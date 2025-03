O PT de Rogério e PSD de Mitidieri sobem no mesmo palanque

Por Adiberto de Souza *

Ainda não é o acordão político sonhado por muitos governistas, mas dois eventos do governo federal devem colocar, hoje, no mesmo palanque o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o senador Rogério Carvalho (PT), além do ministro Márcio Macêdo (PT). Todos estarão em Lagarto e Estância prestigiando assinatura de ordem de serviços em favor do Hospital Universitário de Lagarto e o lançamento da pedra fundamental do futuro Campus da Universidade Federal de Sergipe em Estância. Estamos falando em investimentos de quase R$ 100 milhões em educação e saúde. Portanto, nada mais justo que a classe política, independente de facção partidária, sentem à mesma mesa, subam no mesmo palanque. Quanto a um acordo entre o PT e o PSD com vistas às eleições de 2026, as partes seguem conversando à boca miúda para evitar que um ruído de comunicação provoque o estouro da baiana e coloque tudo a perder antes da hora. Marminino!

Sangue sergipano

O ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), vai deixar um cargo no governo Lula para assumir uma cadeira na Câmara Federal. O distinto substituirá ilvan Máximo (Republicanos), que perdeu o mandato após o Supremo Tribunal Federal ter decidido que as regras sobre “sobras eleitorais” valem desde 2022. Para quem não sabe, o novo deputado é filho do ilustre sergipano Armando Leite Rollemberg, nascido em Japaratuba e que, além de deputado federal, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, por afinidade, Sergipe acaba de ganhar mais um deputado. Supimpa!

Ninho alvoroçado

O PSDB do ex-senador Eduardo Amorim pode se fundir com o Republicanos do deputado federal Gustinho Ribeiro. A primeira reunião nesse sentido ocorreu, ontem, em Brasília. Líderes emplumados garantem que a prioridade do PSDB é formar uma federação para atrair o chamado ‘centro’, com legendas como Solidariedade e Podemos, mas sem descartar uma fusão. O partido de Amorim tem sofrido um processo de encolhimento nos últimos anos, possuindo hoje menos de 20 deputados federais, uma das menores bancadas da legenda nos últimos anos. Em Sergipe, os tucanos não têm representação na Assembleia Legislativa nem na Câmara de Aracaju. Creindeuspai!

Vai um cuscuz ai?

O Dia Mundial do Cuscuz será comemorado na próxima quarta-feira. Declarado pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade, o cuscuz é muito mais que um prato, é um momento, memórias, tradições, gestos que se transmitem de geração em geração. O argumento dos que defendem essa iguaria é que, por mais que o prato não tenha uma origem definida, sendo consumido desde a Idade Média por vários povos desse mundão de meu Deus, todos têm uma verdade em comum sobre o “amarelinho”: “O melhor cuscuz é o da minha mãe”. Alguém discorda? Aff Maria!

Visita nas entrelinhas

Uma visita do ex-vereador aracajuano e agitador cultural Fabiano Oliveira (PP) ao secretário estadual da Casa Civil, Jorginho Araújo (PSD), deixou muita gente de orelha em pé. É que, desde dezembro passado, o distinto vem sendo cotado para assumir a Secretaria Estadual do Turismo, em substituição ao empresário Marcos Franco (MDB). A visita do ex-vereador ao braço direito do governador Fábio Mitidieri (PSD) permitiu suspeitar que ambos trataram sobre a mudança na Secretaria. Essa hipótese cresceu após Fabiano ter postado no Instagram que ele e Jorginho discutiram iniciativas para fortalecer e desenvolver Sergipe: “Nosso estado tem um potencial incrível, e seguimos trabalhando para valorizar a cultura e movimentar o turismo”, escreveu o ex-vereador. Misericórdia!

Sessão itinerante

A Assembleia Legislativa vai realizar, no próximo dia 20, uma sessão plenária itinerante na cidade ribeirinha de Propriá. Será um dia de debates com a presença dos deputados e das assessorias legislativa e parlamentar. A sessão será aberta ao público, que pode levar diretamente aos deputados suas preocupações e demandas. O objetivo é fortalecer os vínculos entre as comunidades e os seus representantes, tornando as ações parlamentares mais efetivas e promovendo a democratização do processo legislativo. Estão programadas quatro sessões itinerantes para este ano, mas a Assembleia ainda não divulgou aonde as outras três serão realizadas. Então, tá!

Cadê o Memorial?

Como perguntar não ofende: alguém sabe dizer quando o governo de Sergipe vai iniciar as obras do Memorial dos Náufragos. O ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) deixou o projeto do prédio pronto para ser tocado pelo sucessor, porém ninguém mais falou no assunto. Previsto para a Orla Sul de Aracaju, o Memorial visa relembrar os naufrágios de três navios torpedeados na costa sergipana e que culminaram com a entrada do Brasil na 2ª Guerra Mundial. No dia 15 de agosto de 1942, um submarino alemão torpedeou os navios mercantes Baependi, Araraquara e Anibal Benévolo, matando 607 pessoas no litoral do estado. Segundo Belivaldo Chagas, além do resgate deste acontecimento da história de Sergipe e do Brasil, o Memorial fomentará ainda mais o turístico da região. Arre égua!

Veto aprovado

A maioria dos vereadores de Aracaju manteve o veto da prefeita Emília Corrêa (PL) ao Projeto de Lei de autoria do vereador Camilo Daniel (PT). Aprovada no ano passado por unanimidade, a propositura do petista condicionava a liberação de subsídio pelas prefeituras da Grande Aracaju apenas para as empresas de ônibus que cumprem as obrigações trabalhistas e oferecem transporte de qualidade e, portanto, seguro aos passageiros. O veto, que beneficia diretamente o Grupo Progresso, foi aprovado por 16 votos contra oito. Camilo lamentou a derrubada de seu projeto, pois, segundo ele, as empresas recebem R$ 50 milhões “que ninguém sabe para onde vão. Roda ônibus sem porta, com vidro quebrado e com as rodas caindo”, denunciou. Home vôte!

Chega de violência

Com base em dados de 2024, a pesquisa “Elas vivem”, desenvolvida pela Rede de Observatórios de Segurança, apurou que a cada 24 horas, 13 mulheres foram vítimas de violência. O relatório apontou que houve uma morte violenta de mulher a cada 17 horas no país. De acordo com os dados, 70 % dos feminicídios foram cometidos por companheiros e ex-companheiros. Pernambuco é o estado que liderou em casos de mortes de mulheres (feminicídio, transfeminicídio e homicídio) no Nordeste, com 167 vítimas. “Apesar de importantes avanços ao longo dos anos visando proteger as mulheres, a violência e o feminicídio continuam sendo uma realidade alarmante em nosso país”, afirmou Edna Jatobá, responsável pelo relatório. Só Jesus na causa!

Políticos em romaria

São Cristóvão será o destino da classe política sergipana no final de semana que se aproxima. Políticos com ou sem mandatos vão àquela cidade prestigiar a romaria de Nosso Senhor dos Passos, que começa hoje e prossegue até domingo. O evento religioso conta com uma programação de missas, ofícios e procissões. Esta festa religiosa tem mais de 200 anos e reúne nos três dias cerca de 50 mil fiéis de Sergipe e outros estados. Mais do que a festa religiosa em si, os romeiros são o principal foco dos políticos, interessados em medir a popularidade junto ao eleitorado. Senhor dos Passos, rogai por eles. Virgem santíssima!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Jornal de Sergipe, em 23 de outubro de 1988.

