O prefeiturável Luiz Roberto tem a força de duas máquinas públicas

Por Adiberto de Souza *

O pré-candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), leva uma aparente vantagem sobre os demais prefeituráveis por contar com a força de duas máquinas azeitadas: o governo de Sergipe e a Prefeitura. Mesmo que o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) não usem a caneta e o Diário Oficial para beneficiar o pessedista, coisa que certamente não o farão, Luiz Roberto se beneficiará das gestões dos aliados. Não há como impedir que isso aconteça. É bem verdade que a força das duas máquinas públicas também alcança negativamente o postulante do PDT na medida em que ações dos governos estadual e municipal contrariam a população. A reação dos professores contra os últimos reajustes salariais concedidos ao funcionalismo do Estado e do Município, por exemplo, respingam negativamente em Luiz. Na hora certa, a oposição atacará o governo e a prefeitura pelo que considera um aumento irrisório, ampliando a crítica ao pré-candidato. O pedetista também terá dificuldades para prometer melhorias em áreas como educação, saúde e serviço social, pois se errar na dose ataca os seus principais aliados. Como se vê, a força do Diário Oficial tanto ajuda o candidato governista, quanto dificulta na construção de um discurso que renegue as ações antipáticas de quem está no poder. Porém, quem conta com o apoio da máquina pública sempre tem mais vantagem do que prejuízo. Marminino!

Concorrência desleal

Os políticos com mandatos têm mais chances de ganhar a eleição do que quem tenta se eleger pela 1ª vez. Vereadores contam com emendas parlamentares e veículos custeados pelas câmaras municipais. Também conseguem colocar no serviço público os cabos eleitorais, que se desdobram para reeleger o protetor visando manter o bom emprego. Portanto, quem resolve se candidatar pela primeira vez já entra na disputa em grande desvantagem. É por isso que é difícil desaboletar do poder os políticos tradicionais, principalmente aqueles que, além de todas as vantagens do mandato, ainda compram votos. Crendeuspai!

De olho nas vantagens

A equipe econômica do governador Fábio Mitidieri (PSD) tem garimpado empresas interessadas em se instalar em Sergipe, geralmente oferecendo incentivos fiscais para vencer a concorrência com os outros estados. É preciso, porém, que antes de estender o tapete vermelho aos empresários de fora analisar cuidadosamente os projetos deles, pois a maioria só quer mesmo as facilidades oferecidas, para depois pinotar de Sergipe à procura de novos incentivos. Bom exemplo disso são algumas empresas aéreas, que após se beneficiarem com os incentivos batem em retirada e deixam os sergipanos a ver navios. Misericórdia!

Tapa na macaca

Sergipe teve apenas dois casos de ações na Justiça relacionadas à posse de drogas para consumo pessoal, entre 2022 e 2023. No mesmo período o índice nacional aumentou em 12,45%. É o que revelam dados inéditos extraídos do DataJud, o painel de estatísticas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Esse levantamento foi feito por conta da recente decisão do Supremo Tribunal Federal diferenciando a posse do tráfico da maconha. Pela que foi aprovado, quem for flagrado com até 40 gramas de Cannabis sativa não será preso nem processado criminalmente, mas perde o bagulho. Então, tá!

Contra a barbárie

E quem está no Egito é o deputado federal João Daniel (PT). O distinto foi participar no Cairo de uma reunião da Comissão de Direito Palestino com a Liga Árabe. Entre os temas da pauta se destacam a ajuda humanitária à população da Faixa de Gaza, a exemplo de assistência jurídica, apoio diplomático e político. De acordo com o petista, os relatos dos representantes de direitos humanos que estiveram em Gaza são fortíssimos. “Precisamos atuar fortemente no enfrentamento à barbárie que está em curso na Faixa de Gaza”, discursa Daniel. Home vôte!

Asfalto fuleiro

A Controladoria-Geral da União (CGU) considerou algumas obras executadas em Sergipe como de baixa qualidade, além de acusar falta de controle e superfaturamento. De acordo com a auditoria da CGU, o asfalto colocado por empresas contratadas pela Codevasf tem qualidade duvidosa. Além de Sergipe, foram identificadas irregularidades em 15 dos 24 contratos firmados pela Codevasf em outros nove estados. A Codevasf informou que “atua em permanente cooperação com órgãos de fiscalização e controle”. Ah, bom!

Fake News descoberta

Acusados de produzirem áudios falsos contra o senador Rogério Carvalho (PT) na campanha eleitoral de 2022, três ex-assessores do governo Belivaldo Chagas foram indiciados pela Polícia Federal. De acordo com a revista Carta Capital, o trio produziu “falas” do presidente Lula da Silva (PT) contra o então candidato a governador de Sergipe, Rogério Carvalho. Após ler a reportagem de Carta Capital, o petista afirmou que “esse é mais um exemplo de como a política suja e a desinformação foram usadas para tentar manipular o processo eleitoral”. Só Jesus na causa!

Dia de convenção

O Psol homologa hoje o nome da professora e advogada Niully Campos como candidata à Prefeitura de Aracaju. Será a partir das 18 horas, na sede do partido, à rua Riachuelo, centro da cidade. Além da prefeiturável, também serão homologados os nomes dos candidatos à Câmara Municipal. Em 2020, o Psol apresentou como candidato o advogado Alexis Pedrão, que teve 3,18% dos votos, ficando na sétima colocação entre os 11 candidatos. Nas eleições de 2022, Niully disputou o governo de Sergipe, tendo sido votada por 4,93% dos eleitores, ficando na quarta posição entre os sete candidatos. Quem sabe, agora a ilustre terá mais sorte. Aff Maria!

Decisão afobada

A Sergas deve decidir, ainda este ano, sobre a redução da taxa de retorno das concessionárias de gás natural. O presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), Luiz Hamilton Santana, promete entregar em breve os subsídios para que o governo de Sergipe possa rediscutir os termos do contrato da Sergas. Para Adriano Pires, sócio-fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, a revisão do contrato de concessão da Sergas é no mínimo afobada. Arre égua!

Lampião em debate

Localizada no centro de Aracaju, a Escola do Legislativo João de Seixas Dória realiza, hoje, mais uma edição do projeto Encontro com o autor sergipano. A convidada desta edição é escritora Maria Otília Cabral Souza, que apresentará seu livro “Lampião A construção de um mito”. A autora aborda a criação da imagem do cangaceiro como elemento do Nordeste, e mostra quais fatos influenciaram esse processo, a exemplo da literatura de cordel como gênero épico na construção do herói popular, além da visão romanceada do herói bandido na literatura e na música. Prestigie!

Amizade estremecida

De um bebinho, após ouvir o candidato a vice-prefeito de Aracaju, Belivaldo Chagas (Pode), dizer que deixou o PSD mas continua amigo do governador Fábio Mitidieri: “Amigos, amigos, política à parte”. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense, O Horizonte, em 4 de setembro de 1885.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Gazeta Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias