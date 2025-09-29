O conservador Mitidieri sonha em ter a bandeira do PT no palanque

Por Adiberto de Souza *

Com o governo empesteado de políticos bolsonaristas, inclusive alguns da extrema direita, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), sonha em hastear a bandeira do PT ao lado esquerdo de seu palanque. Político conservador, o fidalgo não confessa nem sob tortura, mas deita e acorda desejando que o grupamento petista liderado pelo senador Rogério Carvalho volte aos braços do governo. Entrevistado em Itabaiana, Mitidieri expôs nas entrelinhas o sonho de aliança com o partido do presidente Lula da Silva. Ao falar sobre as eleições de 2026, ele disse que “a primeira coisa que precisamos entender é como vai ficar a postura do PT em Sergipe”. Ele sabe que os petistas alinhados ao ministro Márcio Macêdo já se consideram governistas de quatro costados, porém quer trazer o partido todo para o palanque, numa espécie de acordão político, que deixaria a campanha bem mais barata e tornaria a sua reeleição menos difícil. Acontece que o palanque do governador já está repleto de pré-candidatos ao Senado e estes dificilmente vão permitir que Rogério peça votos no mesmo espaço. A não ser que Mitidieri pensa em propor – rezando que o PT aceite – a famosa Operação Caracu, onde ele entra com a cara e os petistas com o discurso de Lula, a bandeira vermelha e otras cositas más. É, pode ser!

Obras da ponte

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), visitou, no último final de semana, as obras da ponte Penedo–Neópolis. O emedebista classificou a obra como a “materialização de um sonho histórico” da população dos dois municípios. Segundo ele, apesar da complexidade técnica da construção sobre o Rio São Francisco, os trabalhos estão avançando com consistência. Com 1,08 km de extensão, a ponte entre Sergipe e Alagoas será complementada por 12,25 km de acessos viários, com 21,1 metros de largura, incluindo calçadas e ciclovias. Um vão central de 300 metros permitirá a navegação de embarcações no rio. Aff Maria!

Sergipe informal

Quase a metade dos trabalhadores de Sergipe (49,1%) está na informalidade, percentual bem acima da média nacional: 37,8%. É o que revela reportagem do jornal Valor Econômico com base nos dados mais recentres do IBGE, referentes ao 2º trimestre deste ano. Pior do que Sergipe só Paraíba (50,4%), Ceará (51,2%), Piauí (51,8%), Amazonas (52,1%), Bahia (52,3%), Pará (55,9%) e Maranhão (56,2). O IBGE classifica como informais os trabalhadores sem carteira assinada, os empregadores sem CNPJ e quem trabalha por conta própria sem possuir CNPJ. Pelo visto, Sergipe ainda vai levar muito tempo para reduzir esse exagerado percentual de informalidade. Creindeuspai!

Promessa vazia

É bom a população da área de expansão de Aracaju não acreditar na promessa de anular a decisão judicial de que pertence ao território de São Cristóvão cerca de 20,78 quilômetros quadrados daquela região. Metidos a pais da criança, muitos políticos andam prometendo aos moradores reverter o processo, naturalmente de olho nos votos das cerca de 30 mil pessoas residente na área em questão. Diferente do que dizem por aí, não cabe mais recursos na decisão da Justiça Federal que, inclusive, já mandou o IBGE atualizar o mapa da região e redefinir o limite entre os dois municípios até 2026. Portanto, o lero-lero dos políticos sobre o assunto não passa de promessa vazia. Marminino!

Pela bola 7

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), aproveitou o final de semana para disputar umas partidas de sinuca com eleitores. Torcedor do pai, o deputado federal Ícaro de Valmir (PL) admitiu que a disputa foi pra lá de acirrada. Tal qual no jogo, o gestor itabaianense trabalha para reconquistar a elegibilidade. O distinto foi impedido de disputar eleições por quatro anos após o Tribunal de Justiça não homologar um acordo feito por ele com o Ministério Público para sanar irregularidades administrativas em sua gestão anterior. Dizem no meio jurídico que, assim como ocorre no jogo de sinuca, também no judiciário Valmir está pela bola sete. Home vôte!

Sebrae comemora

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, está comemorando o grande sucesso que foi a 5ª Edição do RELOAD 2025, realizada em Aracaju sexta-feira e sábado passado. Considerada o maior evento do marketing digital no estado, a iniciativa contou com a participação de grandes nomes da área, como Juliette, Camila Pudim, João Branco e a investidora Camila Farani. A programação constou de mais de 20 palestras e oficinas sobre temas como marketing de influência, inteligência artificial e gestão de redes sociais. A participação do público e dos convidados consolidou o RELOAD no calendário de eventos de Sergipe. Supimpa!

Ausência notada

O renomado advogado Fausto Feite denunciou que a prefeita de Aquidabã, Ana Helena (União), é uma pessoa ausente do município. Ela “aparece em festa, some durante a semana e deixa o dia a dia nas mãos de coordenadores, que não respondem por nada”, escreveu o causídico em seu blog FL. Segundo Fausto, Ana Helena é mais estudante de Medicina do que gestora municipal. Por fim, o advogado revela que o curso feito pela prefeita em uma faculdade particular exige presença constante em sala de aula, nos laboratórios, estágios e hospitais, não havendo como conciliar as atividades acadêmicas com a administração municipal. Só Jesus na causa!

MST ocupa fazenda

Coordenados pelo MST, trabalhadores rurais ocuparam a fazenda Boa Lembrança, em Cristinápolis. Com cerca de 170 hectares, o imóvel pertence ao ex-vereador de Umbaúba, “Lequinho” (União), que foi preso durante operação da Polícia Federal contra crimes de fraude no INSS. O MST informou que as mais de 250 famílias ocuparam a propriedade visando denunciar “uma das maiores contradições do Brasil: terras férteis e improdutivas seguem ligadas a esquemas ilegítimos, enquanto crescem no país a fome e a exclusão social”. Danôsse!

Pise no acelerador

O governo de Sergipe fez o maior barulho para divulgar o lançamento em Itabaiana do Programa CNH Caminhoneiro, que visa qualificar os motoristas interessados em mudar da categoria para C e E. A proposta é oferecer de graça mil vagas a motoristas que ganham até três salários mínimos. Tomara que essa nova etapa do Programa seja mais ágil do que o CNH Social, lançado em 2025, para doar a primeira habilitação a jovens carentes. Em agosto último, dos primeiros 1.164 inscritos, cerca de 600 ainda não tinham feito todos os exames. Na semana passada, o Detran entregou em Itabaianinha um pequeno maço de apenas 37 habilitações a jovens inscritos no programa. Deus é mais!

Crime denunciado

A Federação Sergipana de Futebol recebeu denúncias sobre um suposto aliciamento de jogadores das Séries A2 e A3 por parte de loterias esportivas. Dirigentes de clubes informaram à FSF, que são fortes as suspeitas sobre a participação de atletas em esquemas de resultados. Além de orientar os cartolas sobre a questão, o departamento jurídico da FSF levou a denúncia ao Ministério Público e à Polícia Federal. E para colocar as coisas em pratos limpos, a federação vai promover, amanhã, uma reunião com os dirigentes de clubes a Polícia e o Ministério Público. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O estado de Sergipe, em 15 de janeiro de 1936.

