O PT de Sergipe parece um gato com dois sentidos

Por Adiberto de Souza *

O PT sergipano precisa se definir com quem vai ao baile eleitoral de 2026. Sabe-se que o desejo do presidente Lula é aboletar o partido no palanque dos governistas para viabilizar eleições de petistas. Mandachuva da legenda em Sergipe, o senador Rogério Carvalho esconde o jogo sobre a possibilidade de cair nos braços do governador Fábio Mitidieri (PSD), seu adversário desde 2022. Enquanto aguarda uma definição sobre o propalado acordão político, Carvalho articula com as legendas mais à esquerda. Ontem, o distinto se encontrou com a deputada estadual Linda Brasil e a vereadora aracajuana Sônia Meire – ambas do Psol – para discutir as eleições do próximo ano. A reunião ocorre com um certo atraso, pois os psolistas tentam se reunir com o PT desde agosto passado, justamente para tratar sobre a próxima refrega eleitoral. Além de propor a união da esquerda, o Psol defende a necessidade de resistência ao governador Fábio Mitidieri (PSD), um político conservador, apoiado pela direita e por bolsonaristas. Resta saber se Rogério continuará flertando com a burguesia para tentar garantir a reeleição ou se aceita o convite do Psol para ir à luta. Caso continue indefinido, o senador acabará tal qual um gato com dois sentidos, que morre de fome por falta de foco na presa à sua frente. Marminino!

Milícia digital

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) voltou a acusar o governo Mitidieri de manter uma milícia digital. Segundo o pepista, o editor do site Cordel de Notícias, José Gabriel de Jesus Cruz, procurou sua assessoria dizendo que estava fazendo uma reportagem sobre o uso da verba de gabinete e da cota parlamentar pelos oito deputados federais sergipanos. A matéria foi publicada, porém cita apenas os R$ 1,5 milhão gastos pelo mandato de Thiago. Após a publicação da reportagem, o deputado descobriu que José Gabriel é contratado da Casa Civil do governo Mitidieri, com um salário de quase R$ 9 mil, e está à disposição da Secretaria estadual da Comunicação. O deputado promete levar o caso ao Ministério Público. Arre égua!

Eleição indireta

O Conselho Deliberativo do Club Sportivo Sergipe elegeu, ontem, seus novos presidente e vice. Moisés Santana da Silva presidirá o clube tendo como vice e José Roberto Vasconcelos Almeida. A eleição indireta se deu após a renúncia de Clóvis Barbosa e Márcio Garcez, respectivamente, da presidência e vice do clube vermelhinho. Os novos dirigentes exercerão um mandato tampão até 2027. Um dos principais desafios de Moisés e José Roberto será pagar a enorme dívida financeira deixada pelas gestões anteriores. Misericórdia

Disputa territorial

O prefeito de São Cristóvão, Júlio Nascimento (União), rebateu a gestora de Aracaju, Emília Corrêa (PL), sobre a disputa por parte do território hoje anexado à capital sergipana. Por decisão final da Justiça, São Cristóvão assumirá cerca de 11% da Zona de Expansão. Júlio criticou a afirmação de que a região sempre foi de Aracaju. Segundo ele, ao dizer que a área pertence à capital sergipana há 70 anos, Emília reconhece que antes disso o território era de São Cristóvão. O prefeito considerou um desrespeitoso afirmar que a gestão sancristovense não tem condições de reassumir aquela região. “Continuaremos agindo com base na lei visando garantir a São Cristóvão o que lhe é de direito”, finalizou o prefeito. Creindeuspai!

Convite para posse

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu a visita do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe, Márcio Amazonas. O objetivo da visita foi convidar Jeferson para prestar a solenidade de recondução ao cargo do procurador, agendada para o próximo dia 24. “Aceitei o desafio de permanecer mais dois anos à frente da instituição, com o compromisso de aprimorar nossos índices e garantir mais dignidade ao trabalhador sergipano”, disse Márcio Amazonas. Então, tá!

Mãos ao alto

Cerca de 70% da população sente que as polícias cometem excessos de violência no exercício da função. Segundo pesquisa do Datafolha, o percentual sobe entre jovens com idade entre 16 e 24 anos, chegando a 75%. Mais da metade da população (53%) tem medo de ser vítima de violência por policiais civis e 59% temem ser agredidos por policiais militares. O índice também sobe entre os jovens – 60% têm medo da Polícia Civil e 67%, da Polícia Militar. Home vôte!

Ponte avança

A ponte que ligará os municípios de Penedo, em Alagoas, a Neópolis, em Sergipe, entrou em nova fase com a construção da primeira viga de 36 metros de comprimento. Essa peça desempenha um papel essencial, pois sustentará a plataforma de tráfego, o chamado tabuleiro, além de distribuir as cargas provenientes do peso de veículos, pedestres e da própria estrutura para os pilares e fundações. A ponte será formada por um vão central estaiado com 600 metros de extensão, com vão livre de 300 metros, composto por dois mastros que suportarão dois planos de cabos de estaiamento. Aff Maria!

Farinha para a Itália

Sergipe vai exportar mais de 100 toneladas de farinha de mandioca para a Itália. Vendida pela Cooperativa de Produção, Economia Solidária de Agricultura de Campo do Brito (Coofama), as primeiras 27 toneladas saíram, ontem, daquele município sergipano, devendo chegar à Itália nas próximas semanas. A farinha foi comprada por uma empresa alimentícia italiana para fabricação de massas sem glúten. De acordo com o gerente de Vendas da Coofama, Lucas Nascimento, a escolha da farinha sergipana se deu devido à qualidade do produto produzido no estado. A cooperativa produz 400 toneladas de farinha por mês para abastecer Sergipe, Alagoas e São Paulo. Supimpa!

Contrato criticado

O vereador aracajuano Elber Batalha (PSB) quer saber por qual motivo a recém-criada Secretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência contratou uma empresa, por inexigibilidade de licitação, para auditar os próprios e processos licitatórios. “Como é que se contrata uma auditoria por R$ 25 mil para revisar contratos que a Secretaria realizou nos últimos cinco meses? O que há de errado que precisa ser auditado de maio pra cá?”, indagou o vereador. Com a palavra o secretário Antônio Luiz dos Santos, o “Luizinho”. Ah, bom!

Saúde privatizada

A deputada estadual voltou a criticar o que chama de terceirização da saúde pública em Sergipe. Durante a apresentação à Assembleia Legislativa do relatório de prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025 da Secretaria Estadual da Saúde. Linda disse ao secretário Cláudio Mitidieri (PSB) discordar do processo de entrega dos serviços públicos de saúde às Organizações Sociais. “Trata-se de um verdadeiro absurdo, que enfraquece o SUS, compromete a oferta de um serviço público essencial à população e retira direitos da classe trabalhadora”, fuzilou a deputada. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 4 e janeiro de 1908.

* É jornalista.

