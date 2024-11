O PT saiu das eleições de Aracaju ainda mais dividido

Por Adiberto de Souza *

As eleições de Aracaju não foram as melhores para o PT, que saiu da refrega eleitoral ainda mais dividido do que entrou. Desde o lançamento da candidatura de Candisse Carvalho (PT) à Prefeitura que boa parte dos petistas sinalizaram não apoia-la. O principal argumento dos opositores da petista era que ela não tinha história na legenda. De cara, o ministro Márcio Macêdo e a secretária Nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino, negaram apoio à esposa do senador Rogério Carvalho (PT). Integrantes da federação junto com o PT, os PCdoB e PV também fizeram cara feia para Candisse. Até ensaiaram apoiar o candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT). O resultado desse empurra-empurra político foi o fracasso nas urnas da prefeiturável do PT. Ela obteve apenas 9,24% dos votos, não tendo chegado nem perto dos dois candidatos que passaram para o 2º turno. Tomara que, passadas as eleições, as lideranças estaduais do PT avaliem os motivos que levaram a esse pífio resultado em Aracaju. Também já devem começar a pensar nas eleições de 2026, quando estarão em jogo os mandatos do senador Rogério Carvalho (PT) e do deputado federal João Daniel (PT) e do deputado estadual Chico dos Correios (PT). Se continuarem desunidos, repetirão o fracasso do último pleito. Quem viver verá!

Banco dos réus

Será no próximo dia 2, o julgamento do processo contra o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Ele é acusado de, em sua gestão passada na Prefeitura, ter praticado irregularidades no matadouro de gado daquele município. A relatora do processo, desembargadora Iolanda Guimarães, e o desembargador Roberto Porto já votaram a favor da condenação de Valmir. Falta votar o desembargador Cezário Siqueira Neto. Caso seja condenado, o prefeito eleito ficará inelegível por quatro anos, porém a punição não o impedirá de cumprir o novo mandato. Então, tá!

Lula e a PEC 6X1

O Governo Lula ainda não debateu a PEC 6X1. Esta informação é do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo. “O debate está no Congresso Nacional e ainda não foi abordado pelo núcleo do governo. O ministro [Luiz] Marinho [do Trabalho e Emprego] já expressou sua opinião, mas aguardaremos o posicionamento do Congresso para que possamos discutir no governo”, afirmou Macêdo. Falar na PEC 6X1, até agora, assinaram a proposta os seguintes deputados federais de Sergipe: Yandra de André (União), João Daniel (PT), Thiago de Joaldo (PP), Gustinho Ribeiro (Republicanos) e Nitinho (PSD). Danôsse!

Troca de figurinhas

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), visitou em Brasília o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro. Emília estava acompanhada pelo presidente do PL em Sergipe, Edvan Amorim, o irmão deste e ex-senador Eduardo Amorim, além do vice-prefeito eleito Ricardo Marques (Cidadania). Todos discutiram sobre o fortalecimento do PL, tendo o capitão de pijama desejado sucesso a Corrêa em sua nova empreitada. Marminino!

Abaixo a racismo

A possibilidade de um adolescente negro ser vítima de homicídio é 3,7 vezes maior do que a de um branco. É o que revela estudo sobre racismo no Brasil divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O trabalho mostra que existe racismo institucional no país, expresso principalmente nas ações da polícia. O estudo mostra que que a cada três pessoas assinadas no Brasil, duas são negras. Misericórdia!

Beija mão

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), aproveitou a estada em Brasília para se reunir com vários prefeitos eleitos. Os distintos e as ilustres estão na capital do Brasil atrás de verbas federais. Foram beijar a mão do governador os futuros gestores de Estância, André Graça (PSD); de Umbaúba, Juliana Cardoso (Republicanos); de Gararu, Zete de Janjão (PSD); de Cedro de São João, Neudo Alves (União); de São Francisco, Dudu Guimarães (União); de Itabi, Gabi de Lica (PP); de Pedrinhas, France de Domingos (PSD); de Nossa Senhora Aparecida, Geane da Farmácia (PL); de Salgado, Givanildo Costa (PT); de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PSB); de Pinhão, Doutor Charles (PL); de Santo Amaro das Brotas, Paulo César (União); e de Nossa Senhora de Lourdes, Saulo Galeguinho (PT). Aff Maria!

Aos amigos tudo

Nada como ser amigo do governador de plantão. Prova disso foram as recontratações pelo Estado dos auxiliares de Fábio Mitidieri (PSD) derrotados nas últimas eleições. Entre os que já recuperam os bons empregos públicos se destacam a delegada Danielle Garcia (MDB), renomeada para a Secretaria da Mulher, e o engenheiro Kaká Andrade (PSD), reempossado na presidência do Instituto de Tecnologia e Pesquisas de Sergipe. A emedebista perdeu as eleições para prefeita de Aracaju, enquanto Kaká foi derrotado na disputa pela Prefeitura de Canindé do São Francisco. Quem pode, pode, quem não pode se sacode!

Perseguição denunciada

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) acusou o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), de utilizar a estrutura do Estado para perseguir e criminalizar os trabalhadores da educação. Segundo a psolista, a Procuradoria-Geral do Estado ajuizou ação contra o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Roberto Silva, e o próprio Sintese, exigindo o pagamento de elevadas multas, além do bloqueio de 50% das contribuições sindicais. Linda disse ser inadmissível que Fábio Mitidieri “deslegitime uma categoria, tentando criminalizar lutas por direitos trabalhistas”. Home vôte!

Agência da Caixa

E o prefeito eleito de Areia Branca, Talysson de Valmir (PL), deu com os costados na sede da Caixa Econômica Federal, em Brasília. Foi pedir a Matheus Neves, diretor executivo da Rede de Varejo, que autorize a instalação de uma agência da Caixa naquele município sergipano visando aquecer o comércio local. Talysson aproveitou para detalhar o seu plano de governo visando atrair empresas para Areia Branco. Ah, bom!

Comércio da fé

A expansão da fé no Brasil acontece em ritmo intenso: uma nova organização religiosa surge por hora no país. Segundo o jornal O Globo, a facilidade para a abertura de novas igrejas, o fortalecimento do movimento neopentecostal e a crise econômica são apontados como motivos que podem explicar o fenômeno. Enquanto tiver ingênuos, vai ter pastor ficando rico. Desconjuro!

Saúde largada

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) denunciou que pessoas com câncer estão correndo o risco de perder a vida por conta do descaso do Governo Mitidieri com a saúde pública. De acordo com o parlamentar, o número de médicos no setor de oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) foi reduzido em 50%. Passos ressaltou que a demora no atendimento só agrava a situação dos pacientes com câncer. Por fim, o deputado solicitou que a Comissão de Saúde da Assembleia faça uma visita ao Huse para constatar o descaso com a saúde pública. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 29 de outubro de 1923.

