O governo Mitidieri vai endividar Sergipe em mais de R$ 1,5 bilhão

Por Adiberto de Souza *

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), acaba de enviar para a Assembleia Projetos de Lei pedindo autorização para fazer três empréstimos, que juntos totalizam mais de R$ 1,5 bilhão. Ressalte-se que, entre 2023 e 2024, o Legislativo já aprovou três empréstimos que somaram cerca de R$ 1 bilhão. Ou seja, em sendo essas três proposituras aprovadas pelos deputados – e serão – somente nessa gestão o estado terá tomado emprestado um volume de recursos superior à metade dos vultosos R$ 4,5 bilhões apurados pelo governo com a “venda” da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Vale ressaltar que tamanho comprometimento das finanças estaduais tem sido aprovado pela Assembleia a toque de caixa e repique de sino, pois o governador dispõe de folgada maioria parlamentar. Essa pressa impede que as proposituras sejam bem avaliadas no Parlamento e discutiras pela sociedade sergipana. Ora, o Executivo alega que tem margem para mais esse exagerado endividamento, contudo é preciso debater melhor como será usado tamanho volume de recursos, pois, ao fim e ao cabo, essa enorme dívida será paga pelos contribuintes sergipanos. Arre égua!

Mal na fita

Dos 11 parlamentares federais de Sergipe, apenas o senador Rogério Carvalho (PT) aparece na última parcial do Prêmio Congresso em Foco, promovido pelo site do mesmo nome. Tomara que a participação do estado nessa disputa seja menos pior na próxima relação, a ser divulgada amanhã com os nomes dos 30 deputados e senadores mais votados até agora. A premiação contempla três frentes: votação popular, júri técnico e júri de jornalistas. Em sua 18ª edição, o Prêmio Congresso em Foco premiará os mais votados em cerimônia agendada parta o dia 20 de agosto, em Brasília. Os premiados receberão troféus, certificados e selos digitais para divulgação de sua conquista. Ah, bom!

Jogos na pauta

Essa interessa a quem é chegado a fazer uma fezinha: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), incluiu na pauta dessa terça-feira (8) o projeto de lei que legaliza cassinos, bingos e o jogo do bicho no Brasil. Se for aprovada pelos senadores sem alterações, a propositura segue diretamente para a sanção presidencial, mantendo o texto já aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022. A expectativa é de que o projeto de legalização dos jogos de azar mobilize intensos debates no plenário do Senado, diante dos fortes interesses econômicos e das resistências de setores religiosos e sociais. Você também faz uma fezinha? Aff Maria!

Risco de demissões

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está preocupado com a possibilidade de o governo de Sergipe promover demissões em massa no serviço público. A apreensão do parlamentar se fundamenta no Projeto de Lei enviado pelo Executivo à Assembleia propondo contrair um volumoso empréstimo de R$ 850 milhões para, entre outras coisas, criar um Programa de Desligamento Voluntário (PDV). “Isso é para reduzir o número de servidores públicos efetivos de Sergipe?”, questiona o parlamentar. Georgeo prossegue com outra indagação a Mitidieri: “O senhor diz que valoriza os concursados, mas agora quer contrair uma dívida milionária pra diminuir o quadro de funcionários públicos? Com a palavra o governador. Home vôte!

Pressão incomoda

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), não escondeu o incômodo com o ato promovido pelos servidores estaduais para protestar contra a demora do Executivo em conceder reajusta salarial à categoria. Organizada pelos sindicatos do funcionalismo durante o “Sergipe é Aqui”, mutirão desenvolvido pelo governo em Socorro, a manifestação chamou a atenção da imprensa e forçou o governador a se pronunciar. Após considerar o protesto democrático, o fidalgo alertou os sindicalistas que a concessão de reajuste não depende da pressão dos servidores, mas “a boa gestão”. Por fim, Mitidieri prometeu que em agosto próximo o Estado anunciará o aumento salarial cobrado pela chamada “arraia miúda”. Aguardemos, portanto!

Qual é a graça?

