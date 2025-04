O nosso Tribunal de Contas paga mais do que o Supremo Federal

Por Adiberto de Souza *

Os conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe ganham salários de marajás. Uma ampla reportagem do jornal Folha de S. Paulo mostra que os integrantes do nosso TCE recebem o equivalente à elite do Judiciário. Para se ter uma ideia, enquanto a remuneração líquida mensal de um ministro do Supremo Tribunal Federal é, em média, R$ 30 mil, a dos conselheiros da Corte de contas sergipana fica em R$ 40 mil. O jornal paulista explica que, assim como acontece com juízes, os tribunais de contas tratam como se não fossem parte do salário os ganhos adicionais somados aos contracheques. Certo mesmo está o internauta Luiz Alberto de Araújo Ramos, para quem o Tribunal de Contas “é o guardião da moral, porem por trás da toga não passa de um arranjo informal. Enquanto o povo paga a conta da farra, a Corte se cala e a verdade escarra. E o Brasil, com a cara de paisagem, assiste ao teatro da velha engrenagem”. Home vôte!

Grana bloqueada

Sergipe está entre os oito estados que tiveram suspensos o repasse de recursos das emendas Pix por não terem informado como aplicaram a grana liberada pelo Congresso. A suspensão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e atinge universidades e suas respectivas fundações de apoio. A decisão também determina que estados e municípios têm 90 dias para prestarem contas sobre os planos de trabalho não cadastrados que envolvem as chamadas “Emendas Pix”. Além de Sergipe, tiveram a liberação de emendas suspensas os estados do Acre, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rondônia. Misericórdia!

Discutindo um sonho

A convite do ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi à Brasília discutir sobre a construção do Canal de Xingó, previsto para sair de Paulo Afonso (BA) e chegar em Poço Redondo (SE). Avaliada em cerca de R$ 2,4 bilhões e discutida desde a época do Império, essa obra não passa de um sonho de uma noite de verão. Ora, o governo do presidente Lula (PT) não tem tempo nem recursos suficientes para iniciar e concluir uma obra dessa magnitude. Sabendo disso, boa parte dos políticos enxergam nessa miragem um bom discurso eleitoreiro para engabelar os incautos carentes de água. Só Jesus na causa!

Veneno à mesa

Cada um de nós consome cerca de 5,2 litros de veneno agrícola por ano, fato que torna o Brasil campeão mundial no uso de agrotóxicos. Uma das bandeiras dos ambientalistas é o fim da pulverização aérea. Segundo eles, uma pequena parte do veneno chega à planta, e a grande parte cai no solo, na água e nas comunidades que moram no entorno. Em Sergipe, este tipo de pulverização está aniquilando as abelhas e outros animais silvestres. Arre égua!

Me dá um dinheiro aí

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), sancionou a Lei lhe autorizando a fazer um empréstimo de até R$ 161 milhões para comprar 30 ônibus elétricos e instalar carregadores, uma usina de energia solar, um terminal elétrico exclusivo e melhorias na rede elétrica da capital sergipana. O financiamento foi aprovado pela Câmara Municipal de Aracaju. Ao sancionar a lei, a gestora prometeu transformar Aracaju numa cidade moderna com a mobilidade que a população merece. “Não só na questão do modal ônibus elétrico, mas nos patinetes, nas bicicletas elétricas e nas ecobikes”, discursou. Então, tá!

Oposição baratinada

Diferente do bloco governista, que já discute abertamente as eleições de 2026, a oposição sergipana marca passo, como se esperasse por um possível rompimento da base situacionista. Não existe uma mobilização do grupo com foco na disputa pela cadeira ocupada hoje pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Muito pelo contrário: o que se observa são desentendimentos internos e lavagem de roupa suja em público. Caso permaneçam alimentando este espírito beligerante entre eles mesmos, os oposicionistas podem repetir o fracasso de 2022, quando foram para a disputa eleitoral divididos e deram com os burros n’água. Virgem santíssima!

Falta de diálogo

Como parte da pressão pelo atendimento de suas reivindicações, os auditores tributários estiveram, ontem, na Assembleia Legislativa. Foram acompanhar a exposição feita para os deputados pela secretária estadual da Fazenda, Sarah Tarsila, e pedir o apoio parlamentar para a luta da categoria. Os auditores fiscais alegam que boa parte do aumento da arrecadação estadual se deve ao trabalho que eles desenvolvem. A direção do Sindifisco também denunciou a falta de diálogo por parte da secretária da Fazenda. Cruz, credo!

Quer pular a cerca

O pastor Heleno Silva está com um pé fora do Republicanos. O evangélico anda preocupado com a falta de espaços na legenda e teme ser prejudicado nas eleições de 0226 quando pretende disputar uma cadeira na Câmara Federal. Em 2022, Heleno se candidatou e obteve 28.173 votos, bem menos do que os 71.831 sufrágios conseguidos pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos). Silva tem percorrido o sertão sergipano e garante que a sua pré-candidatura está tendo uma boa a receptividade dos sertanejos. Marminino!

Futuro incerto

A classe política não passa um dia sem falar nas eleições do ano que vem, embora todos saibam que daqui pra lá muita água passará por debaixo da ponte. Outros políticos mais comedidos preferem agir em silêncio, costurando alianças que só serão reveladas quando as eleições estiverem mais próximas. Independente dessas marchas e contramarchas, é impossível dizer agora quem estará com quem em 2026, principalmente porque antes da campanha do próximo ano os pré-candidatos terão uma janela para trocar de partidos. Assim também já é demais também!

Dia da Covid-19

Sergipe lembra neste 2 de abril as 6.579 pessoas que morreram no estado vítimas da Covid-19. A data virou o Dia Estadual em memória dos cidadãos que faleceram em decorrência da pandemia, criado graças a um Projeto de Lei aprovado pela Assembleia Legislativa. Em 14 de março de 2020 foi registado em Sergipe o primeiro caso do novo coronavírus, sendo que no dia 20 de abril daquele ano ocorreu o primeiro óbito causado pela doença. A primeira das mais de 6,5 mil vítimas fatais registradas no estado era uma mulher de 61 anos, com diabetes e hipertensão. Orai por todos e todas!

Perdeu no tapetão

A Justiça eleitoral julgou improcedente a representação movida por Kaká Andrade (PSD), candidato derrotado à Prefeitura de Canindé do São Francisco. O distinto alegou na ação que o seu adversário e hoje prefeito Machadinho (União) foi eleito principalmente por ter feito uso eleitoral irregular da rádio Xngó. Ao analisar a reclamação de Kaká, o juiz Luís Gustavo Almeida, da 28ª Zona Eleitoral de Canindé, não enxergou as irregularidades denunciadas pelo candidato derrotado. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 24 de janeiro de 1909.

* É editor do Portal Destaquenotícias