O perigo das fake news em tempos de palanque virtual

Por Adiberto de Souza

As mudanças na forma de os candidatos se comunicarem farão a diferença no resultado das eleições deste ano. Políticos pouco familiarizados com o mundo virtual terão muita dificuldade para levar suas mensagens ao eleitor. Diferente do passado, quando era preciso reunir o povo em grandes comícios para apresentar suas promessas, os candidatos contam com a internet, ferramenta que propaga as mensagens rapidamente e para um número incalculável de pessoas. Mas é aí que mora o perigo: junto com a facilidade do fantástico mundo remoto vem as fake news, capazes de destruir uma reputação em segundos. Por mais que a Justiça tente, não conseguirá reparar todos os estragos causados pelas calúnias espalhadas nas redes sociais. Portanto, o candidato que não estiver preparado para fazer uso do palanque virtual e competência para se defender dos ataques adversários, dará com os burros n’água, por mais limpo que seja o seu passado. Home vôte!

Cadê o dinheiro?

Muitos candidatos à Câmara Municipal de Aracaju começaram a perceber que o sonho da eleição é bem mais distante do que eles imaginam. Estes suplicantes caíram na real ao serem informados que o dinheiro do milionário Fundo Eleitoral é pra poucos. Só os medalhões dos partidos vão botar as mãos nessa grana, tão importante para custear uma campanha. Ao constatarem esta triste realidade, muitos candidatos descapitalizados já pensam em desistir da empreitada. Para eles, será mais vantajoso virar cabos eleitorais bem remunerados dos pretendentes com bala na agulha e dispostos a pagar bem pelos “votos” dos desafortunados. Danôsse!

Obstáculo vencido

O candidato a prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), comemorou a decisão da Justiça Eleitoral em deferir o registro de sua candidatura. O fidalgo aproveitou para tirar uma chinfra com o adversário: “Apesar do PSD de Edson tentar tomar mais uma eleição no tapetão, a Justiça está sendo estabelecida”, escreveu Francisquinho nas redes sociais. Ressalte-se que Itabaiana está respirando política 24 horas por dia. Comícios e caminhadas estimulam a população a participar da campanha, que promete ser das mais acirradas. Aff Maria!

O anão de Bolsonaro

E quem vai tentar a reeleição para a Câmara Municipal de Itabaianinha é o vereador Zé Miúdo Anão (PSB). O distinto ficou conhecido nacionalmente em 2020, graças a um vídeo em que ele aparece montado na cacunda do então presidente Jair Bolsonaro (PL). Foi durante a inauguração na Barra dos Coqueiros da Usina Termoelétrica Porto de Sergipe Um. Em 2016, Zé Miúdo se elegeu pelo MDB com 528 votos, façanha repetida em 2020, quando foi votado por 524 eleitores. Agora no PSB, o vereador tentará se manter na Câmara de Itabaianinha, quem sabe com a mesma votação dos pleitos passados. Arre égua!

Bons de boca

Os prefeituráveis de Aracaju adoram fazer uma boquinha quando estão em campanha nos bairros periféricos. É um pastel aqui, um acarajé ali, um caldo de cana acolá e por aí vai. A candidata a prefeita Danielle Garcia (MDB) está entre as que adoram enganar a fome enquanto estão pedindo votos. Neste final de semana, a distinta se atracou com um bolachão. Aliás, quem viu a emedebista degustando a guloseima lembrou da campanha de 2020, quando Danielle respondeu a uma crítica do adversário Rodrigo Valadares (União) perguntando quem era ele na fila do pão. Creindeuspai!

Política na Igreja

O posicionamento da Província Eclesiástica de Aracaju sobre as eleições municipais deste ano foi apresentado pelo arcebispo metropolitano de Aracaju, dom Josafá Menezes, e pelos bispos de Estância e Propriá, respectivamente, dom Genivaldo Garcia e dom Vitor Agnaldo. Segundo os três líderes religiosos, a Igreja no Brasil não indica candidatos, mas oferece critérios cristãos e humanos, respeitando a consciência de cada cristão católico, para que façam uma escolha serena e consciente. Além do mais, a Igreja católica afirma que se opõe ao uso político da religião. Ah, bom!

Ideologia do bolso

Muita gente fina que hoje desce a madeira no prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), o faz por ter perdido a boquinha custeada pelo povo. Alguns chegaram a ocupar cargos no início da gestão de pedetista, porém, tão logo foram descartados, viraram oposição ferrenha. Desde então, passam o dia e a noite nas redes sociais esculhambando as ações do Executivo e agora estão envolvidos em campanhas de candidatos opositores a Nogueira. Pode-se dizer que a ideologia dessa galera está no bolso. Só Jesus na causa!

Licitação polêmica

Tem gente apostando uma mariola de goiaba como instância superior da Justiça vai derrubar a liminar que suspendeu a licitação do transporte público de Aracaju. Para sustar o processo licitatório, a magistrada Christina Machado de Sales e Silva, da 18ª Vara Cível, se fundamentou na alegação contida na ação popular de que falta previsão orçamentária clara e adequada para a execução dos serviços pelas empresas vencedoras da concorrência. Anteriormente, a Justiça já derrubou uma medida cautelar do Tribunal de Contas de Sergipe que suspendia essa mesma licitação. Aguardemos, portanto!

Mal na fita

Um dos principais temas da pauta ambiental a ser tratada na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, em Belém, é a emissão de gás carbônico (CO²) — um dos principais Gases do Efeito Estufa (GEE). Nesse quesito, Aracaju (18ª posição) está entre as capitais com maiores índices de emissão. Na análise das cidades que mais possuem taxa de formações florestais naturais por habitante, Aracaju aparece apenas na 16ª posição entre as capitais. Esta informação consta no levantamento “Mapa da Desigualdade entre as Capitais”, elaborado pelo Instituto Cidades Sustentáveis. Misericórdia!

Candidato esquecido

O candidato a prefeito de Aracaju, Felipe Vilanova (PCO), estranhou o fato de ainda não ter sido convidado para os debates televisivos e radiofônicos promovidos com os demais prefeituráveis. Aliás, nem os institutos de pesquisa estão colocando o nome do distinto para avaliação do eleitorado. O Única informou que omitiu o nome de Felipe em sua última consulta de intenção de votos porque ele só registrou a candidatura no dia 15 deste mês, quando os pesquisadores já estavam em campo. Vamos aguardar as próximas pesquisas e os debates a serem promovidos pelas emissoras de rádio e TV para ver se lembram do candidato do PCO. Marminino!

Comida saudável

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra acaba de inaugurar em Aracaju uma filial do Armazém do Campo. Com produtos da reforma agrária e da agricultura familiar camponesa, esse projeto do MST une o campo e a cidade, comercializando alimentos agroecológicos e saudáveis, além de proporcionar eventos culturais. O Armazém do Campo está localizado na rua Dom Bosco, 496, no bairro Suíssa. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 15 de janeiro de 1911.

