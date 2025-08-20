O Projeto Sergipe Águas Profundas pode ir pro vinagre

Por Adiberto de Souza *

Mais uma vez, o Projeto Sergipe Águas Profundas (PSAP) virou uma incerteza para a Petrobras. Ontem, a presidente da estatal, Magda Chambriard, anunciou que a petrolífera vai adequar o plano de negócios a um patamar mais baixo do preço do petróleo, tendo levantado dúvidas sobre a viabilidade do projeto de produção de gás e óleo no litoral de Sergipe. A companhia aguarda o resultado da licitação de duas plataformas para o PSAP, que está em curso, com previsão de conclusão ainda este ano. Segundo Chambriard, a petrolífera tinha projetos “caros e grandes demais” e que poderiam ser simplificados. Tido como a redenção de Sergipe e super importante para o Nordeste, o Projeto Sergipe Águas Profundas não pode naufragar, como já aconteceu com outras iniciativas anunciadas no passado. Tomara que o governo Mitidieri e a nossa bancada federal se mobilizem em favor deste importante empreendimento para o estado não ter que chorar depois o leite derramado. Ou seria o gás e o óleo não extraídos? Misericórdia!

Vida mansa

A Câmara Municipal de Carmópolis reduziu as sessões plenárias de duas para apenas uma por semana. Dos 11 vereadores, apenas Cleriston Santana (PSD), Olívia Helena da Silva (PL) e Messias Feitosa Lima (União) votaram contra o projeto de resolução de autoria da presidente Luzia da Saúde (PSD). Apesar de reduzir em 100% o número de sessões, os vereadores mantiveram intocável o salário de R$ 7 mil, além de otras cositas más. Ressalte-se que a sessão única acontece à noite para não atrapalhar as atividades diárias dos representantes do povo carmopolitano. Home vôte!

Quem é o chefe?

Quem comandará em Sergipe a recém criada Federação União Progressista (UPb), formada pelos PP e União Brasil? Há quem diga que o presidente estadual do UB, André Moura, será o mandachuva da nova federação, porém muita gente aposta que o comando da UPb ficará a cargo do senador pepista Laércio Oliveira. Oficializada, ontem, em Brasília, a união entre os dois partidos reúne cerca de 20% das cadeiras no Congresso Nacional, além de 12.398 vereadores, 1.335 prefeitos, 186 deputados estaduais, quatro distritais, sete governadores. Aff Maria!

Quaraminguás a mais

A Assembleia Legislativa aprovou, ontem, o Projeto de Lei do governo de Sergipe concedendo reajuste salarial de 10% no vencimento básico e 5% nas vantagens pessoais incorporadas aos servidores estaduais. O aumento beneficia mais de 18 mil funcionários ativos, inativos e pensionistas. Enquanto isso, o Executivo continua fazendo ouvidos de mercador para as reivindicações dos auditores tributários, enquanto empurra com barriga as propostas de melhorias salariais feitas pelos professores. Creindeuspai!

Festival de Inverno

O prefeito de Riachão do Dantas, Galego do Samba (PSD), esteve no gabinete do deputado estadual Luciano Bispo (PSD) visando convidá-lo para o 4º Festival de Inverno do povoado Palmares. Agendado para a próxima sexta-feira e sábado, o evento valoriza a história, a gastronomia e a cultura da região, já tendo sido reconhecido pela Assembleia Legislativa como Bem de Interesse Cultural de Sergipe. Entre as atrações artísticas confirmadas estão Unha Pintada, Asas Morenas, Danielzinho Jr., banda Kalibre Ittauan, Pagodum e Grupo Top Music. Prestigie!

Fogo amigo

A pré-candidatura ao Senado do deputado federal Rodrigo Valadares (União) já está tirando o sono de outros pretendentes ao mesmo posto. Agora, aliados de André Moura (União) – também postulante a uma cadeira de senador – andam propagando uma entrevista do ex-governador Antônio Carlos Valadares (SD) dizendo que Rodrigo sempre foi PT e adorava o presidente Lula. Ora, onde está a novidade nisso? O deputado, hoje um bolsonarista de carteirinha, nunca negou a relação dele com o PT até as eleições de 2018, quando votou no senador petista Rogério Carvalho. Respeitando-se pouquíssimas exceções, qual o político sergipano que nunca pulou a cerca? Como dizem lá em Carira: É o sujo falando do mal lavado. Marminino!

Crise braba

Alegando crise financeira, o prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PSB), reduziu em 20% o salário dele do vice e dos secretários municipais. A decisão do pessebista ocorreu uma semana após o prefeito de Macambira, Carivaldo Souza (União), ter reduzido em 15% os salários dele, do vice e do secretariado. No mesmo decreto, o gestor macambirense diminuiu em 30% as gratificações de desempenho e especial pagas aos servidores efetivos e comissionados. Só Jesus na causa!

Medida criticada

Adversário político do prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PSB), o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) disse que o gestor joga para a torcida ao anunciar a redução do próprio salário: “Ele não contou que, em abril, recebia R$ 24 mil… em maio passou a ganhar quase R$ 40 mil. Com o corte, ainda recebe mais de R$ 31 mil!”, denuncia. Passos conclui afirmando que a atitude do prefeito não significa economia, mas uma grande incoerência. Por fim, o deputado afirmou que o povo de Ribeirópolis merece transparência, não propaganda. Arre égua!

Mão Amiga

A Assembleia Legislativa aprovou, ontem, o Projeto de Lei do governo de Sergipe criando o Programa Mão Amiga Catadoras e Catadores de Mangaba. Além de ter votado favorável à propositura, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) apresentou uma emenda garantindo que para ter acesso ao benefício basta a declaração da própria associação da comunidade. O programa vai pagar quatro parcelas de R$ 250 durante a entressafra, garantindo mais dignidade e renda pra quem vive do extrativismo da mangaba. Anteriormente, os deputados já haviam aprovado a inclusão dos produtos à base da mangaba na merenda escolar do estado. Supimpa!

Consórcio ameaçado

Não se surpreendam se a o Consórcio de Transporte da Grande Aracaju for pras cucuias. Isso pode ocorrer durante a reunião agenda para hoje e que será prestigiada pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). A possibilidade de acabar com o consórcio foi admitida pela prefeita Emília Corrêa (PL), sob a alegação de que as prefeituras de Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros não estão subsidiando o sistema. Caso o consórcio deixe de existir, acaba a integração da tarifa, que permite ao usuário se deslocar entre os quatro municípios pagando apenas uma passagem de ônibus. Deus é mais!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 13 de abril de 1896.

* É jornalista.

