O jogo eleitoral em Aracaju começa pra valer nesta sexta

Por Adiberto de Souza *

Com o fim do prazo pra registro de candidaturas, ocorrido ontem, a disputa pela Prefeitura de Aracaju começa oficialmente nesta sexta-feira. Os candidatos já podem promover caminhadas, carreatas, comícios e distribuição de material de campanha. Com os times oficialmente escalados, os partidos vão partir para o tudo ou nada, realizar frenético corpo a corpo e, naturalmente, distribuir promessas mil, particularmente aos eleitores indecisos e desiludidos. Os postulantes a prefeito e a vereador vão se apresentar como salvadores da pátria, sem esquecer de alardear os defeitos dos adversários. Será um jogo duro, com direito a golpes baixos, pois boa parte dos políticos ainda acredita que as agressões verbais e as calúnias são as melhores armas para ganhar uma eleição. Tomara que o eleitor aracajuano derrote quem pensa assim. Portanto, fique ligado. Misericórdia!

Grana a caminho

O governo de Sergipe começa a pagar a folha salarial deste mês no próximo dia 28. Nessa data receberão os aposentados e pensionistas. No próximo dia 29 será a vez dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde e suas fundações e dos servidores da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura receberem o pagamento. Já no dia 30 recebem os servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Com a quitação da folha, serão injetados mais de R$ 510 milhões na economia sergipana. Então, tá!

Lorota de candidato

Vejam algumas mentiras que nunca devem faltar no horário eleitoral gratuito: “Você me conhece”; “Se eleito for, vou construir mais escolas e casas populares”; “Podem vasculhar o meu passado, que não vão encontrar nada de errado!”; “Sou bem melhor do que os que aí estão!”; “Nesse bolso aqui nunca entrou dinheiro desonesto!”; “Vote em mim que você não se arrependerá”. Abra o olho para não ser enganado novamente por esse lero-lero. Creindeuspai!

De última hora

Ontem, último dia para registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, o Partido da Causa Operária (PCO) registrou uma chapa puro sangue para concorrer à Prefeitura de Aracaju. O candidato a prefeito é Felipe Andrad (foto), tendo como parceiro de chapa Arthur Lopes. Com a chegada do PCO, a disputa pelo comando da capital sergipana passou a ter oito concorrentes. Além de Felipe, estão no páreo Candisse Carvalho (PT), Emília Corrêa (PL), Yandra de André (União), Luiz Roberto (PDT), Danielle Garcia (MDB), Niully Campos (Psol) e Zé Paulo (Novo). Boa sorte a todos e todas!

Na terrinha

Os ministros Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, e Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, visitam Sergipe nesta sexta-feira. Os dois vão participar em São Cristóvão da solenidade de adesão do governo estadual ao Programa Acredita no Primeiro Passo, do Governo Federal. O programa oferece condições diferenciadas de acesso ao microcrédito, visando fomentar o empreendedorismo entre os beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Ôxe!

Sergipe de fora

Das 50 cidades com as maiores notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no 9º ano do ensino fundamental, 36 são do Nordeste, mas nenhuma delas é de Sergipe. Da região aparecem entre as 50 melhores do Ideb cidades de Alagoas, Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba e Bahia. O Ideb varia numa escala de zero a 10 e é calculado a cada dois anos e utiliza duas variáveis: as notas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e a quantidade de alunos aprovados. Ele é o principal indicador de qualidade na educação do país. Aff Maria!

Vem aí o blá-blá-blá

A campanha começa hoje, mas a exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV só será iniciada no próximo dia 30, indo até 3 de outubro. Ai sim, o povo terá pela frente um show de blá-blá-blá dos diabos, com autos-elogios, ataques aos adversários e, principalmente, promessas para todos os gostos. Quem se sair melhor no show de lero-lero ganhará um emprego muito bem remunerado e bancado pelo suplicante que acreditou nas mirabolantes promessas. Só Jesus na causa!

Um, dois, três, gravando!

Os candidatos e candidatas à Prefeitura de Aracaju já começaram a gravar os programas para o horário eleitoral gratuito na rádio e na televisão. A postulante do Psol, Niully Campos, escolheu um espaço bem arborizado para as primeiras gravações. Pelas redes sociais, a distinta disse que a campanha dela será movida “pela coragem para transformar, para ouvir a população e para enfrentar os desafios de uma Aracaju que merece mais”. Ah, bom!

Condenação mantida

Veja o que a jornalista Rita Oliveira publicou no site RO-acontece: “A situação do candidato a prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), começa a se complicar. Ele tentou efetuar o pagamento da pena relacionada à ação da coligação “Prefeito de Verdade” visando extinguir a punibilidade e encerrar o processo. O juiz criminal da 1ª Vara de Itabaiana, Gilson Guedes Cavalcanti Neto, alinhado com o Ministério Público, não aceitou o arquivamento. Com isso, a condenação criminal foi preservada e o pedido de extinção da punibilidade rejeitado, mantendo o trânsito em julgado da condenação”, conclui Rita. Home vôte!

Invocado com “Xandão”

O senador Alessandro Vieira (MDB) quer ver pelas costas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Aproveitando a narrativa contra “Xandão” publicada pela Folha de S. Paulo, Vieira afirmou que Moraes “age de forma autoritária e parcial, impondo sentenças e penas desproporcionais”. No entender do senador, as ações de Alexandre “refletem mais o comportamento de um justiceiro do que o de um defensor dos verdadeiros princípios democráticos”. Por fim, o emedebista lembrou que há anos luta para “combater os erros e excessos de Moraes”. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, em 5 de fevereiro de 1886.

