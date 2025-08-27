O perigo das fake news em tempos de palanque virtual

Por Adiberto de Souza *

As mudanças na forma de os candidatos se comunicarem fez a diferença no resultado das últimas eleições. Políticos pouco familiarizados com o mundo virtual têm tido muita dificuldade para levar suas mensagens ao eleitorado. Diferente do passado, quando era preciso reunir o povo em grandes comícios para apresentar as promessas de campanha, os candidatos contam com a internet, ferramenta que propaga as mensagens rapidamente para um número incalculável de pessoas. Mas é aí que mora o perigo: junto com a facilidade do fantástico mundo remoto vieram as fake news, capazes de destruir uma reputação em segundos. Por mais que a Justiça Eleitoral tente, não consegue reparar todos os estragos causados pelas calúnias espalhadas nas redes sociais. Portanto, tal qual já aconteceu em pleitos passados, o candidato que na campanha de 2026 não estiver preparado para usar o palanque virtual, além de competência para se defender dos ataques adversários, dará com os burros n’água, por mais limpo que seja o passado dele. Home vôte!

Banco dos réus

O suplente de deputado federal Bosco Costa (PL) será interrogado, amanhã, pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. O político sergipano é réu no processo que investiga crimes de corrupção passiva e organização criminosa, em caso ligado ao desvio de emendas parlamentares. Além de Bosco, também são réus neste mesmo caso os deputados federais Josimar Maranhãozinho (PL-MA) e Pastor Gil (PL-MA). Os três são acusados de solicitaram vantagem indevida de R$ 1,6 milhão para liberação de R$ 6,6 milhões em emendas para o município de São José de Ribamar (MA). Entre as provas, estão mensagens obtidas pela Polícia Federal, porém o trio jura ser inocente. Misericórdia!

Missa de ano

Familiares da saudosa ex-senadora Maria do Carmo Alves estão convidando os sergipanos para a missa de ano de sua morte. Eleita três vezes senadora, dona Maria era esposa do ex-governador João Alves Filho, falecido em 2020. Como primeira dama de Sergipe, a ex-senadora implantou programas sociais importantes, a exemplo do Pró-Mulher. A missa de ano está agendada para às 19 horas do próximo domingo, na Paróquia Nossa Senhora Rainha do Mundo, no bairro Luzia, em Aracaju. Prestigie!

Novo aracajuano

A Câmara Municipal de Aracaju vai entregar o título de cidadão aracajuano ao médico Samir de Araújo Xaud, presidente da CBF. De autoria do vereador Miltinho Dantas (PSD), a homenagem coincide com a presença de dirigente esportivo em Sergipe para inaugurar o Centro de Desenvolvimento do Futebol na Barra dos Coqueiros. Construído com recursos do Fundo de Legado da Copa do Mundo de 2014, o empreendimento é composto por um campo de futebol com gramado sintético, quatro vestiários, salas médica e administrativa, banheiros, arquibancada, estacionamento e depósito. Aff Maria!

Praça abandonada

Ex-vice-prefeita de Aracaju, a deputada federal Katarina Feitoza (PSD), ficou estarrecida com a situação de abandono da praça Laudelino Graciliano Matheus, conhecida como praça Maria Feliciana. Localizado no bairro Coroa do Meio, zona sul da cidade, o espaço foi construído com recursos do governo do presidente Lula (PT). Após lamentar a falta de cuidado e zelo da administração municipal, Katarina indagou se “é desse jeito?”, numa referência ao slogan de campanha da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Só Jesus na causa!

Volta ao passado

Anunciada pelo governo de Sergipe como uma grande iniciativa, o Programa Caravana da Água expõe a negligência do poder público com o abastecimento da população carente e atesta que a indústria da seca é uma realidade no semiárido sergipano. Dia desses, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) denunciou que esse tal programa é “sustentado pela incompetência e pela negligência de um governo que privatiza, mas não resolve”. Discordando dos defensores dessa desumana indústria da seca, somos forçados a admitir que o parlamentar cidadanista está coberto de razão. Marminino!

Parada Gay

A vereadora Sônia Meire (Psol) fez discurso, ontem, na Câmara de Aracaju para elogiar a 24ª Parada LGBTQIAPN+ de Sergipe, agendada para o próximo domingo, na Orla da Atalaia. A parlamentar afirmou que o tema deste ano “Envelhecer é Resistir” visa reforçar a necessidade de políticas públicas de respeito e dignidade. A Parada Gay 2025 vai homenagear o fundador do Grupo LGBT de Sergipe, Wellington Andrade; o pedagogo Marcelo Lima; a cabelereira e figura lendária dos bailes de carnaval dos anos 80, Marina Star; a artista de dublagens Marcita Wimbledon e a ativista Ellen Ferreira, que transformou a vida numa militância. Supimpa!

Pesquisas fajutas

Desconfie da maioria das pesquisas políticas divulgadas ultimamente em Sergipe. A maior parte delas visa engabelar o eleitor, apresentando percentuais falsos na tentativa de turbinar pré-candidatos que as contratam. Como agora a legislação não exige que as pesquisas sejam registradas na Justiça Eleitoral, picaretas se aproveitam para vender fake news aos pré-candidatos. Portanto, acreditar nestas tais pesquisas é tão irracional quanto confiar em profecias de falsa cartomante. Depois não diga que foi enganado pela cigana. Deus é mais!

Fez-se Justiça

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) comemorou a vitória no julgamento do recurso apresentado pelo Axé Bamirê Obá-Fanidê, terreiro localizado na Grande Aracaju. Em maio passado, magistrada Viviane Cavalcante concedeu liminar determinando a desapropriação de parte do terreno daquela comunidade em favor de um vizinho que alega ser o verdadeiro dono da área. Fundado em 1951, o Ilê Axé Odé Bamirê Obá Fanidê é o terreiro mais antigo da nação Ketu em Sergipe. De acordo com Linda Brasil, a ordem de desapropriação gerou um dano irreparável ao terreiro e à sua comunidade tradicional. Creindeuspai!

De aliados a adversários

Hoje aliados políticos e filiados no mesmo partido, o União Brasil, Rodrigo Valadares e André Moura caminham para se enfrentarem na campanha eleitoral de 2026. Ambos são pré-candidatos ao Senado e o primeiro já anunciou que trocará de legenda tão logo seja aberta a janela partidária. As abelhudas têm espalhado pelas esquinas de Sergipe que Rodrigo está de olho no comando do PL, legenda que faz oposição ao governo Mitidieri, que é apoiado por André. Em palanques diferentes e disputando a mesma cadeira, certamente os aliados de hoje serão ferrenhos adversários no próximo ano. Duvida? Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta Socialista, em 19 de dezembro de 1957.

* É jornalista.

