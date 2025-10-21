O ministro Márcio Macêdo caiu de maduro

Por Adiberto de Souza *

A exoneração do ministro Márcio Macêdo (PT) da Secretária-Geral da Presidência da República não foi surpresa para ninguém, pois há muito tempo o presidente Lula (PT) se queixava dele pelos cantos. Sem apoio das principais lideranças petistas de Sergipe e com dificuldade para fazer as entregas cobradas pelo “Barba”, Márcio passou meses na corda bamba, período em que atribuía ao “fogo amigo” as especulações sobre sua queda. Cansado de esperar pelos resultados que não chegavam, o presidente convidou o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) para colocar o governo na rua, atuar como uma ponte direta entre o Palácio do Planalto e a sociedade civil, com foco no diálogo com movimentos sociais e com as demandas populares. Após deixar o cargo, Márcio Macêdo anunciou que será candidato em 2026, porém não disse a qual cargo eletivo. Caso se disponha a disputar uma cadeira no Senado o distinto enfrentará forte oposição interna no PT, pois a maioria das tendências petistas está fechada com a reeleição do senador Rogério Carvalho. Ademais, o deputado federal João Daniel não deve facilitar as coisas para o ex-ministro, pois, tal qual Rogério, quer permanecer no Congresso, não enxergando com bons olhos a possível concorrência interna. Sem o Ministério e enfraquecido no PT, talvez só sobre para Macêdo disputar a uma candidatura à Assembleia Legislativa. Misericórdia!

Coleciona condenações

A defesa do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), terá que se virar nos trinta para torna-lo elegível até as convenções de 2026. Ontem, o ilustre foi condenado novamente pela Justiça por improbidade administrativa praticada na última vez que ele administrou o município. Agora, o Tribunal de Justiça tornou Valmir inelegível por seis anos, além de condená-lo a pagar uma multa equivalente a cinco vezes o salário de prefeito. Em 2024, o prefeito já havia sido condenado por irregularidades cometidas no matadouro de Itabaiana, tendo ficado inelegível por quatro anos. Arre égua!

Fome em Sergipe

Enquanto o marketing do governo Mitidieri insinua que o programa Prato do Povo significa “um reforço de dignidade na mesa dos sergipanos”, dados do IBGE mostram que 83 mil miseráveis passam fome no estado. Uma ampla reportagem assinada pelo jornalista Cristian Góis no site Mangue Jornalismo denuncia que o “censo do IBGE escancara racismo, discriminação contra mulher, pobreza e insegurança alimentar em Sergipe. Entrevistada pelo coleguinha, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) afirma que o Prato do Povo não passa de uma ação eleitoreira, “que não enfrenta a fome de forma estrutural e não chega à maioria da população”. Só Jesus na causa!

Só prefeitos não elegem

Aliados do ex-deputado federal André Moura (União) estão alardeando pelas esquinas que o distinto já conta com o apoio de 60 dos 75 prefeitos de Sergipe. A quem acredita que tamanha adesão é garantia de sucesso nas urnas vale lembrar que, em 2028, André recebeu o apoio de 50 prefeitos, além de vereadores e lideranças políticas. Quando as urnas foram abertas a surpresa: Moura foi derrotado pelo neófito em política Alessandro Vieira (MDB) e pelo petista Rogério Carvalho. Ressalte-se que naquela eleição, André ainda não havia sido condenado a oito anos de cadeia pelos crimes de peculato e desvio de verbas públicas. Certamente, essa punição será usada pelos adversários dele durante a campanha. Creindeuspai!

Posse no TCE

O Tribunal de Contas de Sergipe empossou, ontem, seu novo subprocurador do Ministério Público de Contas, Bricio Luis da Anunciação Melo. “Depois de tantos anos de estudo e dedicação, viver esse momento é, sem dúvida, a concretização de um objetivo muito especial”, afirmou o empossado. Já procurador-geral do MPC/SE, Eduardo Côrtes, ressaltou que a posse de Bricio representa um avanço na recomposição dos quadros do Tribunal. “Atualmente, contamos com apenas dois dos cinco procuradores previstos”, defasagem que limita a capacidade de atuação do MPC. Então, tá!

Caminho sem volta

De tanto mirar o sol nascente diante do Rio Sergipe e dizer a si mesmo que é candidato a senador, o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), se convenceu que participará da disputa senatorial com ou sem o apoio dos governistas. Ao ilustre não interessa disputar uma cadeira na Câmara Federal e nem mesmo o governo de Sergipe, neste último caso pela oposição. Aliás, Nogueira não tira da cabeça que, na hora H, o governador Fábio Mitidieri (PSD) baterá o martelo em favor de sua candidatura, embora o fidalgo permita suspeitar que os seus candidatos ao Senado são André Moura (União) e Alessandro Vieira (MDB). A Edvaldo resta o alento de que a esperança é a última que morre. Aff Maria!

Pulou a fogueira

O secretário estadual de Cultura, Valadares Filho (SD), escapou de ter que arrumar as gavetas em Brasília por conta da exoneração do ministro Márcio Macêdo (PT), de quem era auxiliar até o ano passado. Vavazinho foi nomeado pelo governador Fábio Mitidieri com o cargo estadual como prêmio de consolação por ter segurado a bandeira do então candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT). Diferente dele, vários outros sergipanos nomeados a pedido de Macêdo em sinecuras federais devem engrossar a fila do seguro desemprego, pois o novo ministro Guilherme Boulos (Psol) tem os seus preferidos para aboletar no Palácio do Planalto. Home vôte!

Procura-se um partido

E quem anda à procura de um partido para chamar de seu é o empresário Edvan Amorim. Após ter sido defenastrado do comando do PL, Amorim tem corrido a coxia atrás de uma legenda para dirigir. O Republicanos é o preferido do ex-mandachuva do PL, contudo a direção nacional não pretende tomá-lo do deputado federal Gustinho Ribeiro para entregar a quem não possui mandato no Congresso. Para Edvan, o controle de um partido com musculatura é fundamental para viabilizar a candidatura ao Senado do irmão Eduardo Amorim (PSDB). Caso não consiga, é bem capaz de, na próxima campanha eleitoral, os dois irmãos ficarem escutando chocalho sem ver besta. Marminino!

Olhe a chuva

A Gerência Estadual de Meteorologia e Mudanças Climáticas está alertando para ocorrência de chuvas moderadas a intensas, além de ventos fortes, em 21 municípios sergipanos. As precipitações pluviométricas e a ventania devem ocorrer entre hoje e amanhã. Segundo o boletim meteorológico, as instabilidades atmosféricas são provenientes da atuação de uma frente estacionária, favorecendo o transporte de nuvens de chuva e ventos moderados a intensos para as regiões do centro-sul, sul e agreste central do estado. Ah, bom!

Divisão de Aracaju

A Associação dos Moradores do Bairro Robalo promove, hoje, um debate sobre a polêmica decisão da Justiça determinando que 11% do território de Aracaju sejam transferidos para São Cristóvão. Será na Igreja Santa Terezinha e terá como debatedores a geógrafa Fernanda Lopes Cruz, especialista em Geotecnologias, e o juiz de direito Manoel Costa Neto. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que não cabe mais recurso, o IBGE tem até 2026 para delimitar os territórios de Aracaju e São Cristóvão, cabendo a este último município assumir os bairros Mosqueiro, Santa Maria, Robalo, Areia Branca e Matapuã. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Diário da Tarde, em 26 de outubro de 1937.

