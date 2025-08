O futuro incerto da oposição em Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Há muito não se via a oposição em Sergipe tão esfacelada quanto agora. Caso não se rearrume logo, o fragilizado bloco oposicionista chegará às eleições de 2026 com quatro gatos pingados. Tendo rompido com os governistas em 2022, o PT bate cabeças e pode rachar internamente na hora de escolher quem concorrerá ao Executivo estadual e ao Senado. Outros partidos de oposição também expõe a fragilidade em termos de nomes com peso eleitoral para disputar o governo. Na tentativa de garantir um mandato no pleito do próximo ano, alguns e algumas já pensam em pular da canoa oposicionista para o lotado barco da situação. Com os adversários em petição de miséria eleitoral, o governador Fábio Mitidieri (PSD) tem que se preocupar é com o seu curral, visando evitar o estouro da boiada. Pelo que se depreende, o pega pra capar pras bandas da situação vai acontecer na hora de escolher os dois candidatos a senador. Quem sobrar nessa seleção pode chutar o pau da barraca, provocando um rompimento no grupo que já não é tão unido. Desarticulada, a oposição reza todos os dias por este desejado racha visando pegar uma carona no barco dos dissidentes. Marminino!

Pise no freio

O Tribunal de Contas de Sergipe aprovou duas medidas cautelares relacionadas ao transporte coletivo da Grande Aracaju. A primeira levanta suspeita sobre indícios de sobrepreço na compra de ônibus elétricos pela Prefeitura da capital sergipana. A outra determina a retomada da licitação do transporte coletivo por conta de irregularidades no recente processo licitatório. Em nota, a Prefeitura garante que a compra dos ônibus elétricos atendeu todos os trâmites legais. Então, tá!

Conservadorismo avança

Uma pesquisa do Ipsos-Ipec mostra que a rejeição ao casamento homoafetivo voltou a ser maioria no Brasil. O levantamento aponta que 47% da população são contra a união entre pessoas do mesmo sexo, enquanto 36% apoiam. Outros 13% não têm posição definida e 3% não souberam responder. Em 2023, o cenário era diferente: 44% defendiam o casamento homoafetivo e 42% eram contra. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em 131 municípios entre 3 e 8 de julho, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Só Jesus na causa!

O pior regime

Os frequentes ataques aos poderes constituídos e à imprensa têm esgarçado perigosamente o nosso sistema democrático. Na concepção dos partidários deste obtuso comportamento, quem discorda do pensamento radical da direita brucutu é inimigo do país e, portanto, deve ser calado. A estes cidadãos é sempre bom lembrar a enorme distância que separa a democracia de uma ditadura militar. A primeira permite divulgar pontos de vista, ao tempo que respeita quem discorda deles. A ditadura não aceita nenhuma coisa nem outra, muito pelo contrário. Aliás, aos defensores de um golpe militar vale lembrar a imortal frase do estadista britânico Winston Churchill: “A democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor do que ela”. Creindeuspai!

No mesmo prato

Adversários políticos, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), comeram, ontem, no mesmo prato. Foi durante a inauguração da nova loja do Atakarejo na cidade serrana. Enquanto caminhavam pelo novo estabelecimento, Fábio e Valmir se depararam com um prato cheio de queijo e caíram de boca. O Atakarejo de Itabaiana custou R$ 30 milhões e vai gerar cerca de 300 empregos diretos e outros 600 indiretos. Ah, bom!

De mutirão em mutirão

O governo de Sergipe promove, dia 8 próximo, mais um mutirão, desta vez em Poço Redondo. Repaginado com o nome de “Sergipe é Aqui”, o evento oferece à população carente ações simples, como medição de pressão arterial e da glicemia, consultas médicas, palestras diversas, jogos de futebol para a meninada, manicure e pedicure para as mulheres, corte de cabelo para os homens, et cetera e tal. O mutirão também permite que os políticos governistas visitem os donos dos currais eleitorais, enquanto assistem, à sombra, os miseráveis disputando serviços que deveriam ser oferecidos pelo estado sem estardalhaço e de forma rotineira. Home vôte!

Cachorrinha do Supremo

O deputado federal bolsonarista Rodrigo Valadares (União) chamou o senador Alessandro Vieira (MDB) de cachorrinha do Supremo Tribunal Federal. Revoltado porque o emedebista não se pronunciou sobre a estúpida tentativa do presidente dos EUA, Donald Trump, de punir o ministro Alexandre de Moraes, Rodrigo pediu desculpas ao Brasil “por termos mandado esse rapaz pro Senado. Em 26 vamos tirar ele”. Recentemente, Vieira disse que o deputado “não é um homem sério”, acrescentando que Valadares se elegeu puxando o saco do PT e do MST. Essa briga promete novos rounds. Misericórdia!

Desigualdade

O sistema tributário brasileiro provoca um tipo mais profundo de injustiça, pois onera proporcionalmente os mais pobres em relação aos mais ricos. Estudo do Instituto de Estudos Socioeconômicos revela que os 10% mais pobres da população comprometem 32% da renda com o pagamento de tributos. Para os 10% mais ricos, o peso dos tributos cai para 21%. Nos 10% mais pobres da população, 68,06% são negros e 31,94%, brancos. A faixa mais desfavorecida é composta por 45,66% de homens e 54,34% de mulheres. Aff Maria!

Água mais cara

Desde a zero hora de hoje, o serviço de esgotamento sanitário e a água tratada fornecida aos sergipanos pela empresa Iguá estão 7,837% mais caros. Portaria autorizando o aumento foi publicada no Diário Oficial de Sergipe. Ao tomar conhecimento do reajuste, a deputada estadual Linda Brasil disse que “o governador Mitidieri, mais uma vez, enganou o povo sergipano”. A ilustre lamentou que a majoração tenha sido autorizada “mesmo com bairros de Aracaju e de vários municípios enfrentando falta d’água”. Linda Brasil garante que esta é “mais uma prova de que a privatização da Deso só aprofundou o descaso com a população sergipana”. Arre égua!

Fazenda paralisada

Os auditores fiscais tributários de Sergipe cumprem, hoje, mais um dia de paralisação. O protesto é contra o que eles chamam de intransigência da Secretaria da Fazenda, que se recusa a negociar a pauta de reivindicações da categoria. O movimento paredista será retomado nos próximos dias 5 e 6. Os dirigentes do Sindifisco/SE entendem que a manifestação terminará por forçar o governo Mitidieri a abrir um canal de negociação. Uma nova assembleia geral dos auditores, agendada para o dia 7, avaliará os resultados dos protestos e decidirá sobre a continuidade ou não das paralisações. Cruz, credo!

