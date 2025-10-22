O estranho silêncio do PT sobre a queda de Márcio Macêdo

Por Adiberto de Souza *

Chamou muito a atenção o silêncio ensurdecedor do PT sergipano sobre a exoneração do petista Márcio Macêdo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Até parece que as principais lideranças do partido no estado concordaram com a decisão do presidente Lula da Silva (PT) de substituir o ex-ministro pelo deputado federal paulista Guilherme Boulos (Psol). Ora, quem cala consente! Essa ausência de qualquer manifestação da legenda em torno da queda do filiado permite suspeitar que Márcio poderá enfrentar dificuldades internas para construir a candidatura à Câmara Federal. Ressalte-se que, na campanha eleitoral de 2026, Macêdo será concorrente do deputado federal João Daniel, além de não ter a simpatia do presidente estadual do partido, senador Rogério Carvalho. Portanto, não se surpreenda se, no desejo de construir um grande acordão para viabilizar a própria reeleição, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) – um político conservador de centro-direita – ajude mais na campanha do ex-ministro do que as lideranças do Partido dos Trabalhadores no estado. Marminino!

Novo empréstimo

O governo de Sergipe vai fazer um novo empréstimo bancário, desta vez no valor de R$ R$ 350 milhões. Para tanto, a Secretaria Estadual da Fazenda abriu, ontem, os envelopes com as propostas para contratação da operação de crédito. Segundo o governo, essa bolada será usada na modernização tecnológica e em a investimentos voltados ao fomento do desenvolvimento econômico, infraestrutura, aparelhamento e estruturação de ativos da administração pública estadual. Participam da disputa para emprestar o dinheiro ao governo Mitidieri os bancos Bradesco, Caixa, Itaú e Santander. Creindeuspai!

IA na UFS

A Universidade Federal de Sergipe já aprovou o curso de Inteligência Artificial a ser implementado no início em 2026. O foco da nova graduação será ciência de dados, aprendizado de máquina e aplicações industriais. Reportagem publicada pela agência de marketing digital Sensorial WebHouse revela que a expansão acadêmica da IA consolida o tema como formação estratégica e impacta diretamente áreas como marketing digital, publicidade e comunicação. A matéria informa, ainda, que a inclusão da Inteligência Artificial nas graduações aproxima a formação acadêmica das demandas reais do mercado. Ah, bom!

Energisa denunciada

O Instituto Nacional de Energia Limpa (Inel) pediu que o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União (CGU) investiguem o Ministério de Minas e Energia pela possível renovação da concessão da Energisa Sergipe. Em reportagem publicada pelo portal Poder360º o Inel revela que o Ministério foi omisso ao permitir renovações automáticas de concessões de distribuidoras de energia que estariam inadimplentes ou descumprindo decisões regulatórias e judiciais, como seria o caso da Energisa Sergipe. Arre égua!

Deixou o hospital

O secretário Luiz Roberto, do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura de Sergipe, recebeu alta hospitalar, ontem, após permanecer sob cuidados médicos desde a última quinta-feira (16). Ele foi internado às pressas em decorrência de um mal-estar. De acordo com a equipe médica, o secretário apresenta boa evolução clínica e continuará o acompanhamento de rotina em sua residência, devendo retornar ao trabalho de forma gradual. Boa recuperação, amigo!

Estranha suspeita

O deputado estadual Marcos Oliveira (PL) levantou sérios questionamentos sobre a última condenação, por improbidade administrativa, do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Em discurso na Assembleia, o parlamentar estranhou o fato de o gestor ser sempre inocentado pelos magistrados de primeira instância e condenado posteriormente pelo Tribunal de Justiça: “É o contrário do que ocorre com a grande maioria dos políticos sergipanos, punidos pelos juízes de primeiro grau e absolvidos em instâncias superiores”, fustigou. Segundo o deputado, Valmir de Francisquinho enfrenta dificuldades que se apresentam a quem questiona “o status quo dessa oligarquia política e econômica que manda em Sergipe há séculos”, concluiu. Home vôte!

Bota fora

Antes de deixar a Secretaria-Geral da Presidência da República, o ex-ministro Márcio Macêdo (PT) foi aplaudido pelos servidores e comissionados, tendo agradecido a todos pela convivência durante os últimos três anos. Macêdo também rasgou elogios ao presidente Lula da Silva (PT), “meu companheiro, meu líder, minha referência”, frisou. Márcio foi substituído no cargo pelo deputado federal paulista Guilherme Boulos (Psol), encarregado de fazer o que o ex-ministro não conseguiu: aproximar cada vez mais os movimentos sociais do governo Lula. Agora, o ex-ministro retorna para Sergipe onde vai colocar nas ruas a pré-candidatura a deputado federal nas eleições de 2026. Boa sorte!

Cadê a água?

A falta d’água, principalmente no interior de Sergipe, voltou a ser denunciadas pelo deputado estadual Geogeo Passos (Cidadania). Ele apresentou pedidos de socorro feitos pelos moradores de Ribeirópolis, Poço Verde e Socorro. Um cidadão denunciou que há mais de 15 dias não chega uma gota d’água no bairro Alto da Alegria, em Ribeirópolis. Passos voltou a criticar o governo Mitidieri, que alardeava ser a venda da Companhia de Saneamento (Deso) a solução para a falta d’agua, porém desde que a Iguá Sergipe assumiu o abastecimento a situação só se agravou no estado. Por fim, o deputado cobrou à Agência Reguladora de Sergipe que fiscalize a nova concessionária. Só Jesus na causa!

Contra jogos de azar

O site de notícias UOL publicou, ontem, uma reportagem com o título “Saiba quem é quem na bancada das bets”, na qual aparece o nome do senador Rogério Carvalho (PT). O petista é apontado pelo portal como tendo apresentado uma emenda para estender licenças de bets por 5 anos. Logo após a divulgação da matéria pelo UOL, o parlamentar sergipano distribuiu nota com a imprensa negando a informação: “É falsa e descabida qualquer tentativa de associar o nome do senador Rogério Carvalho a uma atuação favorável ao tema”, afirma. O parlamentar fez questão de afirmar ser “contra os efeitos nocivos dos jogos de azar”. Cruz, credo!

SUS ameaçado

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) comemorou a decisão da Justiça Federal de multar o secretário estadual da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB), e a presidente da Fundação Hospitalar de Saúde, Adna Santana. A pisolista informou que a dupla foi punida por descumprir um acordo judicial proibindo a demissão de servidores públicos para substituí-los por empregados de Organizações Sociais (OSs). “Esse caso evidencia o projeto político da família Mitidieri de enfraquecer o SUS, substituindo servidores concursados por terceirizados e transferindo a responsabilidade do Estado para as empresas privadas”, fuzilou Linda. Primo do governador Fábio Mitidieri, o secretário da Saúde é pré-candidato a deputado federal. Aff Maria!

Noite de autógrafos

Acontece hoje, o lançamento do livro “Punição e Sensibilidade Moderna- dos suplícios ao abolicionismo”, de autoria do professor Luciano Oliveira. Será a partir das 17 horas, no Sebo Xique, localizado no edifício JFC Trade Center, bairro Jardins, Aracaju. Está previsto um debate com a participação do professor de Direito da Universidade Federal de Sergipe, Afonso Nascimento. O livro do professor Luciano Oliveira propõe uma viagem que começa no século 18, quando os castigos corporais eram a forma dominante de pena, e chega até as primeiras décadas do século 21, quando novos reformadores penais propõem a abolição da prisão (que substituiu os suplícios) como forma de punição dominante. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Gavião, em 19 de janeiro de 1930.

