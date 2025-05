O governo de Sergipe e a farra das viagens ao exterior

Por Adiberto de Souza *

Nunca na história de Sergipe uma gestão estadual patrocinou tantas viagens internacionais quanto a do governador Fábio Mitidieri (PSD). 15 dias após ter retornado dos Estados Unidos, onde bateu pernas por 13 dias, o líder pedessista está de volta à terra do Tio Sam, liderando um grupo de cinco auxiliares, para participar da Offshore Technology Conference (OTC 2025). A primeira dama Érica Mitidieri também integra a alegre comitiva, viajando por conta própria. Ressalte-se que o vice Zezinho Sobral (PSB) já está na Espanha, de onde embarca para os States, onde se encontrará com a delegação sergipana. Durante os 10 dias em que os nossos viajantes permanecerão no exterior, Sergipe será governado pela presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iolanda Guimarães. É que o presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD), também está na caravana de Mitidieri. A propaganda oficial jura que os custos de mais esse périplo serão compensados pela atração de milionários investimentos. Tomara que o resultado d’agora seja mais promissor que os anteriores, a exemplo da animada excursão à Irlanda feita, em 2023, por um grupo de 10 auxiliares do governador. Segundo eles, a viagem visou divulgar a nossa renda irlandesa, porém se desconhece qualquer exportação desse nosso artesanato para aquele país europeu. Marminino!

Check-in dos viajantes

A comitiva do governador Fábio Mitidieri para Houston, no Texas, é composta por Luiz Hamilton Santana, diretor-presidente da Agrese; Cleon Nascimento, secretário de Comunicação; Valmor Barbosa, secretário de Desenvolvimento Econômico, e da Ciência e Tecnologia (Sedetec); Marcelo Menezes, secretário executivo da Sedetec; Ronaldo Guimarães, presidente da Codise; e Jeferson Andrade, presidente da Assembleia. Também integram a caravana, a primeira-dama Érica Mitidieri – viajando por conta própria – e Rodrigo Moreto, CEO da Carmo Energy. Ah, bom!

Fica como está

A Câmara dos Deputados poderá ganhar mais 14 parlamentares a partir das eleições de 2026, subindo dos atuais 513 para 527. É o que prevê Projeto de Lei estabelecendo, com base no Censo de 2022, que o número de representantes de cada estado seja proporcional ao tamanho da população. Estas alterações não ocorrem desde 1993. Pelos dados do último levantamento, sete estados ganhariam mais deputados. Já o Rio de Janeiro perderia quatro vagas, enquanto Rio Grande do Sul, Piauí, Paraíba e Bahia perderiam duas, e Pernambuco e Alagoas teriam uma vaga a menos. De acordo com o Projeto em tramitação na Câmara, Sergipe permanecerá com os seus oito deputados federais. Então, tá!

Balaio de gatos

Na época da UDN e PSD, quem era de um lado não dirigia sequer a palavra a alguém de outra facção. Com a reabertura política, a convivência entre os adversários se tornou respeitosa. Hoje, com a ideologia em desuso em todos os partidos, formam-se coligações inimagináveis. Em 2026, preocupados unicamente em ganhar as eleições, os caciques partidários se juntarão com os adversários de ontem para enfrentar os aliados de hoje. Será diante dessas alianças políticas assemelhadas a um balaio de gatos que o eleitor sergipano terá a difícil missão de eleger deputados estaduais e federais, dois senadores e um governador. Arre égua!

Representante de Lula

O ministro Márcio Macêdo (PT) foi um dos representantes do presidente Lula da Silva (PT) no ato de 1º de Maio realizado em São Paulo. Além do titular da Secretaria-Geral da Presidência, prestigiaram a manifestação os ministros do Trabalho, Luiz Marinho, e das Mulheres, Aparecida Gonçalves. A principal bandeira defendida no ato foi o fim da escala 6×1- modelo de trabalho no qual o funcionário trabalha seis dias e folga um. Segundo Macêdo, a escala 6×1 é um crime contra a classe trabalhadora. “Nós não precisamos apenas de trabalho digno e salário justo. É necessário ter tempo para viver, estar com a família e fazer o que gosta”, discursou o ministro sergipano. Virgem santíssima!

