O governo Mitidieri é um ninho de políticos derrotados

Por Adiberto de Souza *

Nesta segunda metade, o governo de Sergipe pode ser identificado como um ninho de políticos derrotados. Como se fosse uma família que festeja o retorno pra casa dos filhos fracassados, a gestão do governador Fábio Mitidieri (PSD) abriu as portas alegremente para os aliados que perderam as últimas eleições. Entre esses políticos se destacam o presidente do ITPS, Kaká Andrade (PSD), a secretária da Mulher, delegada Danielle Garcia (MDB) e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Luiz Roberto (PDT). Além destes, é voz corrente em Sergipe que o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), o presidente do Solidariedade, Valadares Filho e o ex-vereador Fabiano Oliveira (PP), também surrados nas eleições de Aracaju, devem compor o Executivo estadual. Há quem garanta que essa pecha de governo dos derrotados poderá trazer sérios prejuízos ao projeto de reeleição do chefe do Executivo, sem contar que, segundo o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode), a atual gestão está cheia de puxa-sacos. Portanto, rodeado de bajuladores e de políticos fracassados nas urnas, Fábio Mitidieri terá que trocar as festas e as viagens ao exterior pelo trabalho duro, se não quiser ser o próximo a compor esse time dos derrotados custeado pelos contribuintes. Marminino!

Últimos dias

O eleitor que não votou no segundo turno das últimas eleições só tem até a próxima terça-feira para justificar a ausência nas urnas. A justificativa pós-eleição pode ser feita presencialmente, no cartório eleitoral, ou online por meio do aplicativo para smartphones, o e-Título da Justiça Eleitoral ou pela internet. A ausência injustificada às urnas resulta em sanções ao eleitor que faltou às eleições municipais. Entre elas, está o pagamento da multa de R$ 35,13 imposta pela Justiça Eleitoral. Aff Maria!

Primeiro os meus

Os deputados federais Thiago de Joaldo (PP), Gustinho Ribeiro (Republicanos) e Yandra de André (União) estão entre os 19 parlamentares que enviaram emendas de transferência especial – as conhecidas emendas Pix – para prefeituras chefiadas por parentes. Segundo o site Metrópoles, Thiago liberou R$ 9.485.000 para a gestão do irmão Danilo de Joaldo (PP), ex-prefeito de Itabaianinha, enquanto Gustinho enviou emenda no valor de para Lagarto, R$ 7.285.792, que era administrada pela esposa Hilda Ribeiro (Republicanos). Já Yandra liberou emenda Pix no valor de R$ 4.385.000 para Japaratuba, que tinha como prefeita a mãe dela, Lara Moura (União). Misericórdia!

Volta ao passado

O ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), é um bom exemplo de como se cresce pra baixo, tal qual rabo de égua. Após ter passado o comando do município para o prefeito Valmir de Francisquinho, o ex-gestor aceitou o convite para ser secretário municipal da Administração e Planejamento. Nada demais para quem era secretário de Valmir antes de se eleger prefeito. Já o médico Antônio Samarone permaneceu onde estava: na Secretaria da Cultura de Itabaiana. Então, tá!

Mãos à obra

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), começou o primeiro dia da gestão empossando coletivamente os 23 secretários e integrantes do 2º escalão. O vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) foi empossado como secretário de Comunicação, enquanto o esposo da gestora, pastor evangélico Itamar Bezerra, tomou posse como secretário de Governo. Entre os empossados estão seis ex-auxiliares da catastrófica gestão do ex-prefeito João Alves Filho, findada em 2016. Só Jesus na causa!

Conta não fecha

O bem informado radialista Narciso Machado estranhou o fato de a empresa Torre ter usado pesos diferentes sobre os créditos que tem a receber das Prefeituras de Aracaju e de Socorro. O comunicador não entendeu porque a Torre suspendeu a coleta de lixo na capital sergipana por causa de uma dívida de R$ 40 milhões, ao tempo em que manteve a limpeza pública de Socorro, onde a Prefeitura lhe devia R$ 70 milhões. No mais, é como se diz lá em Carira: Entrou pelo pé do pinto e saiu pelo pé do pato, quem quiser que conte mais quatro. Cruz, credo!

De volta à Assembleia

E quem está se preparando para retornar à Assembleia é a ex-deputada estadual Kitty Lima (Cidadania). A distinta substituirá Samuel Carvalho (Cidadania) que renunciou à cadeira no Legislativo para tomar posse como prefeito de Nossa Senhora do Socorro. A moça promete dedicar o mandato à causa animal. O ex-vereador aracajuano Manuel Marcos (PSD) também já mandou engomar o terno para assumir a cadeira que era ocupada na Assembleia por Sérgio Reis (PSD), que também renunciou para assumir a prefeitura de Lagarto. Ah, bom!

Cadê o cinto, chofer?

Bem que o novo superintendente da SMTT, patrulheiro rodoviário Nelson Felipe, poderia chamar a atenção dos dois batedores que acompanharam o fusquinha dirigido pela prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) da casa dela até o Teatro Tobias Barreto. Os indigitados não perceberam – mas deviam – que a motorista não usava o cinto de segurança, assim como o ilustre passageiro, pastor Itamar Bezerra, que vem a ser esposo da prefeita e secretário municipal de governo. Péssimo exemplo do feliz casal. Creindeuspai!

Fiofó da galinha

Otimista ao extremo, o senador Rogério Carvalho (PT) já está dando como certo que a Petrobras contratará em curto prazo dois navios-plataformas para viabilizar o Projeto Sergipe Águas Profundas. Na verdade, a petrolífera está com edital aberto, até junho deste ano, à espera que apareçam empresas para construir as caríssimas embarcações. Vale ressaltar que dois outros editais quase idênticos ao atual já foram para o lixo da Petrobras por falta de interessados. Portanto, Rogério está fazendo festa com o ovo ainda no fiofó da galinha. Home vôte!

Exército de oração

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) se decepcionou com o discurso de posse da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). “O que vimos foi o uso da religião como muleta para justificar uma gestão que, se seguir esse caminho, não respeitará o Estado Laico”, fustigou. Linda lamentou o fato de a gestora não ter abordado os problemas da cidade, nem falado sobre a luta das mulheres negras, das trabalhadoras e trabalhadores: “Ela se dedicou a falar sobre o seu ‘exército de intercessores’ e ‘sinais de Jesus’, como se esses fossem os pilares para conduzir uma cidade”, protestou Brasil. Por fim, a deputada afirmou que “a resistência já começou”. Arre égua!

Recorte de jornal

