um salário indireto. No estudo, 36% disseram que torraram o vale-refeição nos cobres pelo menos uma vez no último semestre. Já 60% trocaram o vale por dinheiro mais de duas vezes. Cruz, credo!

TV pisou na bola

O coordenador da Cáritas Diocesana de Propriá, padre Isaías Carlo Nascimento Filho, está muito chateado com a TV Atalaia. Tudo porque o programa Tolerância Zero o acusou de ter fugido do local de um acidente automobilístico sem prestar socorro às vítimas. O religioso lamentou o fato de a emissora ter feito a acusação contra ele com base apenas no depoimento de uma senhora que disse ter ouvido essa conversa de outra pessoa. Em nota explicativa sobre o acidente, o padre Izaías afirma que no próprio vídeo exibido pela TV Atalaia ele aparece de costas, logo à frente de quem filmava, exatamente no local do sinistro. A colisão do carro dirigido pelo religioso com uma motocicleta ocorreu à noite e resultou na morte de uma senhora e ferimentos no esposo dela. Lastimável!

Água suja

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) ficou indignado com a péssima qualidade da água fornecida pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) à população de Tobias Barreto. Segundo o parlamentar, o serviço da estatal na região Sul de Sergipe possui características alarmantes: “É absolutamente nojento o que a Deso está fazendo com o nosso povo. Essa água, que mais parece um suco de tamarindo com gosto de lama, não é de graça”, disse Valadares. Interessante como dia sim outro também a Companhia de Saneamento é denunciada pelos péssimos serviços prestados aos sergipanos. Misericórdia!

Fertilizantes em debate

O Senado discute, hoje, a produção e a comercialização de fertilizantes no Brasil. O evento é fruto de um requerimento apresentado pelo senador Laércio Oliveira (PP). Segundo o pepista, apesar de alimentar cerca de 800 milhões de pessoas no mundo, o Brasil é dependente do mercado internacional e importa 85% dos fertilizantes usados para melhorar a produtividade e a qualidade de suas lavouras. “O agronegócio é responsável por cerca de um quarto de nosso PIB. Somos o terceiro maior produtor e exportador de alimentos do planeta e o maior importador mundial desses insumos”, afirma Laércio. Para se ter uma ideia da importância desse debate, somente em 2021, o país gastou mais de 15 bilhões de dólares com as importações de fertilizantes. Ah, bom!

Capital por um dia

Por decreto do governador Fábio Mitidieri (PSD), o município de Frei Paulo é a capital de Sergipe durante toda esta quinta-feira. Amanhã, o título retorna para Aracaju. A mudança faz parte do Programa “Sergipe é Aqui”, um mutirão que oferece alguns serviços simples à população carente. Somente este ano, antes de Frei Paulo, já foram capitais do estado os municípios de Boquim, Propriá, Porto da Folha, Estância, Carmópolis e Nossa Senhora das Dores. E Aracaju, claro! Plagiando o brilhante jornalista freipaulistano Ancelmo Gois: “Não é nada, não é nada… não é nada mesmo”. Marminino!

Doutor Bodega

Amanheceu com uma tremenda dor de dente e não tem dinheiro para ir a um bom consultório odontológico? Que tal beber uma generosa dose de cachaça com pólvora? Ao menos é o que prescreve o Dicionário Folclórico da Cachaça, escrito por Souto Maior. O livro também ensina que pinga misturada com caroço de algodão pisado cura sarna e todo tipo de coceira. Contra alcoolismo, aconselha-se misturar cachaça com terra de cemitério, uma pena de urubu torrada e cocô de galinha. Vai encarar? Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 29 de setembro de 1896.

