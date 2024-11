O governo Mitidieri está a caminho da metade pro fim

Por Adiberto de Souza *

O governo de Sergipe está a menos de dois meses para completar dois anos sem grandes obras para apresentar ao povo. Embora se aproximando da segunda metade do mandato, o governador Fábio Mitidieri (PSD) ainda não conseguiu honrar boa parte das promessas feitas na campanha de 2022. Os sergipanos aguardam os milhares de empregos prometidos, a chegada em Sergipe de grandes empresas, a melhoria da saúde, a redução da fome, que atinge mais de 100 mil miseráveis, a valorização dos servidores, et cétera. 2025, portanto, será um ano fundamental para o governador fazer o que não fez até agora. Caso continue apostando somente em festas, o fidalgo terá muito pouco para apresentar ao eleitorado na campanha de 2026. Ademais, Mitidieri vai precisar de muito jogo de cintura para rearrumar os governistas, após a derrota eleitoral sofrida pelo grupo em Aracaju e em importantes redutos do interior. Como o último ano do mandato sempre é ocupado pela campanha em si, a última metade do mandato passa bem mais rápido do que a primeira, o que significa que Mitidieri terá pouco tempo para dizer a que veio, sob pena de o seu projeto de reeleição ir por água a baixo. Quem viver, verá!

Estado laico

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciará, sexta-feira próxima, um julgamento que vai dar o que falar: Os homens da capa preta vão decidir se os prédios públicos podem expor símbolos religiosos. Aliás, no próprio plenário do STF há um crucifixo. Na ação impetrada em 2009, o Ministério Público Federal alega que a exposição de símbolos religiosos em repartições públicas é uma “afronta à garantia do Estado laico”. Só Jesus na causa!

Pernas pro ar

Prepare-se para passar dois dias de pernas pro ar agora em novembro. Agendados para os próximos dias 15 e 20, os dois feriados visam comemorar a Proclamação da República e o Dia da Consciência Negra, respectivamente. Como 15 próximo cai na sexta-feira que vem, teremos mais um feriadão, pois ninguém é de ferro. O Dia da Consciência Negra acontecerá na próxima quarta-feira, deixando a semana quebrada e ótima para quem aprecia não fazer nada. Supimpa!

E tome festa!

O casal Mitidieri se divertiu pra valer embalado pela música baiana tocada durante três dias no concorrido Pré-Caju. Festeiros como eles só, Fábio e Érica gastaram as solas dos sapatos atrás dos trios elétricos comandados por Bell Marques, Ivete Sangalo, Xanddy, entre tantos outros artistas baianos. Segundo o governador, o Pré-Caju “é a prova de nosso potencial turístico e econômico”. Então, tá!

Pedra no sapato

Os professores e professoras da rede estadual estão decididos a infernizar o governo. Após perceberem que o governador Fábio Mitidieri (PSD) engole corda com as greves, os educadores agendaram uma nova paralisação para terça-feira agora. Um ato publico no centro de Aracaju denunciará a política educacional do Estado que, segundo os professores, exclui, desrespeita e criminaliza a categoria. Atuante, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação sempre foi uma pedra nos sapatos dos ex-governadores e, certamente, vai continuar tirando o sono de Fábio Mitidieri. Creindeuspai!

Fora de ritmo

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), deu uma passadinha no corredor da folia, onde aconteceu o animado Pré-Caju. Evangélica de carteirinha, a distinta deu com os costados na Orla de Atalaia bem antes de os trios elétricos começarem a tocar. Emília aproveitou para cumprimentar os vendedores ambulantes e os foliões antes que estes caíssem na gandaia. Misericórdia!

Jogando pra torcida

Reeleito, o vereador de Aracaju, Isac Silveira (União), resolveu jogar pra torcida nesse final de mandato. Para garantir espaços na mídia, o ilustre decidiu convocar duas Comissões Parlamentares de Inquérito. Alega que o objetivo é apurar indícios de irregularidades em licitações feitas pela Prefeitura. Inteligente, Isaac sabe que uma CPI não pode ultrapassar o período da legislatura em que foi criada, ou seja, mesmo se for instalada, a Comissão morre com o fim dos atuais mandatos, em dezembro próximo. Em outras palavras, essas CPI’s de Isaac não passam de diálogo flácido para acalentar bovino. Home vôte!

Livro de presente

E quem andou percorrendo os gabinetes de Brasília foi o ex-governador de Sergipe, Antônio Carlos Valadares (SD). Vavá foi presentear amigos e autoridades com o livro sobre a sua biografia. Receberam o mimo o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), o ministro Antônio Anastasia, do Tribunal de Contas da União, o ministro sergipano Márcio Macêdo (PT), e outros menos votados. O livro “Antônio Carlos Valadares: O realizador de sonhos” foi lançado em dezembro do ano passado. Ah, bom!

Valdevan no páreo

Cassado sob a acusação de compra de votos, o ex-deputado federal Valdevan Noventa publicou nas redes sociais ter sido inocentado pelo Tribunal Regional Eleitoral das acusações de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo o Instagram Política em Sergipe, “em uma decisão recente, o TRE declarou que todos os processos de acusação contra ele foram prescritos, incluindo o processo eleitoral que anteriormente colocava sua candidatura em risco”. Diante disso, Valdevan já se anuncia pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Aff Maria!

Violência policial

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) afirma que defende o uso de câmaras nos uniformes dos policiais “para fazer conhecidos os rostos da repressão em Sergipe”. Segundo a psolista, o estado possui hoje a terceira polícia que mais mata no Brasil. “No primeiro ano do governo Mitidieri foram 229 pessoas mortas pela polícia”, denuncia Linda. Nesta segunda-feira, a deputada participou em Aracaju da manifestação contra o genocídio do povo preto e pela utilização de câmaras nos uniformes dos policiais. Danôsse!

Noite de autógrafos

A servidora pública Anita Paixão lança, quarta-feira próxima, o livro “Lydio Paixão: da revolta tenentista de 1924 ao suicídio de Vargas”. Revolucionário, preso político, sindicalista, orador popular e boêmio, Lydio Paixão participou da revolta tenentista de 1924. Em 24 de agosto de 1954, ele foi assassinado por linchamento na praça Fausto Cardoso, durante os protestos ocorridos após o suicídio de Getúlio Vargas. A noite de autógrafos ocorrerá no Espaço Anita Paixão, na rua Senador Rollemberg, 826, em Aracaju. Em tempo: A autora é neta do biografado. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 29 de outubro de 1915.

* É editor do Portal Destaquenotícias