O governo Mitidieri está endividando Sergipe

Por Adiberto de Souza *

O governador Fábio Mitidieri (PSD) enviou para a Assembleia Projetos de Lei autorizado o Executivo a fazer dois empréstimos que totalizam cerca de R$ 410 milhões. No ano passado, o Legislativo já havia aprovado outros dois empréstimos de R$ 300 milhões cada um. Ou seja, em apenas um ano e meio, o governo vai endividar o Estado em mais de R$ 1 bilhão, embora alardei que a saúde financeira de Sergipe nunca esteve tão boa. Vale ressaltar que tamanho comprometimento das finanças estaduais tem sido aprovado pelos deputados a toque de caixa e repique de sino. Os dois projetos autorizando esse novo empréstimo de R$ 410 milhões chegou ontem à Assembleia e deve ser aprovado hoje, pois o governador dispõe de folgada maioria parlamentar. Essa pressa impede que as proposituras sejam bem avaliadas no Parlamento e discutiras pela sociedade sergipana. Ora, o Executivo alega que tem margem para mais esse endividamento, porém é preciso debater melhor como será usado tamanho volume de recursos, pois, ao fim e ao cabo, essa enorme dívida será paga pelos contribuintes sergipanos. Marminino!

Apoio festejado

Os simpatizantes da pré-candidatura de Luiz Roberto (PDT) a prefeito de Aracaju comemoraram o apoio que este recebeu do ex-deputado federal Valadares Filho (SD). Anunciada durante uma entrevista coletiva, a adesão foi prestigiada, entre outros, pelos ex-governadores Jackson Barreto (MDB), Antônio Carlos Valadares (SD) e a deputada federal Katarina Feitoza (PSD). Segundo “Vavazinho”, Luiz Roberto já demonstrou compromisso e competência por onde passou. Ah, bom!

Desertificação preocupa

A Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas aprovou dois requerimentos de diligência para visitas de parlamentares aos estados de Sergipe, Mato Grosso e Pernambuco. Os estados enfrentam as consequências das alterações no clima, como seca extrema, incêndios e desertificação. As datas das visitas ainda não foram definidas. Em Sergipe, os deputados e senadores vão avaliar a evolução do processo de desertificação que vem ocorrendo no semiárido. Misericórdia!

Grana a caminho

O governo de Sergipe começa a pagar a folha salarial deste mês no próximo dia 29. Recebem primeiro os aposentados e pensionistas. No dia 30, será a vez dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e suas fundações, além dos servidores da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) terem depositado seu pagamento. Por fim, no dia 31, recebem os servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. De acordo com o governo, todos aqueles que fazem aniversário em julho também receberão a primeira parcela do 13º salário. Arre égua!

Ciscando pra trás

Ao aceitar ser candidato a vice-prefeito de Aracaju, o ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (Pode), deu alguns passos pra trás em sua vitoriosa carreira política. Compor uma chapa na condição de “reserva de luxo” não agrega nadica de nada no currículo de um ex-gestor estadual que já foi vice-governador por duas vezes e teve quatro mandatos de deputado estadual. Ressalte-se, ainda, que numa derrota da chapa encabeçada por Yandra de André (União) o mais prejudicado será Belivaldo, com grande risco de ter antecipada a sua aposentadoria política. Home vôte!

Desafio eleitoral

As línguas ferinas andam sugerindo que o senador Alessandro Vieira (MDB) dispute uma cadeira de vereador por Aracaju nas eleições deste ano. As danadinhas dizem que esta seria uma forma de o emedebista avaliar a sua performance eleitoral, que tem despencado ano a ano. Um bom exemplo disso foi a fraca votação de Alessandro no pleito de 2022, quando ele disputou o governo de Sergipe. Ao contrário dos 474.449 votos obtidos em 2018 para o Senado, Vieira foi votado por 82.495 eleitores. Há quem aposte que hoje o senador não se elege vereador em Aracaju. Que maldade!

Soma pouco

A escolha do vereador Ricardo Marques (Cidadania) como pré-candidato a vice-prefeito de Aracaju na chapa encabeçada por Emília Corrêa (PL) não soma muito, pois os eleitores dele votariam normalmente na fidalga. Ademais, ao não atrair um nome de fora do PL, do Cidadania e do PSDB, a pré-candidata a prefeita deu mais um atestado que agrega pouco. Com a chapa já definida, os três partidos realizam suas convenções na próxima segunda-feira para homologar as candidaturas majoritárias e proporcionais. Então, tá!

Quem ama não mata

O crescente número de crimes contra as mulheres mostra que elas estão entre as principais vítimas da violência urbana. Lamentavelmente, a maioria desse tipo de delito não chega ao conhecimento da sociedade. A ideia machista de que “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher” contribui para esconder agressões verbais e físicas, estupros ou violência carnal, ameaças de morte e o feminicídio. Portanto, precisamos sim, meter a colher nessa briga para mudar esse quadro dantesco. Crendeuspai!

Trabalho dobrado

Os deputados estaduais vão trabalhar dobrado para aprovar esta semana cerca de duas dezenas de projetos de lei do governo de Sergipe. A maior parte das proposituras trata sobre reajuste salarial dos servidores. A previsão é que as votações ocupem as sessões plenárias de hoje e de amanhã. Após esvaziarem a longa pauta, os deputados entrarão em recesso parlamentar até o dia 1º de agosto. Nesse período, todos vão circular o estado visando levar apoio aos aliados pré-candidatos a prefeito e vereador. Haja sola de sapatos!

Noite de autógrafos

O escritor, jornalista e publicitário Carlos Cauê lança, hoje, o seu novo livro ‘Tempo das Esperas’. A noite de autógrafos vai acontecer no Museu da Gente Sergipana. ‘Tempo das Esperas’ reúne a produção poética do autor nos últimos anos, inclusive do período da pandemia causada pela Covid-19, e está dividido em quatro partes: eis o homem, tempo, pausa e das esperas. Este novo livro de Cauê tem prefácio de Ronaldson Sousa e apresentação de João Augusto Gama. Prestigie!

Recorte de jornal

