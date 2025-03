O PT de Sergipe é um partido de duas caras

Por Adiberto de Souza *

Nascido na década de 80 com a marca da esquerda radical cravada no peito, o Partido dos Trabalhadores foi, ao longo dos anos, passando por uma estranha metamorfose, com seus líderes buscando alianças com políticos do centro e da direita. É o que tem ocorrido em Sergipe. Com um pé dentro do governo Mitidieri e outro na oposição, o partido da estrelinha tem colhidos péssimos resultados eleitorais. Quer um exemplo? Ao se exibir para o eleitorado com uma cara de oposição e outra de governista, a legenda do presidente Lula colheu uma vergonhosa derrota nas eleições para a Prefeitura de Aracaju. Essa posição dúbia do PT é mais visível nos comportamentos do senador Rogério Carvalho e do ministro Márcio Macêdo. Enquanto o primeiro faz oposição ferrenha ao governador Fábio Mitidieri (PSD), o outro não esconde a simpatia pelo pedessista. Agora mesmo, Macêdo indicou o amigo Valadares Filho (SD) para a Secretaria Estadual da Cultura. E o que dizer do deputado estadual petistas Chico do Correio, um governista que chega a ficar vermelho de raiva quando ouve críticas à gestão do amigo Mitidieri? Há quem diga que se continuar navegando com os pés em canoas diferentes o PT tende a quebrar as duas caras nas próximas eleições. Home vôte!

A favor dos golpistas

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) é favorável à anistia para os bolsonaristas radicais que tentaram dar um covarde golpe na democracia. Ao defender os criminosos golpistas, o parlamentar sergipano não leva em consideração que estes miseráveis destruíram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Apesar disso, Thiago de Joaldo afirma que “a anistia se torna a única alternativa contra a perseguição política e judicial que essas pessoas enfrentam. Seguiremos firmes nesse debate, sem medo de defender o que acreditamos”, discursa. Desconjuro!

Mudança na UFS

O professor Rosalvo Ferreira Santos, vice-reitor da Universidade Federal de Sergipe, está no exercício da reitoria interinamente. A transição ocorreu após o encerramento do mandato do ex-reitor Valter Joviniano de Santana Filho, que esteve à frente da instituição desde março de 2021. Rosalvo permanecerá no cargo até o ministro da Educação, Camilo Santana, nomear o novo comandante da UFS. A lista tríplice enviada ao MEC é formada pelos professores André Maurício Conceição de Souza Rosalvo Ferreira dos Santos e Valter Joviniano. Dos três, o mais votado pela comunidade acadêmica para ser o novo reitor foi André Maurício. Então, tá!

Reforma agrária defendida

O deputado federal João Daniel (PT) participou, ontem, da reunião de lideranças de movimentos sociais do campo com a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT). Também participaram do encontro deputados que formam o Núcleo Agrário do PT na Câmara Federal. Segundo Daniel, a pauta da reunião foi a recomposição do orçamento para políticas agrárias, a articulação do governo Lula para investimentos em infraestrutura no campo e a atuação no Congresso em defesa da reforma agrária. A ministra disse aos parlamentares que o compromisso dela com valorização da agricultura familiar, da reforma agrária e da economia solidária continua firme. Aff Maria!

Patinetes abandonadas

“Tem patinetes espalhadas em toda Aracaju”. O alerta é do vereador Breno Garibalde (Rede). Segundo ele, é importante que a população não abandone o veículo de duas rodas em qualquer lugar, porque pode acabar gerando um problema. O parlamentar informou que as patinetes elétricas possuem GPS integrado e são programadas para reduzir a velocidade automaticamente caso saiam das áreas permitidas. “Se forem deixadas em zonas proibidas, a conta do usuário pode ser suspensa”, explica Garibalde. De acordo com o vereador, o que se vê nas ruas de Aracaju são patinetes deixadas aleatoriamente pelas ruas da cidade, principalmente nas proximidades dos bairros Atalaia, Coroa do Meio e 13 de Julho. Creindeuspai!

