O governo de Sergipe nega pão e oferece circo

Após negar ao servidor um reajuste salarial descente, que garanta o sustento da família, o governo de Sergipe está oferecendo um circo junino, que certamente não será prestigiado por um funcionalismo descapitalizado, quase à beira da miséria. Por não ter achado humilhante a chacota de 2,5% a título de majoração, o Executivo sergipano acaba de abocanhar 2% dessa esmola visando custear a crise financeira do Ipesaúde. Depois que a Assembleia aprovou, num vapt-vupt, este exagerado aumento de 50% na contribuição para o instituto, o governo e sua alegre claque foram comemorar mais essa punição aos servidores no animado arraial junino da orla de Atalaia, uma festança voltada exclusivamente para os turistas e a burguesia. Aliás, neste circo custeado e frequentado pelo governo, seus auxiliares, alegres visitantes e os sergipanos abastados, só cabe aos pobres participar como catadores de latinhas vazias, vendedores de churraquinho de gato, queijo coalho, cachorro quente e as famosas “capetas”. Só Jesus na causa!

Racha político

As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Sergipe que o prefeito de Socorro, padre Inaldo Luís (PP), rompeu politicamente com o senador Laércio Oliveira (PP). Segundo elas, tudo porque o gestor exonerou o secretário municipal da Indústria e Comércio, o empresário Luiz Carlos Nascimento, que vem a ser aliado do senador. As fofoqueiras de plantão juram de pés juntos que o bota fora visou conter o crescimento da pré-candidatura a prefeito do ex-vereador Elmo Paixão (PP). Como todo mundo sabe, o nome preferido de Padre Inaldo para disputar a cadeira hoje ocupada por ele é o do secretário municipal de Governo, Renato Nogueira (PP). Então, tá!

Perdeu novamente

O partido Republicanos voltou a ser derrotado por Eliane Aquino (PT), secretária Nacional de Renda e Cidadania. Mais uma vez, o Tribunal Superior Eleitoral foi unânime em rejeitar os recursos apresentados pela legenda e pelo delegado de polícia André David (Republicanos) contra decisão da Corte que manteve o registro de candidatura da petista. Anteriormente, a maioria dos ministros do TSE já havia rejeitado os recursos do Republicanos e do delegado. Como o ministro Nunes Marques pediu destaque no processo, só ontem ele e outros dois ministros concluíram a votação em favor de Eliane. Marminino!

Nova cidadania

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), é o mais novo cidadão pessoense. De autoria do presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Dowsley (Avante), o Título de Cidadania foi concedido ao pedetista em reconhecimento pela sua atuação como presidente da Frente Nacional de Prefeitos e por defender os interesses dos municípios brasileiros. “A partir de agora, além de ser prefeito de Aracaju, de lutar por ela e buscar, sempre, honrar os aracajuanos, tenho a responsabilidade de fazer o mesmo pelos pessoenses”, destacou Edvaldo, que é filho de Pão de Açúcar (AL). Ah, bom!

Capela investe em obras

E a prefeita de Capela, Silvany Mamlak (PSC), lançou um pacote de investimentos em novas obras, recuperações, reformas e investimentos em infraestrutura. Segundo a ilustre, o “Avança Capela” é só o começo: “Esta é a primeira etapa de investimentos, voltados a preparar nosso município para o futuro. São mais de R$ 30 milhões que serão aplicados no município. Entre as obras, se destacam a reestruturação da Bica, a construção de um espaço de convivência cultural e social, a instalação de pontos de ônibus na cidade e em povoados, pavimentação de ruas na cidade e povoados e melhorias nas estradas vicinais. Legal!

Escravidão no campo

Pesquisa recente revela que cerca de 60% dos trabalhadores rurais atuam na informalidade e com salários menores que os formais. Segundo o estudo, além da perda de garantias trabalhistas, os baixos salários são preocupantes. A consulta também apurou que 78,5% dos trabalhadores rurais informais têm rendimento médio mensal de até um salário mínimo, sendo que quase metade desse total (33,9%), recebe menos de um salário. Assim também já é demais também. Virgem santa!

Canoas viram patrimônio

A Câmara de Aracaju acaba de aprovar um Projeto de Lei reconhecendo as canoas como patrimônio cultural e imaterial da capital sergipana. De autoria da vereadora Ângela Melo (PT), a iniciativa vai permitir que a Prefeitura promova os meios para a manutenção, resgate e preservação destas embarcações. Segundo a petista, é preciso garantir a existência histórica das canoas sergipanas, parte importante da identidade cultural dos aracajuanos. “Elas sempre desempenharam papel fundamental no transporte de passageiros, na pesca e em competições esportivas pelas bacias hidrográficas de Sergipe, não devendo ser esquecidas pelo povo”, discursou a vereadora. Supimpa!

E tome bombas

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) fez trocadilho para criticar o exagerado aumento de 50% no valor da contribuição para o Ipesaúde. “Parece que o governador [Fábio Mitidieri] decidiu soltar suas próprias bombas de São João, começando com uma notícia impactante: o aumento de 50% no Ipesaúde”, fustigou o parlamentar. E o cidadanista alertou os sergipanos para se prepararem, “pois esse é só o começo das surpresas que estão por vir”. Para concluir, Georgeo Passos arrematou que “desse jeito vai ser difícil cair no forró, saborear as delícias típicas e aproveitar cada momento dessa época tão especial”. Home vôte!

Igualdade agora é lei

Os senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (PSDB) festejaram a aprovação do Projeto de Lei estabelecendo igualdade salarial entre mulheres e homens que ocupam a mesma função no mercado de trabalho. Agora, a lei segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista parabenizou as mulheres e comemorou a garantia de igualdade. Já o parlamentar tucano disse que a aprovação do Projeto significa “a justiça sendo feita, ainda que tardia. Que as mulheres conquistem cada vez mais direitos e ocupem cada vez mais espaços de poder”, desejou Alessandro. Deus te ouça!

Juntos pela metade

O MDB velho de guerra segue dividido em Sergipe. Uma banda do partido apoia o governo Fábio Mitidieri (PSD) e tem até representante no secretariado do fidalgo. A outra metade da legenda faz oposição ao pessedista, pois compôs a chapa majoritária encabeçada pelo senador Rogério Carvalho (PT). O candidato a vice do petista derrotado nas eleições de 2022 foi justamente Sérgio Gama, que vem a ser o presidente da sigla em Sergipe. Quer dizer, o partido segue apoiando Mitidieri, contudo parte dele se recusa em chamar este governo de seu. Aqui pra nós, a continua nessa indecisão, o MDB acabará imitando o PSDB, defensor da ideia de que ficar em cima do muro é um grande negócio. Crendeuspai!

Gado na engorda

Para os políticos clientelistas, esta é a fase de engordar o gado. Com raras exceções, deputados e senadores transformam as emendas parlamentares em ração para alimentar o rebanho, manter iludida a plebe rude e ignara. Algumas lideranças do interior dão um jeitinho de surrupiar uma parte das emendas para comprar votos. E são estes mequetrefes que têm sido visitados agora pelos políticos interessados em conhecer o tamanho do rebanho e o custo para engordá-lo até a hora do abate, na eleição de 2024. Por isso tantas idas e vindas dos parlamentares ao interior. Afinal, quem engorda o gado é o olho do dono. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 24 de maio de 1908.