Educação pela cor

A diferença percentual entre os alunos considerados com ensino adequado para a etapa educacional entre estudantes brancos e negros se aprofundou de 2013 a 2023. É o que mostra um estudo do Todos Pela Educação e do Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede). Paraná, Ceará e Espírito Santo registraram os maiores percentuais de estudantes negros com aprendizagem considerada adequada para os níveis avaliados no ano passado. Na outra ponta, Sergipe aparece entre os estados que tinham as maiores taxas de estudantes com desempenho abaixo do básico em 2023. Creindeuspai!

Cadê as patinetes?

Os mais de 10 mil moradores do Residencial Estrela do Mar, no bairro Atalaia, estão invocados por não terem sido contemplados com um ponto para as patinetes e bicicletas elétricas da empresa JET. É voz corrente naquele núcleo habitacional que os moradores foram discriminados por serem pobres, embora sejam frequentadores assíduos da Orla de Atalaia. Com a palavra as direções da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito e da JET. Desse jeito, não dá pedal. Danôsse!

Felicidade foi embora

Recife, João Pessoa e Salvador estão entre as 50 cidades mais felizes do Brasil. Nenhuma das 75 cidades de Sergipe aparece no ranking feito pela Revista Bula. O estudo avalia indicadores como qualidade de vida, segurança, saúde, educação e bem-estar social. O levantamento que não contemplou as cidades sergipanas combinou dados objetivos e subjetivos, tais o PIB per capita; Expectativa de vida saudável; Apoio social e confiança comunitária; Liberdade para escolhas de vida; e Qualidade da infraestrutura urbana. Em suma, o ranking mostra que, além da economia, a felicidade urbana envolve segurança, saúde, meio ambiente e participação social. Cruz, credo!

Federação desunida

Não é só em Sergipe que se discute com quem ficará o comando local da nova Federação entre o PP e o União Brasil. Em São Paulo, o posto está sendo disputado pelo deputado federal Mauricio Neves (PP) e o ex-vereador paulista Milton Leite (União). Para resolver esse impasse, os dois lados avaliam uma presidência compartilhada em São Paulo, nos moldes do comando nacional, exercido pelo senador Ciro Nogueira (PP) e por Antônio Rueda (União). Em Sergipe, o comando da Federação é disputado pelo ex-deputado André Moura (União) e o senador Laércio Oliveira (PP), sendo que o primeiro jura de pés juntos que ele será o presidente e ninguém tasca. Home vôte!

Perderam o feriadão

As línguas ferinas estão comentando pelas esquinas de Sergipe que o governo estadual não decretou ponto facultativo nesta sexta-feira por causa da transmissão do governo. Segundo elas, pegaria mal para o governador Fábio Mitidieri (PSD) passar o cargo para a desembargadora Iolanda Guimarães com o expediente suspenso nas repartições públicas. Ou seja, sem ter nada com a troca de postos na chefia do Executivo, os servidores estaduais perderam um feriadão, que começaria na tarde da última quarta-feira e se prolongaria até o próximo domingo. Aff, tô passado!

“Iguá” à Deso

A Iguá Sergipe já assumiu, em 74 dos 75 municípios sergipanos, a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto que eram feitas pela Companhia de Saneamento (Deso). A operação plena teve início após o período de transição, iniciado com a assinatura do contrato pelo governo estadual passando os serviços da estatal para a Iguá. A empresa informou que nos primeiros anos se concentrará em ações estruturantes e obras prioritárias, com base no plano de metas e no plano diretor, a serem elaborados em até 18 meses. Nem precisa dizer que os consumidores sergipanos estão rezando aos céus para que a nova responsável pela distribuição de água e o tratamento de esgotos não seja “iguá” à Deso. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 14 de dezembro de 1968.