Sessão itinerante

A Assembleia Legislativa de Sergipe realiza, hoje, uma sessão plenária itinerante na cidade de Propriá. Segundo o presidente do parlamento estadual, deputado Jeferson Andrade (PSD), o compromisso dos deputados é fortalecer a democracia e incentivar a participação popular nas decisões que impactam a vida dos sergipanos. A sessão itinerante será aberta ao público, que pode levar diretamente aos parlamentares suas preocupações e demandas. A última sessão itinerante da Assembleia foi realizada em 2015. Estão programadas quatro sessões nesse formato no decorrer deste ano, sendo que a prioridade é para os municípios que ainda não receberam essa experiência. Ah, bom!

Patinho feio

Com apenas 23 aerogeradores instalados no município da Barra dos Coqueiros, Sergipe é o que se pode chamar o patinho feio na geração de energia eólica. O Estado produz ínfimos 34,50 Megawatt e só ganha em produção desse tipo de energia para o Rio de Janeiro (28,05 MW) e o Paraná (2,59 MW). Quando o Parque Eólico da Barra foi instado, em 2013, o saudoso ex-governador Marcelo Déda (PT) afirmou que “a exemplo do que representou para os sergipanos a chegada da energia elétrica a partir da usina de Paulo Afonso, nos anos 1950, a entrada em operação dessa nova usina será um divisor de águas na história sergipana”. Não foi. Só Jesus na causa!

Música de luto

Será sepultado, hoje pela manhã, o corpo do compositor e instrumentista Nêgo Beto. Nascido Alberto dos Santos, o alegre e extrovertido músico sergipano morreu, ontem, no Hospital da Universidade Federal de Sergipe, em Lagarto, onde estava intrernado por falta de vagas nas UTI’s de Aracaju. O corpo do veterano músico está sendo velado no Velatório OSAF, à rua Itaporanga, devendo o sepultamento ocorrer no Cemitério São João Batista, em Aracaju. Que a terra lhe seja leve, amigo!

Cartas embaralhadas

As primeiras movimentações políticas permitem suspeitar que ainda está longe uma definição sobre as duas candidaturas governistas ao Senado. Como num jogo de baralho, ninguém revela muitos detalhes sobre as conversas, mas todos trabalham para sentar à mesa com boas cartas nas mangas. Quando o baralho for aberto, caberá ao governador Fábio Mitidieri (PSD) tentar convencer o grupo a apoiar dois participantes do jogo. Não será uma tarefa fácil, pois no bloco da situação existem mais de cinco pré-candidatos a senador. Caso não cheguem a um consenso, os governistas correm o risco de repetir 2018, quando o oposicionista Rogério Carvalho (PT) e o novato Alessandro Vieira (MDB) derrotaram os candidatos do governo. Arre égua!

Difamar o Brasil

O senador Rogério Carvalho (PT) entende que a “fuga” do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos não passa de uma tentativa de consolidar uma narrativa de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Temos visto essa postura do deputado como uma estratégia para difamar o país, passando a ideia de que vivemos em um regime totalitário”, frisou o líder do PT no Senado. Segundo Rogério, Eduardo Bolsonaro tenta reforçar a narrativa de que o Judiciário brasileiro está perseguindo o pai dele e que a família é vítima de perseguição. “Ou seja, tentam construir a imagem de um Brasil que não vive plenamente o Estado Democrático de Direito”, disse Carvalho. Marminino!

Trabalhadores desrespeitados

A vereadora Sônia Meire (Psol) anda pra lá de preocupada com o atraso de salários dos trabalhadores das empresas que prestam serviços à Prefeitura de Aracaju. “Para todos os lados da cidade tem gente cobrando salários e verbas rescisórias de quem foi demitido”, frisa. A psolista disse que já se reuniu com um grupo demitido pela empresa Torre, além de ter recebido reclamações da falta de pagamento de tickets alimentação por parte empresa Renova, responsável pela coleta de lixo em Aracaju. Sônia Meire citou ainda a grave situação vivida pelos ex-trabalhadores da terceirizada empresa Estrela, demitidos há mais de cinco meses e que ainda não receberam as indenizações. Assim também já é demais também!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A República, em 29 de dezembro de 1932.

* É editor do Portal Destaquenotícias