O governo de Sergipe é responsável pela falta d’água

A falta d’água registrada na Grande Aracaju não pode ser considerada uma fatalidade, como insinuou da Europa o governador Fábio Mitidieri (PSD). É mais provável que essa grave crise hídrica seja resultado da falta de manutenção da Adutora do São Francisco, construída há mais de 40 anos. Essa suspeita aumentou após a velha tubulação ter rompido três vezes em menos de um mês. Ocorrida em 20 de agosto último, o primeiro incidente deixou cerca de 279 mil imóveis sem água por dois dias em Aracaju, Socorro e Barra dos Coqueiros. Agora foi mais grave: desde a última sexta-feira que equipes da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) tentam consertar a tubulação, rompida em dois lugares e em dias diferentes. Pior é que só ontem o governo Mitidieri resolveu reuniu o comitê de crise e contratar caminhões-pipa para socorrer a população. No sertão sergipano a situação é bem mais dramática, pois a tubulação da Adutora do Semiárido rompe com frequência, deixando com sede mais de 100 mil pessoas em nove municípios. É deveras lastimável que o governo Mitidieri tenha terceirizado parte da Deso por R$ 4,2 bilhões com a promessa de acabar com as faltas d’água em Sergipe, porém o que estamos assistindo é o retorno dos ultrapassados carros-pipa, inclusive nas ruas da capital sergipana. A continuar assim, logo, logo veremos pessoas com latas d’água nas cabeças em pleno século 21. Home vôte!

Água mais cara

Uma informação pra você que está sem água nas torneiras desde a última sexta-feira e não sabe quando o abastecimento será restabelecido: sua conta de água deste mês vem com um aumento de 7,837%. O reajuste a ser cobrado pela empresa Iguá Sergipe foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe. Em recente entrevista à rádio 103/FM, o governador Fábio Mitidieri (PSD) culpou a Deso pelo reajuste. Segundo o pedessista, quem aumentou o preço da água foi a estatal, tendo a Iguá Sergipe apenas repassado a majoração para o consumidor. Só Jesus na causa!

Queremos água!

Da internauta Gidelma Pereira, após ler no Instagram uma nota da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) agradecendo “a compreensão da população sergipana” com a falta d’água, que já dura quatro dias: “Quem disse que o povo está compreensivo. Não queremos nota, queremos água”. Aff Maria!

Retrato da incompetência

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) garante que Fábio Mitidieri (PSD) será lembrado como o governador de Sergipe que privatizou a Deso e deixou o povo sofrendo com a falta d’água. A parlamentar lamenta que enquanto o gestor sergipano está na França, Aracaju, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro estão com vários bairros desabastecidos desde a última sexta-feira. “Esse é o retrato da incompetência de um governo que abandonou a população”, fuzilou Linda. Creindeuspai!

Carros pipa

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), informou que 82 caminhões-pipa começam a distribuir água nesta segunda-feira. Os pontos de atendimento à população serão anunciados logo após a entrevista coletiva do governo estadual para tratar sobre a crise hídrica. A água dos carros-pipa será priorizada para as escolas, hospitais, delegacias e abrigos. Emília prometeu continuar “acompanhando tudo de perto, cobrando agilidade e transparência”. Ah, bom!

Cordão de puxa-sacos

Veja o que publicou no portal 93Notícias o articulista Habacuque Villacorte: “Não bastasse o sofrimento do povo sergipano, desde sexta-feira sem água nas torneiras, alguém do governo do estado, para tentar ‘minimizar’ o prejuízo político diante do desabastecimento, ordenou que centenas de cargos comissionados e até secretários estaduais fossem à rede social ‘parabenizar’ o governador pela postura, pela transparência. É mole? Irritaram ainda mais o povo”. Assim também já é demais também!

40 dias sem água

Repercutiu negativamente a fala do governador Fábio Mitidieri (PSD) de que a falta d’água em Aracaju, Socorro e Barra dos Coqueiros foi numa fatalidade. Pior do que a população desses três municípios que estão desabastecidos há quatro dias é a situação de povoados como Alagadiço, em Frei Paulo. Segundo o deputado estadual Marcos Oliveira (PL), aquela localidade não tem água nas torneiras há 40 dias. “Isso é uma vergonha, estão humilhando o povo sergipano”, bradou o parlamentar. Arre égua!

Sem plano B

A vereadora aracajuana Sônia Meire (Psol) lamentou que enquanto o governador Fábio Mitidieri (PSD) está na França, a população de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro está sem água desde a última sexta-feira. “Cadê os milhões que o governo e o município receberam, com a venda da Deso?”, indagou a parlamentar. Indignada, Sônia Meire lamentou a ausência de um plano B e de planejamento prévio para enfrentar uma situação crítica de desabastecimento de água na Grande Aracaju. Misericórdia!

Escolas funcionam

A Prefeitura da Barra dos Coqueiros divulgou nota informando que vai reunir, hoje, o Comitê Municipal de Gestão de Crise para avaliar a crise hídrica e, conforme as informações sobre a retomada do abastecimento de água avancem, anunciar novas medidas caso seja necessário. Também informou que as escolas do município e o Hospital da Barra dos Coqueiros seguem funcionando normalmente. Então, tá!

Resposta nas urnas

As redes sociais estão repletas de queixas dos consumidores com a falta d’água na Grande Aracaju. A internauta Poliana Barros considerou uma falta de respeito com a população. “Nem todo mundo tem condições de comprar um galão de água. Fora que pagamos todo mês pra que justamente tenhamos água em nossas casas”. Já Danilo Monteiro postou o seguinte no Instagram da concessionária Iguá: “Parabéns Fábio Mitidieri, excelente negócio o senhor fez por Sergipe. A resposta vem nas urnas”, prometeu. Deus é mais!

Água virou iguaria

A professora Niully Campos (Psol) publicou no Instagram que em Sergipe, infelizmente, água está virando ‘Iguaria’, artigo especial, caro e raro. Falando sobre o longo desabastecimento de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Socorro, a psolista disse que essa situação não é exclusiva dos momentos em que ocorrem rompimentos da tubulação das adutoras. “As reclamações sobre o desabastecimento são cotidianas, sobretudo nas comunidades mais vulneráveis”, lamentou a ex-candidata a prefeita de Aracaju. Por fim, Niully alertou que o acesso a água potável e ao saneamento é essencial para a dignidade humana. Certíssima!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 14 de dezembro de 1968.

* É jornalista.

