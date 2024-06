O PT de Sergipe é um pote até aqui de mágoa

Por Adiberto de Souza *

É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o PT sergipano chegar a um consenso em torno da disputa pela Prefeitura de Aracaju. Pelo que tem dito o senador Rogério Carvalho, a pré-candidatura de Candisse é fato consumado. O diabo é ele convencer outras tendências petistas e os líderes do PCdoB e do PV, que não enxergam musculatura eleitoral na fidalga, que vem a ser esposa do senador. As escaramuças internas permitem suspeitar que nem amarrado o ministro Márcio Macedo (PT) sairá de casa para votar em Candisse Carvalho, comportamento que deverá ser seguido pela ex-vice-governadora Eliane Aquino (PT). Ambos guardam mágoas profundas dos aliados, pois acreditam que foram traídos pelos próprios petistas em 2020 e 2022 quando, respectivamente, se candidataram a prefeito de Aracaju e à Câmara Federal. Rogério tem dito que a cara metade dele é a preferida do presidente Lula da Silva (PT). Será mesmo? Ora, sabendo que o senador se opõe ao pré-candidato a prefeito da Barra, Danilo Segundo – casado com sua filha Lurian – por que o “Barba” vai abençoar o projeto de Candisse? A verdade é que, caso continuem se engalfinhando, os petistas vão ser derrotados pelos próprios petistas nas eleições de Aracaju. Crendeuspai!

Novos eleitores

Sergipe ganhou 50.842 novos eleitores, sendo que destes 40.684 são jovens entre 15 e 18 anos. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, no período de 8 de janeiro a 8 de maio passado, 53.491 pessoas transferiram os títulos para outros municípios. Aracaju tem 5.099 novos eleitores aptos a votar nas eleições de outubro. Os municípios do interior que receberam o maior número de alistamentos foram Nossa Senhora do Socorro, com (3.981), Lagarto (2.527), Itabaiana (2.391) e São Cristóvão (1.865). Misericórdia!

Campanha barata

Não esperem uma campanha eleitoral cara agora em 2024. Os primeiros movimentos dos partidos interessados em disputar as prefeituras sergipanas, particularmente a de Aracaju, permitem afirmar que os “times” só entrarão em campo na disputa dos votos após as convenções, agendas para ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. Ademais, a crise econômica obrigará os partidos e a grande maioria dos candidatos a pisarem no freio, o que significa dizer que teremos menos barulho de carros de som pelas ruas. Nem precisa dizer que isso será ótimo para a saúde e a paciência do eleitor. Marminino!

Bom de bolso

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), é destacado numa reportagem do portal de notícias UOL sobre salários dos gestores estaduais. A matéria, assinada pela jornalista Anna Satie, tem como gancho os maiores reajustes aplicados aos vencimentos dos chefes de executivos, porém ressalta “quanto ganham os governadores de cada estado”. Neste quesito, Mitidieri lidera com um senhor salário de R$ 44.008,52. O que ganha menos é Elmano de Freitas (PT), do Ceará: 20.629,59. Quem pode, pode, quem não pode se sacode!

Zabumbeiro afinado

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), deu um treino na zabumba, seu instrumento preferido. Foi ontem, durante a entrega de 1.233 notebooks do programa Escola Tech. Foram beneficiados os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental José Souza de Jesus, no bairro 17 de Março, e Anísio Teixeira, no bairro Atalaia. Com mais essa entrega, a Prefeitura já distribuiu 4.710 equipamentos, desde que o programa foi iniciado, em fevereiro passado. Ao ver um grupo musical que animava o evento, Nogueira não resistiu e mandou ver na zabumba. Aff Maria!

Ê boi!

Alguns políticos ainda pensam que o eleitor é gado. Com a proximidade da campanha eleitoral, temos assistido reações daqueles que se acham ofendidos porque seu reduto está sendo cortejado por outras lideranças. Uns insinuam que os adversários estão comprando votos a peso de outro. Aliás, quem acusa ‘A’ ou ‘B’ de comprar votos deveria ser ‘convidado’ a provar o que está dizendo, pois ao agir assim o acusador agride, na verdade, os cidadãos, que não podem continuar sendo confundidos com bois em fase de engorda para serem abatidos no dia das eleições. Home vôte!

Posse na Câmara

Adriano Taxista (PSD) foi empossado, ontem, como vereador de Aracaju. O distinto foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral em virtude do pedido de licença do vereador Nitinho Vitale (PSD), que assumiu uma cadeira na Câmara Federal. Inicialmente, o pedessista foi substituído pelo suplente Doutor Gonzaga (sem partido), mas o TRE cassou o mandato do médico por infidelidade partidária. Ao tomar posse, Adriano prometeu trabalhar em favor da classe trabalhadora. Ah, bom!

Boatos em alta

A proximidade da campanha eleitoral tem estimulado algumas pessoas a divulgarem informações falsas sobre os pré-candidatos a prefeito e vereador. Propagar fake news é expediente baixo, porém muito usado por determinador comunicadores e políticos visando desestabilizar os adversários, atrapalhar acordos em andamento e confundir os eleitores. Portanto, fique atento, pois o show de boatos está apenas começando. Até as eleições deste ano, uma série de informações desprovidas de quaisquer fundamentos será espalhada em Sergipe com o objetivo de engabelar os tolos. Quem viver verá!

Mentira cabeluda

A Secretaria Estadual da Fazenda desmentiu a informação veiculada pelas redes sociais dando conta que o calendário de pagamento dos servidores, referente a este mês, seria antecipado para o dia 19. De acordo com a Sefaz, a definição das datas segue um cronograma estabelecido por ela, a partir da arrecadação do ICMS e do repasse do Fundo de Participação dos Estados. Por fim, a Secretaria informou que, quando definido, o pagamento da folha de pessoal referente a este mês será amplamente divulgado pelos canais oficiais do governo e da própria Sefaz. Então, tá!

Apaga velinhas

O Memorial do Judiciário, órgão do Tribunal de Justiça de Sergipe, vai comemorar 20 anos de existência na próxima quinta-feira. O evento, que será aberto à população, contará com as participações do Mamulengo de Cheiroso e dos grupos Vocal Vivace e Insamba. Será a partir das 18h30, em frente ao prédio centenário, no centro de Aracaju. Segundo a diretora do Memorial, Sílvia Resnati, para comodidade das pessoas serão colocadas cadeiras na rua, em frente ao palco montado para as apresentações artísticas. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 1º de dezembro de 1937.

* É editor do Portal Destaquenotícias