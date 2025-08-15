O Largo da Gente Sergipana não é lugar para cangaceiros

Por Adiberto de Souza *

Com todo respeito aos familiares de Lampião e Maria Bonita, é reprovável por demais a colocação das esculturas deste casal de cangaceiros no Largo da Gente Sergipana, em Aracaju. É lastimável que o mundo acadêmico sergipano tenha silenciado sobre essa infeliz iniciativa. Concebido para celebrar a cultura popular do estado, aquele espaço abriga esculturas de Lambe Sujo e Caboclinhos, Chegança, Cacumbi, Taieira, Bacamarteiro, Reisado, São Gonçalo, barco de fogo e Parafuso. Ora, é óbvio que as peças representando Lampião e Maria Bonita são intrusas entre as festejadas 10 representações folclóricas do Largo da Gente Sergipana. Diferente delas, Lampião era chefe de cangaceiro sanguinários que, de 1922 a 1938, aterrorizaram o Nordeste com saques e crimes violentos. Essa triste história tem e deve ser preservada, contudo em outro local, como o futuro Museu do Cangaço, prometido pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Portanto, que o Instituto Banese, responsável por aquele espaço tão frequentado por sergipanos e turistas, coloque um fim nessa terrível agressão contra a nossa rica cultura popular. Marminino!

Os gargalos da laranja

O avanço da produção de laranja em Sergipe não foi acompanhado pelo crescimento da capacidade industrial. De acordo com o engenheiro agrônomo José Hugo Campos de Lima, se agora já é difícil processar a grande quantidade de frutos, em dois ou três anos será ainda pior, pois novas áreas entrarão em produção. Idealizador da 3ª edição do Citros Show, Hugo Campos defende a instalação imediata no estado de uma terceira unidade industrial para suco de laranja. Para se ter uma ideia do tamanho da crise vivida pelo setor, o valor pago pela tonelada de laranja caiu de pouco mais de R$ 2 mil no segundo semestre de 2024, para R$ 600 em julho último. A Citros Show foi encerrada, ontem, em Aracaju. Aff Maria!

Banquinho e bancão

O Banese obteve um lucro líquido ajustado de R$ 21,8 milhões no primeiro trimestre deste ano, um valor 25,3% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Já o Banco do Brasil teve um lucro líquido ajustado de R$ 11,2 bilhões de janeiro a junho último. E olhe que o BB registrou uma queda de 40,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os balanços trimestral e semestral, respectivamente, foram divulgados, ontem, pelo Banese e o Banco do Brasil. Então, tá!

Volta pra casa

Não se surpreenda se o ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, trocar o Podemos pelo PSD. Na verdade, seria o retorno dele à legenda que presidiu no estado de 2023 até março do ano passado. Convidado pelo governador Fábio Mitidieri para retornar à casa partidária, Chagas deixou claro não ter qualquer problema em trocar de legenda, embora garanta que está muito bem no Podemos, sigla pela qual disputou sem sucesso a vice-prefeitura de Aracaju em 2024. Aguardemos, portanto!

Novo prefeito

Lagarto tem um novo prefeito. Desde ontem, quem responde pela gestão daquele município sergipano é o vereador Washington da Mariquita (MDB) em substituição ao titular Sérgio Reis (PSD) e a vice Suely Menezes (MDB). Os dois tiraram licença não remunerada por 12 dias para que Mariquita galgasse o posto de prefeito: “Ver um filho de agricultor chegar à Prefeitura é a prova de que, com trabalho, honestidade e dedicação, é possível transformar sonhos em realidade”, discursou Reis durante a transmissão de cargo. Em junho passado, o Sérgio tirou 10 dias de licença para pagar uma promessa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Ah, bom!

O mundo gira

Quem ouve o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), criticar o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (PT), pensa que ambos sempre foram adversários figadais. Outro dia, o pessedista sugeriu ao político capelense que se preocupe com os processos que tramitam na Justiça contra ele. A relação dos dois, porém, nem sempre foi tumultuada quanto agora. Em 2020, Mitidieri apregoada que “o ex-prefeito Manoel Sukita é a maior liderança política que Capela já viu”. E olhe que naquela época o hoje adversário do governador já havia sido condenado por desvio de recursos públicos, tendo passando um bom tempo na penitenciária de Nossa Senhora da Glória. Misericórdia!

Cachorrada na Câmara

E o tempo esquentou, ontem, na Câmara Municipal de Itabaiana, após agressões verbais entre os vereadores Moisés de Acioli (PL) e Alex Henrique (União). Este último se disse ofendido por ter sido chamado de cachorro pelo adversário, tendo retribuído a agressão chamando Moisés de “cachorro gué”. Acioli não gostou e o debate baixou o nível, com palavras de baixo valão sendo proferidas pelos contendores. A turma do deixa disso impediu um empurra-empurra entre os dois, enquanto o presidente dos trabalhos, vereador Joãozinho do Lagamar (PSDB), suspendeu a sessão para acalmar os ânimos. Arre égua!

Pesquisa festejada

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), e o senador Alessandro Vieira (MDB) estão sorrindo de orelha a orelha com o resultado da última pesquisa para o Senado. Feita pelo Instituto França, a consulta de intenção de votos mostra que para o primeiro voto 22% dos entrevistados declararam simpatia por Nogueira e 16% prometeram votar em Vieira. Para o segundo voto, Alessandro lidera com 10% e Edvaldo aparece em seguida com 8%. A pesquisa foi feita nos últimos dias 7 e 8, tendo ouvido 1.215 eleitores de Aracaju. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Creindeuspai!

A cor da pele

A reação da sociedade contra o racismo é por demais salutar. Não podemos continuar fechando os olhos enquanto negros moradores das periferias dos centros urbanos continuam sendo ofendidos, discriminados, violentados e mortos, muitas vezes pelo braço armado do Estado. Lamentavelmente, esses casos são inúmeros, embora ainda chamem pouco a atenção de parte considerável da nossa sociedade. Portanto, é preciso fazer barulho contra a discriminação e denunciar todo ato racista. Deus seja louvado!

Chamou pro pau

A secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia (MDB), desafiou Alef da Rifa dos Gêmeos a tentar agredi-la fisicamente: “Dê a testa comigo pra ver se o desfecho não será diferente”, ameaçou a emedebista, que vem a ser delegada de Polícia. A reação de Danielle ocorreu quando ela falava numa emissora de rádio após a influenciadora digital Elizabete Dantas ter dito que foi importunada sexualmente por Alex, durante um evento na cidade alagoana de Arapiraca. E então, valentão, topa encarar a secretária-delegada? Home vôte!

Orai por eles e elas!

A classe política sergipana vai, hoje, prestigiar a festa da padroeira de Tobias Barreto, Nossa Senhora Imperatriz dos Campos. A programão do evento religioso prevê a realização de três missas e da concorrida procissão pelas ruas e avenidas daquela cidade. Nem precisa dizer que os políticos acompanharam o enfeitado andor com um olho na imagem da santa e o outro nos eleitores. Uns pedirão a Nossa Senhora para serem eleitos em 2026, enquanto outros vão rogar à padroeira de Tobias Barreto para continuarem no bem bom dos mandatos. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 12 de junho de 1872.