Como perguntar não ofende: qual teria sido a pilhéria contada nessa roda de conversa pelo ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) para desatar as gargalhadas do gestor estadual Fábio Mitidieri (PSD) e dos também ex-governadores Jackson Barreto (MDB) e Antônio Carlos Valadares (SD)? Ganha uma mariola de goiaba quem contar uma piada tão engraçada quanto. Cruzes!

Forrobodó disputado

Os festejos em homenagem a São Pedro viraram uma briga política em Muribeca. Alegando falta de recursos, o prefeito Mário de Sandra (PSD) cancelou as festividades em homenagem ao “porteiro do céu”. Na última quinta-feira, porém, o ex-prefeito Fernandinho Franco anunciou que fará a festança para São Pedro, agendada por ele para os dias 8 e 9 de agosto próximo. Tão logo soube a decisão do adversário, Mário de Sandra voltou atrás e prometeu realizar os festejos nos mesmos dias anunciados por Fernandinho. Resta saber se ambos vão manter as datas ou se São Pedro, antes desprestigiado pelo prefeito, terá duas festas em dias diferentes. Deus é mais!

Peido de pombo

Em discurso na Câmara de Itabaianinha, o vereador Nando de Gil Fontes (União) disse o diabo do secretário estadual da Casa Civil, deputado estadual Jorginho Araújo (PSD). Revoltado porque, segundo afirmou, o governo não atende as reivindicações da classe política daquele município, o parlamentar prometeu apresentar uma moção de repúdio contra o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o secretário, chamado por ele de “peido de pombo”. As críticas feitas por Nando de Gil contra o Executivo terminam por desgastar Jorginho, que nas eleições de 2026 fará dobradinha naquele município com o pré-candidato a deputado federal Cláudio Mitidieri (PSB), atual secretário da Saúde e primo querido do governador. Marminino!

Cadê a festa?

Os empresários que instalaram luxuosos bares e restaurantes no Arraia do Povo, em Aracaju, estão cobrando do governador Fábio Mitidieri (PSD) a realização das três noites de festança canceladas nos dias 13, 14 e 15 de junho por conta dos fortes ventos que atingiram a Orla de Atalaia. Na ocasião, o governo prometeu que as atrações que não puderam se apresentar seriam remanejadas para novas datas, “mediante disponibilidade dos artistas”. Como de lá pra cá não se falou mais no assunto, os comerciantes arrendatários dos espaços, querem que o Arraiá do Povo seja reativado por três dias. Creindeuspai!

Duas datas

Durante muitos anos, a Emancipação Política de Sergipe foi comemorada nos dias 8 de julho e 24 de outubro. Segundo alguns estudiosos, a confusão entre as duas datas se deve a questões históricas e culturais. Ocorrida em 8 de julho de 1820, a emancipação não foi imediatamente celebrada de forma oficial, com a memória popular se fixando mais no dia 24 de outubro, data em que supostamente a notícia da emancipação chegou a São Cristóvão, primeira capital do estado. Além disso, o período pós-emancipação foi marcado por tensões políticas entre Sergipe e Bahia, e o 24 de outubro foi celebrado como um marco de resistência e afirmação da identidade sergipana. Embora não seja feriado, o 24 de outubro passou a ser considerado o dia da “Sergipanidade”. Misericórdia!

Cabelo e barba

A tendência petista liderada pelo senador Rogério Carvalho e o deputado federal João Daniel fez cabelo e barba na disputa pelo comando do PT em Sergipe e Aracaju. Rogério venceu a eleição para presidente da legenda no estado, enquanto o vereador Camilo Daniel conquistou o comando do diretório de Aracaju. Os grandes perdedores foram o ministro Márcio Macêdo e a secretária nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino. Ambos apoiaram o filósofo Cássio Murilo na disputa estadual. Até as 23h30 de ontem, 90% das urnas dos 65 municípios já haviam sido apuradas, sendo que a última parcial contabilizou 5.398 votos para Rogério, de um total de 7.774 votos apurados. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 22 de março de 1897.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias