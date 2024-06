O prefeiturável Luiz Roberto é o alvo preferido dos governistas

Por Adiberto de Souza *

Os governistas escolheram dentro do próprio grupo alguém para servir de saco de pancadas, alvo onde treinam a pontaria para a campanha eleitoral que se avizinha. Dia sim outro também, os aliados dos pré-candidatos da situação fustigam o postulante Luiz Roberto (PDT) ou atacam o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), principal apoiador do pedetista. Os críticos mais à direita propagam uma possível aproximação do PDT com os partidos ditos de esquerda, enquanto a galera do centro espalha que Luiz Roberto não consegue decolar e, por isso, não receberá o apoio da maioria dos partidos governistas. Mas se por um lado é ruim ser alvejado pelos próprios aliados, por outro as críticas ajudam a manter o nome do pré-candidato pedetista ativo nas redes sociais, nos comentários dos bares, inferninhos, barracas de feiras e, naturalmente, na mídia. Portanto, de forma inteligente, Luiz Roberto está sabendo usar os limões atirados pelos próprios aliados – ou seriam amigos da onça? – para fazer boas limonadas. Aliás, tem seguido ao pé da letra o adágio popular: Falem mal, mas falem de mim. Misericórdia!

Disputa na rede

Com o título “Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito de Aracaju; veja lista”, a Rede CNN Brasil produziu uma matéria sobre a disputa pela prefeitura da capital sergipana. O site diz ter consultado todos os 29 partidos registrados a respeito de qual será o posicionamento de cada sigla para a disputa em Aracaju e divulgou um pequeno relato e fotos dos postulantes Emília Corrêa (PL), Yandra Moura (União), Luiz Roberto (PDT), Candisse Carvalho (PT), Danielle Garcia (MDB), Fabiano Oliveira (PP), José Paulo Leão Veloso Silva (Novo) e Niully Campos (PSOL). Aff Maria!

Anistia para golpistas

Relator do projeto de lei que anistia acusados pela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro deste ano, o deputado Rodrigo Valadares (União) afirma ter recebido um pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para não ser beneficiado pelo texto. A proposta principal entre as oito apresentadas sobre o tema é de autoria do ex-deputado Victor Hugo e permite o perdão de pessoas que tenham cometido ilícitos eleitorais e até mesmo a reversão de inelegibilidade desde outubro de 2022. Se essa parte do texto passar no Congresso, Bolsonaro poderá concorrer às eleições de 2026. Desconjuro!

Crime não tem idade

Aterrorizados com a crescente violência, a maioria da população é a favor da redução da maioridade penal dos 18 para 16 anos, como se esse fosse o único remédio para conter a onda de criminalidade. Não é! A assustadora violência é causada por fatores mais complexos como a falta de políticas públicas para a juventude pobre. Ora, caso se reduza a maioridade, outros meninos de 14 e 15 anos serão escravizados pelas drogas e continuarão a violência praticada pelos futuros maiores de 16 anos. Como diz o adágio popular, “a ocasião é que faz o ladrão”, não a idade. Só Jesus na causa!

Alese em obras

A Assembleia Legislativa vai construir um prédio anexo ao edifício-sede para ampliar suas instalações. A licitação deverá ser lançada no segundo semestre, devendo a obra começar até o fim deste ano. O anexo será erguido na Avenida Ivo do Prado, onde hoje funciona o estacionamento do Legislativo. O terreno pertencia ao Instituto de Previdência do Legislativo de Sergipe até o ano passado, tendo sido doado ao Estado para a construção do anexo da Assembleia. Então, tá!

E tome circo!

Quem quiser encontrar o governador Fábio Mitidieri (PSD) é só ir ao “Arraiá do Povo”. É lá que o animado gestor bate ponto todas as noites. Ontem mesmo, o fidalgo se divertiu no show dos cantores Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo Potiguar: “Um é bom, dois é bom demais, três é À VONTADE!”, comemorou o forrozeiro no instagram. Os internautas aproveitaram para fustigá-lo. Adriano Alcântara escreveu: “E lá vai nosso dinheiro pra Bahia”, enquanto Rildo protestou: “O governador das festas e do maior salário do Brasil. Os “B Ós” têm que aplaudir mesmo”, fustigou. Cruz, credo!

Em pé de guerra

Com a categoria em estado de mobilização e assembleia permanente, os dirigentes do Sindicato do Fisco de Sergipe terão, hoje, uma nova rodada de negociação com a Secretaria Estadual da Fazenda para discutir sobre o reajuste salarial da categoria. Na última terça-feira, os auditores fiscais rejeitaram a proposta apresentada pela Sefaz. O resultado dessas negociações será a pauta de nova assembleia geral, agendada para a próxima terça-feira. Aguardemos, portanto!

Oposição meia boca

Para muitos, o PT deveria ser a cara da oposição no estado, mas não é o que o partido demonstra. Na Assembleia, por exemplo, o deputado Chico do Correio (PT) esbanja elogios ao governador Fábio Mitidieri (PSD): “Ele é meu amigo. O nosso mandato é voltado para as reivindicações da população”, discursa o ilustre. Por sua vez, o ministro petista Márcio Macedo recorre à chamada relação republicana para não fustigar o governo adversário. É verdade que, aqui e acolá, o deputado federal João Daniel (PT) e o senador Rogério Carvalho (PT) levantam a voz contra algumas ações do Executivo, porém não passa disso. Crendeuspai!

Só na promessa

Como perguntar não ofende: a quantas anda a promessa de construção de uma pista de pouso em Itabaiana? No começo de 2023, o ex-prefeito itabaianense Valmir de Francisquinho (PL), o filho dele e deputado federal Ícaro (PL) e o deputado estadual Marcos Oliveira (PL) reivindicaram a obra diretamente ao presidente da Infraero, Rogério Amado Barzellay. Francisquinho fez uma explanação sobre o potencial econômico da região Agreste, fato que, para ele, justifica a construção do pequeno aeroporto. O trio recebeu a garantia do fidalgo de que uma equipe da Infraero realizaria os estudos sobre a viabilidade técnica da pista de pouso. Só que, de lá pra cá, não se falou mais no assunto. Home vôte!

Encontro sobre CCJs

Deputados estaduais, prefeitos, vereadores, juristas e técnicos legislativos de várias partes do país, participaram, ontem, da abertura do 2º Encontro do Fórum Permanente das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, que acontece em Aracaju até amanhã. O evento objetiva debater temas como o papel das CCJs no controle de constitucionalidade, técnica legislativa e o pacto federativo. O presidente da Unale, deputado Sérgio Aguiar (PDT-CE), lembrou que as Comissões de Constituição e Justiça tratam da forma jurídica como devem ser apresentados os projetos de lei e as mensagens. Ah, bom!

Tapa na macaca

De uns dias pra cá, alguns vereadores de Aracaju incluíram a marijuana em seus discursos. Bastou a vereadora Sônia Meire (Psol) ter dito que existem referências históricas e religiosas ao uso de maconha em textos bíblicos para assanhar os legisladores evangélicos. Armados com exemplares da Bíblica, os ilustres partiram pra cima da psolista: “Não há, em nenhum momento, menção ao consumo de cannabis nas Escrituras”, bradou o vereador Pastor Diego (União). Também líder evangélico, o vereador Eduardo (Republicanos) questionou as intenções de quem defende o uso da maconha. Taí uma discussão sem pé nem cabeça e desinteressante, principalmente para a turma da fumaça, muito mais preocupada em dar um tapa na macaca. Marminino!

Papo de boteco

Entre um gole e outro da pinga Pedra 90, dois bebinhos discutiam numa birosca de Aracaju sobre as eleições deste ano. Em dado momento, um indagou: “Você né sabido, então diga quem vai ganhar essa zorra!”. O outro levantou cambaleando e sapecou na lata: “Só num semos nós.”. E continuaram a farra!

Recorte de Jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 25 de janeiro de 1949.

