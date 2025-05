Por Adiberto de Souza *

O governo Mitidieri tem servidores de 1ª e de 2ª classes

Sergipe possui dois tipos de servidores públicos. Embora pago pelo mesmo cofre, o funcionalismo estadual se divide em 1ª e 2ª classes. Pelo menos é o que se depreende ao avaliar a política salarial do governo Mitidieri. Os professores, policiais civis, militares e bombeiros recebem um tratamento diferenciado do concedido à chamada arraia miúda. O magistério já teve reajuste salarial no começo deste ano, enquanto os agentes de segurança têm uma negociação remuneratória exclusiva com o Executivo. Já os chamados “primos pobres” não sabem quando terão os minguados salários reajustados. Aliás, o governo disse ao jornal Folha de S. Paulo que não pretende promover revisão geral de salários neste ano, para manter o estado dentro dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale ressaltar que no primeiro ano de mandato, o governador concedeu um reajustezinho de míseros 2,5%, percentual chamado de esmola pelos servidores. Em 2024, por conta das eleições municipais, o Executivo abriu a mão e reajustou os salários em 10%. Como este é um ano sem disputa eleitoral, tudo levar a crer que os servidores de segunda classe vão ter que apertar os cintos ainda mais para aguardar com fome um reajuste lá em 2026, quando teremos eleições. Alguém precisa lembrar ao governo que o voto do servidor de 2ª classe vale tanto quanto o do “primo rico”. Só Jesus na causa!

Petista apoia a CPMI

O líder do PT no Senado Federal, Rogério Carvalho, defende a participação do partido na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada para investigar o escândalo no INSS. O petista alertou, contudo, que a CPMI não pode ser utilizada para fazer palanque político e sim para apontar os responsáveis e botar na cadeia aqueles que roubaram os aposentados e pensionistas. O tema tem sido alvo de embates entre o governo do presidente Lula da Silva (PT) e a oposição. Investigações apontam que as fraudes teriam iniciado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas perduraram no governo petista. Home vôte!

Fora do ar

Após décadas de contribuição à comunicação sergipana, a Rádio Liberdade permanece fora do ar. Segundo se comenta nas esquinas de Sergipe, a emissora teve a sua programação suspensa após uma briga judicial entre a família que detém a concessão. Apesar dos protestos feitos pelo Sindicato dos Jornalistas, a tradicional rádio segue de bico fechado. Fundada em 1953, pelo saudoso empresário Albino Silva, a Liberdade é a segunda emissora mais antiga de Sergipe, ficando atrás apenas da Rádio Aperipê, instalada em 1939. Tomara que a paz volte a reinar entre os “donos” daquela emissora para que ela volte a ser ouvida nos quatro cantos de Sergipe. Misericórdia!

Classificado supimpa

Qual seria a sua reação se encontrasse nas páginas de classificados o seguinte anúncio? “Vende-se uma confortável casa avarandada e com um quintal repleto de fruteiras diversas como limoeiro, cajueiro e pitangueira. O imóvel está localizado entre dois bares sortidos de bebidas quentes, cerveja geladérrima, uma grande variedade de tira-gostos deliciosos, clientela de alto nível, sem contar que o ‘pendura’ é muito bem aceito pela proprietária. Outras informações podem ser obtidas na rua da Pinga, nº 51, bairro Cana Brava, ou no bar da esquina”. Esta seria a casa ideal para quem não quer dirigir o calhambeque depois de encher a caveira. Arre égua!

Aposta na ginástica

O senador Laércio Oliveira (PP) prometeu destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão visando qualificar as atletas da ginástica, lhes garantindo melhores condições para a preparação rumo às competições internacionais. O anúncio foi feito, ontem, durante a solenidade de inauguração das reformas feitas no Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica, em Aracaju. O evento foi prestigiado pelo ministro dos Esportes, André Fufuca. Orçadas em R$ 700 mil, as reformas incluíram a instalação de sistema de climatização, melhorias nos banheiros, ampliação da copa, criação de sala médica, sala de reunião e administração, além de melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas. Ah, bom!

Cadê a secretária?

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está cobrando a presença da secretária de Ação Social, Érica Mitidieri, no plenário da Assembleia. Autor do requerimento convidando a ilustre, o cidadanista disse esperar que ela compareça no parlamento para prestar contas das ações desenvolvidas pela pasta nos últimos dois anos. “Vamos encerrar o primeiro semestre sem a presença da secretária. Será que ela não quer dialogar com os deputados de oposição?”, questionou. Por fim, Geogeo afirmou que se Érica Mitidieri prefere não ir ao plenário da Assembleia que, pelo menos, comunique oficialmente. Marminino!

Meninas mães

Como parte das comemorações pelos 57 anos da Universidade Federal de Sergipe foi lançada, ontem, a campanha Zero Gravidez na Infância. Apoiada por várias entidades, a iniciativa tem um objetivo ousado: erradicar em Sergipe, até 2030, os casos de gravidez em meninas com menos de 14 anos. De acordo com o Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, somente em 2024, 183 meninas com menos de 14 anos se tornaram mães no estado. E nos últimos cinco anos, cerca de 1,2 mil garotas foram transformadas em mães prematuramente. Para os participantes da Campanha, este cenário triste exige respostas articuladas, políticas públicas eficazes e mobilização social. Aff Maria!

Dinheiro pelo ralo

O Tribunal de Contas de Sergipe quer que os atuais prefeitos garantam a devolução dos milhões recebidos pelos ex-gestores como parte dos recursos oriundos da “venda” de parte da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Na sessão de ontem, o TCE determinou que as prefeituras de Porto da Folha, Nossa Senhora das Dores, São Miguel do Aleixo, Graccho Cardoso e Santa Rosa de Lima devem apresentar plano de devolução da grana detonada no apagar das luzes das gestões dos ex-prefeitos. Segundo apurou o Tribunal, uma prefeitura recebeu R$ 12 milhões no dia 24 de dezembro de 2024, sendo que no dia 1º de janeiro deste ano não havia um centavo na conta. Creindeuspai!

Ninharia a caminho

O governo de Sergipe começa a pagar a folha salarial deste mês no próximo dia 29. Receberão primeiro os aposentados e pensionistas. Já no dia 30, o pagamento será direcionado aos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Entre ativos, aposentados e pensionistas, mais de 75 mil pessoas receberão as respectivas remunerações. O pagamento dos salários vai injetar cerca de R$ 510 milhões na economia sergipana. Segundo o governo, os salários do funcionalismo ajudam a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local. Então, tá!

Ministro pendurado

O Globo publicou que o presidente Lula da Silva (PT) deve anunciar, nos próximos dias, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) como ministro da Secretaria-Geral da Presidência em substituição a Márcio Macêdo (PT). De acordo com o jornal fluminense, o “Barba” quer ter no comando da pasta um nome que tenha canal direto com os movimentos sociais. A estratégia de intensificar a relação com os esses setores da sociedade civil está ligada a disputa eleitoral do ano que vem. Se confirmada, a troca de Márcio por Boulos dará mais um passo na reforma ministerial que Lula vem fazendo a conta gotas. Aguardemos, portanto!

Briga nanica

Pequeno bate-boca entre um comunista e um tucano: “O PCB inteiro cabe num fusquinha”, fustigou o emplumado, para ouvir na lata: “E o PSDB não enche nem uma brasília”. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 13 de dezembro de 1933.

