O Pré-Caju promove a democracia do dinheiro

Por Adiberto de Souza *

O Pré-Caju, festa carnavalesca que acontece em Aracaju, de amanhã até o próximo domingo, não é apenas uma animada micareta. Além de fazer a alegria de milhares de foliões, que se divertem ao som das bandas de axé music, o carnaval fora de época também atrai turistas que lotam os hotéis, usam taxis, gastam em bares e restaurantes e compram o nosso artesanato. Na própria avenida da alegria, entre um trio elétrico e outro, centenas de pequenos comerciantes aproveitam para vender de tudo: cerveja, água mineral, capeta, colares, chifres do diabo iluminados, perucas coloridas, abadás reformados, cachorro-quente e otras cositas más. É difícil calcular o volume de dinheiro que circula nas três noites desse verdadeiro mercado persa, mas é certo que a festa faz a alegria de quem comprou abadás para desfilar nos blocos e daqueles que estarão trabalhando na extensão da principal avenida da Orla de Atalaia. Supimpa!

Cadê a água?

A empresa Iguá e a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) têm um mês para apresentar à Justiça um plano de ação visando regularizar o abastecimento de água em Ribeirópolis. Caso a concessionária e a estatal não cumpram a determinação do magistrado Camilo Chianca de Oliveira Azevedo estarão sujeitas a uma multa inicial de R$ 5 mil e podendo chegar até R$ 50 mil. A ação em favor dos consumidores foi apresentada pelo deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), após cansar de pedir que a Iguá e a Deso para regularizar o abastecimento d’água naquele município sergipano. Creindeuspai!

Educação em frangalhos

O Sindicato dos Profissionais do Ensino de Aracaju (Sindipema) denunciou ao Ministério Público uma série de irregularidades em escolas da rede municipal. Entre elas se destacam a falta de professores, inclusive nas creches, onde as crianças estão sendo atendidas por cuidadores. O Sindipema denunciou, ainda, a precariedade da rede elétrica nas escolas, a ausência de climatização nas salas de aula, a falta de banheiros exclusivos para os professores e as condições insalubres em diversos estabelecimentos, além de casos de violência contra educadores e a comunidade escolar. Só Jesus na causa!

Saúde em crise

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) cobrou à Secretaria Estadual da Saúde que regularize o pagamento dos servidores que estão com os salários atrasados desde setembro passado. De acordo com a psolista, essa situação evidencia o sucateamento do setor. Por sua vez, o Sindicato dos Médicos de Sergipe alertou que o cumprimento das obrigações salariais são fundamentais para garantir o funcionamento dos serviços e o atendimento à população. Procurada por Linda Brasil, a Secretaria Estadual da Saúde informou que ainda não há previsão para a regularização dos salários, pois não existe dotação orçamentária disponível. Home vôte!

Dançando na COP 30

O ex-ministro Márcio Macêdo (PT) suspendeu a agenda política em Sergipe para prestigiar a COP 30, em Belém. Ressalte-se que antes de deixar o comando da Secretaria-Geral da Presidência da República, o petista participou ativamente da organização deste evento internacional voltado para a defesa do meio ambiente: “Eu não poderia ficar de fora deste momento importante para o futuro do nosso planeta”, explicou o distinto. Durante visita ao estande montado na COP 30 pelo Consórcio Nordeste, Macêdo aproveitou para matar a saudade do nosso forró. Ao som de um trio pé de serra, o ex-ministro acertou o passo com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT). Marminino!

Contrato renovado

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai recomendar ao Ministério de Minas e Energia a prorrogação do contrato de concessão da Energisa em Sergipe. A distribuidora atende 895 mil unidades consumidoras no estado. A Aneel considerou que a empresa cumpriu os critérios relativos à eficiência da continuidade do fornecimento e da gestão econômico-financeira e comprovou a regularidade fiscal, trabalhista e setorial e de qualificações jurídica, econômico-financeira e técnica. A Energisa chegou em Sergipe no final de 1997, quando arrematou a estatal Energipe por cerca de 600 milhões de dólares. Então, tá!

Aperipê paga miséria

Jornalistas das rádios e TV Aperipê recebem salários inferiores ao piso da categoria, diárias com valores vergonhosos, sem falar na falta de equipamentos. Pior é que a petição de miséria vivida pelas emissoras do governo de Sergipe se arrasta há muito tempo. Em janeiro de 2023, portanto no início da gestão do governador Fábio Mitidieri, o Sindicato dos Jornalistas já denunciava o desrespeito ao piso salarial da categoria. À época, o governador prometeu resolver o problema, só que até agora neca de pitibiriba. Deus é mais!

Defesa do hip hop

E a vereadora Sônia Meire (Psol) apresentou um Projeto de Lei na Câmara de Aracaju instituindo o Programa Municipal de Incentivo às Batalhas de Rima, Saraus e Slams. Segundo a parlamentar, o objetivo da propositura é garantir apoio e reconhecimento a essas expressões que fortalecem a arte e a juventude. Meire se inspirou no Projeto de Lei da vereadora Iza Loureça (Psol/BH). Segundo ela, o hip hop, que tem 12 de novembro como seu dia nacional, salva e transforma vidas nas periferias desse Brasilzão de meu Deus. Aff Maria!

Grana fácil

Sugestão para os pré-candidatos que não sabem como conseguir dinheiro para gastar na campanha eleitoral de 2026: peguem R$ 6,00 e façam uma fezinha na Mega-Sena. A loteria está acumulada, devendo pagar, hoje, R$ 100 milhões a quem acertar sozinho as seis dezenas sorteadas. De uma coisa pode ficar certo: para alguns pré-candidatos a deputado estadual, federal, senador e governador é mais fácil ganhar a bolada da Mega-Sena do que conseguir os votos suficientes para se eleger. Misericórdia!

É proibido proibir

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que militares não podem ser afastados de suas funções apenas por se identificarem como pessoas transexuais ou por estarem em processo de transição de gênero. A decisão judicial proíbe a instauração de processo de reforma compulsória ou de licenciamento com fundamento exclusivo na identidade de gênero do militar. Em seu voto, o ministro-relator Teodoro da Silva Santos afirmou que a condição de pessoa transgênero ou o processo de transição de gênero não configuram, por si sós, incapacidade ou doença para fins de serviço militar. A decisão tem repercussão geral, significando que vale como regra para todos os casos parecidos em todo o país. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Liberal, em 29 de janeiro de 1930.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É jornalista.

O texto acima é opinião do autor e não representa necessariamente o pensamento do site Destaquenoticias