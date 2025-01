O PT sergipano não retornará nem a pau ao barco governista

Por Adiberto de Souza *

Engana-se quem aposta na volta do PT sergipano ao grupo governista. Os que defendem tal recomposição política não levam em conta o fato de ainda não ter sido curada a ferida aberta em 2022, quando os petistas romperam com a situação para referendar a candidatura do senador Rogério Carvalho ao governo de Sergipe. Também não estão levando em conta a disposição de luta do petista, tido por muitos como um trator, um político de chegada e que, por isso mesmo, não titubeará se for preciso peitar nas urnas novamente o governador Fábio Mitidieri (PSD). Por outro lado, quem prega uma chapa governista tendo o ministro Márcio Macêdo (PT) como candidato ao Senado esquece que o auxiliar do presidente Lula (PT) é minoria no partido da estrelinha. Ademais, nos dois anos à frente da Secretaria-Geral da Presidência, Macêdo não fez nada de significativo por Sergipe, se portando muito mais como um chefe de gabinete do “Barba” do que como ministro de estado. Ressalte-se, ainda, que os aliados de Mitidieri pré-candidatos a senador não aceitariam ceder espaço na chapa para Márcio. Portanto, apesar da vontade dos partidários de uma aliança do PT com o governador, o grupo liderado por Rogério Carvalho não apoia esse acordão nem que a vaca tussa. Marminino!

Governo desmentido

O Sindicato dos Trabalhadores da Deso garante que o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), mentiu quando anunciou que a “venda” da estatal resultaria na geração de sete mil empregos diretos e outros 13 mil indiretos. Segundo o líder sindical Sílvio Sá, “como mentira tem perna curta, a verdade começa a aparecer”. E para comprovar o que diz, ele cita o recente anúncio feito pela Iguá Saneamento, empresa que “comprou” a Deso, sobre a contratação de mil pessoas e não 3 mil como prometeu o governo. Não fosse isso, Sílvio acrescenta que a estatal já demitiu 588 trabalhadores efetivos e provocou outras duas mil demissões de terceirizados. Home vôte!

Festa dos Caretas

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está convidando os foliões para a tradicional Festa dos Caretas de Ribeirópolis. Tradicionalmente, este evento acontece uma semana antes do Carnaval, mas esse ano foi antecipado para os próximos dias 8 e 9. “O cortejo dos Caretas reúne uma multidão nas ruas da cidade com a tradição do mela mela e ao som da banda de pífanos. É uma manifestação folclórica que se tornou patrimônio cultural e referência em Sergipe”, afirma Georgeo. O deputado aproveitou para alertar a Polícia sobre o reforço da segurança visando proteger os participantes. Então, tá!

Pouco interesse

A cada 100 jovens que ingressam nos cursos de pedagogia e licenciatura, apenas 51 concluem o curso. Entre os que chegam ao final do curso, só 27 manifestam vontade em seguir carreira no magistério. Esse desinteresse pela profissão é motivado pela falta de reconhecimento e de condições de trabalho. Em Sergipe, o conflito permanente entre o governo e os professores contribui ainda mais para desestimular os jovens interessados em ingressar no magistério. A pesquisa se baseou em dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Cruz, credo!

Prefeito jogador

Quem deu uma de jogador foi o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD). Após ser presenteado com uma camisa oficial do Lagarto ele reforçou o compromisso da Prefeitura com a equipe que disputa o Campeonato Sergipano de Futebol. Incentivado pelos desportistas, Sérgio vestiu o fardamento e participou do treino, tendo, inclusive, feito um gol após uma “bobeira” da defesa adversária. Nem precisa dizer que o ilustre comemorou como se o treino fosse um jogo à vera. Ah, bom!

Bom Jesus na Barra

A Barra dos Coqueiros vai festejar, nesse sábado, Bom Jesus dos Navegantes com uma procissão fluvial pelo estuário do Rio Sergipe. Organizado pela Paróquia que tem o nome do santo, o evento religioso está agendado para às 15 horas, com a saída da procissão pelas ruas da cidade e prosseguindo com o cortejo pelo rio que separa a Barra de Aracaju. A imagem de Bom Jesus será conduzida por um dos barcos, percorrendo o Rio Sergipe até as proximidades da cidade de Santo Amaro das Brotas. Participe!

Aliados intrigados

A expectativa dos governistas é sobre como o senador Alessandro Vieira (MDB) vai tratar na próxima campanha eleitoral André Moura (União), pré-candidato ao Senado. No ano passado, o emedebista disse o diabo sobre o ex-deputado, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a oito anos de cadeia por peculato, desvio e apropriação de recursos públicos, além de associação criminosa. Ao saber que a filha de André, deputada federal Yandra Moura (União), era candidata a prefeita de Aracaju, Alessandro disse não haver hipótese de ele “injetar minha energia, meu esforço, num projeto que entregue o cofre de Aracaju para André Moura”. E como será a relação dos dois em 2026? Creindeuspai!

Grana pelo ralo

Quase todo o dinheiro que Areia Branca recebeu por conta da “venda” da Denso já foi pelo ralo. Pelo menos é o que garante o prefeito Talysson e Valmir (PL). Segundo o distinto, seu antecessor Alan de Agripino (Pode) gastou os R$ 8,1 milhões referentes a 60% a que o município teve direito: “Não sobrou na conta um único centavo de real do dinheiro da Deso”, se queixa Talysson. Areia Branca ainda vai receber mais duas parcelas, cada uma de R$ 2,7 milhões. Quase todos os municípios de Sergipe “torraram” em poucas horas os recursos oriundos da “venda” da estatal de saneamento. Misericórdia!

Água derramada

Os estragos causados pelas fortes chuvas caídas em Sergipe ainda estão visíveis e a seca segue causando prejuízos ao homem do campo. Isso ocorre porque não se armazenou parte das águas que danificaram as rodovias, derrubaram casas e causaram mortes no interior do estado. Todo ano é a mesma coisa: por falta de represas para armazená-las, as águas das chuvas de verão escorrem para o mar. Enquanto isso, os prefeitos tentam obter recursos para socorrer milhares de famílias flageladas. Esse é apenas um capítulo da desumana indústria da seca. Desconjuro!

Cadê o Rei?

Pelo andar da carruagem, Aracaju terá este ano mais um Carnaval sem o tradicional e simpático Rei Momo. O último foi Abel Weley, que comandou a folia da capital sergipana em 2014. Certo mesmo estava o saudoso militar Altamiro Carvalho. Bonachão, ele se intitulava o primeiro e único Rei Momo de Aracaju. Altamiro foi o monarca da folia aracajuana por longos 16 anos. Depois dele, só o “rei” Abel Weley foi escolhido para sair por pelas ruas e avenidas de Aracaju com a vistosa coroa de latão na cabeça. Aff Maria!

Sem remédio

De um bebinho, após ficar sabendo das “receitas” à base de pinga escritas pelo folclorista Souto Maior no Dicionário Folclórico da Cachaça: “Como não existe remédio específico para dor de corno, sugiro que o miserável encha a caveira com qualquer cachaça, pois ponta é como dentadura, demora mais acostuma”. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, em 28 de julho de 1938.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias