O PT de Sergipe quer antecipar a própria derrota em 2026

A movimentação do PT sergipano nesta fase de pré-campanha permite suspeitar que a legenda caminha a passos largos para uma derrota em 2026. Aracaju é o maior exemplo de como as brigas internas estão fragilizando a outrora robusta legenda da estrelinha. Uma banda do partido quer assegurar a candidatura da petista Candisse Carvalho, enquanto o outro lado prefere se alinhar à direita a ter que subir no palanque da cristã nova do PT. Hoje mesmo, a turma contra a pré-candidatura própria acompanha entusiasmada a adesão de Valadares Filho (SD) ao pré-candidato governista Luiz Roberto (PDT). Ressalte-se que esse passo político de “Vavazinho” foi incentivado pela tendência do PT comandada pelo ministro Márcio Macêdo, que diverge da corrente liderada pelo senador Rogério Carvalho, esposo de Candisse. As diferenças expostas nessa fase de pré-campanha deixam claro que as escaramuças vão prosseguir, principalmente se a legenda naufragar ainda no primeiro turno das eleições em Aracaju. E as feridas abertas agora dificilmente serão curadas nos próximos anos, resultando numa retumbante derrota política em 2026. Decididamente, a eleição do presidente Lula fez muito mal ao PT sergipano. Misericórdia!

Não tem volta

Os governistas vão mesmo divididos ao baile eleitoral de Aracaju. Dissidente do grupo que apoia Luiz Roberto (PDT), o União Brasil realizará, no próximo dia 26, a convenção para homologar a pré-candidatura de Yandra de André (União) a prefeita da capital sergipana. E para escancarar a divisão, o ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) aceitou ser vice na chapa da fidalga, decisão tomada a contragosto do governador Fábio Mitidieri (PSD), um entusiasmado cabo eleitoral do postulante pedetista. Divididos, os governistas podem facilitar a vitória da oposição aracajuana. Cruz, credo!

Pau de espinho

A adesão do ex-deputado federal Valadares Filho (SD) à pré-candidatura de Luiz Roberto (PDT) a prefeito de Aracaju é mais um exemplo de como na política tudo é possível. Em 2020, “Vavazinho” foi candidato a vice numa chapa contra o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), principal avalista a candidatura Luiz Roberto. Durante a acirrada campanha, o moço falou o diabo do pedetista. Depois disso, “Vavazão” afirmou que o prefeito “é como mandacaru, não dá sombra nem encosto. Para não nos ferirmos com seus espinhos, estamos bem longe, a mil léguas de qualquer aliança política com Edvaldo”, bradou. Aliás, como já disse o próprio ex-governador Antônio Carlos Valadares, a política é coisa do diabo. Home vôte!

Mal acompanhada

Caso confirme mesmo a sua pré-candidatura a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB) terá dificuldades para explicar aos eleitores a sua boa relação com um acusado de violência doméstica. Para quem não lembra, quando a distinta era secretária estadual de políticas para as mulheres, o também secretário Marcos Franco (MDB) foi acusado de violência doméstica contra a ex-esposa. Estranhamente, Danielle fez boca de siri sobre o episódio, além de ter aparecido alegremente em eventos ao lado de Franco. Em sendo mesmo candidata, certamente a emedebista não impedirá que o denunciado de infringir a Lei Maria da Penha suba no palanque emedebista e peça votos para ela. Crendeuspai!

Nos States

Enquanto os petistas de Aracaju brigam entre eles sobre quem apoiar para a Prefeitura de Aracaju, o ministro Márcio Macêdo (PT) e a secretária nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino (PT), estão no bem bom de Nova York. Foram representar o governo do presidente Lula (PT) num evento da Organização das Nações Unidas (ONU). Coube a Macêdo fazer um discurso no evento oficial do Segmento Ministerial do Fórum Político de Alto Nível da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. Já Eliane participa das discussões sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quem pode, pode, quem não pode se sacode!

Passos de cágado

Só após um ano e meio de fundada foi que a direção da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) descobriu a necessidade de abrir uma filial em São Paulo. Ontem, o governador Fábio Mitidieri (PSD) e comitiva inauguraram o escritório da estatal num endereço nobre da capital paulista. Tomara que, apesar da lentidão em perceber a necessidade de expansão, a filial da Desenvolve-SE consiga finalmente abrir as portas de Sergipe para os investimentos externos. Marminino!

Pé de guerra

Os auditores fiscais tributários de Sergipe prometem lotar, esta semana, as galerias da Assembleia Legislativa para acompanhar as votações do Projetos de Lei concedendo reajustes salariais aos servidores. A categoria ficou tiririca de raiva depois que o governo Mitidieri quebrou o acordo anteriormente fechado com a Secretaria da Fazenda. Segundo o presidente do Sindifisco, José Antônio, o entendimento desfeito unilateralmente garantia a paridade do bônus denominado BESF e definia a data que passaria a vigorar a reposição salarial e Reestruturação da Tabela salarial. Essa pendenga pode terminar em greve no Fisco. Aff Maria!

Pau no gato

Pegou muito mal para a Prefeitura de Cumbe o evento denominado “Quebra Pote”, que expôs os maus tratos ao coitado de um gato. O bichano foi colocado dentro de um pote de barro pendurado no meio da rua para ser quebrado pelos brincantes. Na cacetada, o pote se espatifou e o gato fez uso de suas sete vidas para pinotar. Entre os que se manifestaram contra tamanha maldade está o presidente da Comissão de Direito Animal da OAB, Emanuel Matias da Silva. Tomara que, a partir de agora, não se atire mais a madeira no felino. Ôxente, onde já se viu?

Meia boca

Aracaju tem nível regular em transparência (46,3) e aparece neste quesito na 18ª entre as capitais brasileiras. De acordo com o Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), cerca de 70% das capitais avaliadas têm níveis “regular ou ruim”, principalmente por falta de dados em relação aos gastos com obras públicas e sobre a destinação dos recursos de emendas parlamentares enviados às cidades. O objetivo do estudo, feito pela ONG Transparência Internacional Brasil, foi verificar se as capitais adotam leis, políticas e práticas adequadas para o compartilhamento de informações, permitindo que a sociedade acompanhe como o dinheiro público está sendo gasto. Danôsse!

Relações abaladas

As línguas ferinas andam espalhando pelas esquinas de Sergipe que existe um visível estremecimento na amizade do governador Fábio Mitidieri (PSD) com o presidente do União Brasil, André Moura. Segundo as fofoqueiras, o pessedista não engoliu a pré-candidatura de Yandra Moura (União) a prefeita de Aracaju e estimulou o MDB do senador Alessandro Vieira a também entrar na disputa pela prefeitura da capital sergipana. Aliás, ultimamente, Mitidieri e o senador são tal qual unha e carne de tão ligados. Alessandro nem parece aquele político que em 2022 dizia que o governador “retalha o estado, entrega para politicagem os cargos e desprestigia a técnica, o bom serviço público”. Arre égua!

Você sabia?

Durante a campanha eleitoral que se avizinha não será tolerada propaganda que perturbe o sossego público, com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, inclusive aqueles provocados por fogos de artifício. Fique ligado!

