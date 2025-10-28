O que dirá o eleitor ao ver o Alessandro abraçado com André?

Por Adiberto de Souza *

Delegado de Polícia por formação, o senador Alessandro Vieira (MDB) sempre foi um crítico mordaz do pré-candidato ao Senado, André Moura (União). Por conveniência política, contudo, os dois já posam lado a lado para fotografias, num ensaio para a campanha, quando devem aparecer juntinhos no palanque do governador Fábio Mitidieri (PSD). A questão é saber o que dirá o eleitor ao ver Alessandro e André de braços dados. Ora, e não era o senador emedebista quem bradava ser Moura um condenado a oito anos de cadeia por corrupção e otras cositas más? O delegado chegou a criticar parte da imprensa sergipana por tratar como uma grande liderança política quem era candidato a uma vaga no presídio. Aliás, André também dizia poucas e boas do senador: “Hoje, ele faz exatamente o que sempre criticou: barganha política no interior em troca de apoio à sua reeleição”, fuzilou. Achou pouco? Moura afirmava, ainda, que o senador não passava de um traidor por ter abandonado o barco bolsonarista após ter sido eleito pelos seguidores do capitão de pijama. Pois bem, será que os sergipanos vão engolir essa falsa “amizade” arquitetada no escurinho dos bastidores? E o que acontecerá se, num comício dos governistas, um gaiato perguntar aos gritos quem realmente mudou: o delegado ou André? Home vôte!

Posse agendada

O presidente Lula da Silva (PT) dará posse, amanhã, a Guilherme Boulos (Psol) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O deputado federal psolista substitui o petista Márcio Macêdo, que foi exonerado após o presidente se queixar publicamente que ele não vinha fazendo as entregas esperadas. Portanto, a principal tarefa de Boulos será reforçar os laços do governo com os movimentos populares e a militância de esquerda. Nem precisa dizer que essa missão do novo ministro tem como pano de fundo as eleições de 2026. Marminino!

Solto nas capoeiras

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), está solto nas capoeiras. Desde que se lançou pré-candidato a senador o pedetista botou os pés na estrada para sentir a simpatia do eleitorado em torno do nome dele. Mesmo não tendo certeza de que será um dos dois candidatos ao Senado apoiados pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), Nogueira tem circulado por Aracaju e viajado ao interior. Ontem, Edvaldo deu com os costados em Estância, onde se reuniu com lideranças políticas e concedeu entrevista à Rádio Esperança. Resta saber como se comportará o ex-prefeito se o governador resolver apoiar os pré-candidatos a senador André Moura (União) e Alessandro Vieira (MDB). Arre égua!

Homenagem na Assembleia

A líder comunitária dona Zenaide será homenageada pela Assembleia Legislativa com a Medalha de Direitos Humanos Dom José Vicente Távora, concedida a pessoas que contribuem com a sociedade sergipana. A sessão solene para a entrega da homenagem será às 11 horas de amanhã. Aos 67 anos, dona Zenaide é símbolo de resiliência e compromisso com a preservação das mangabeiras e do modo de vida das famílias extrativistas da região sul de Aracaju. Além dela, também receberão a Medalha o ex-governador Albano Franco, o desembargador aposentado Edson Ulisses de Melo, entre outros e outras. Então, tá!

Chefe de delegação

E quem está na Europa é o vereador aracajuano Milton Dantas (PSD). Na condição de presidente da Federação Sergipana de Futebol, o ilustre foi convidado pela CBF para chefiar a delegação da Seleção Brasileira Feminina em dois jogos no exterior. O primeiro amistoso ocorreu, sábado passado, no Etihad Stadium, casa do Manchester City, e as brasileiras venceram a seleção inglesa por 2 a 1. Hoje, o Brasil volta a campo contra a Seleção da Itália, em jogo agendado para às 13h15, no estádio Ennio Tardini, na cidade italiana de Parma. Boa sorte ao time canarinho. Supimpa!

Aviso aos infratores

Quem estiver pensando em burlar a lei durante a campanha eleitoral que se avizinha é bom ir logo tirando o cavalinho da chuva, pois a Justiça vai jogar duro contra os infratores. Nas eleições passadas, muitos candidatos tentaram enganar o Judiciário, forjando contribuições financeiras e maquiando as contas. Resultado: foram processados e perderem os mandatos. Bem feito! Portanto, o político que estiver imaginando em fazer falcatruas para se eleger, é bom ficar sabendo que pode dar com os burros n´água. Quem avisa, amigo é!

No estaleiro

E quem está em plena recuperação é o ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (Pode). No último dia 22, o ilustre foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor na próstata, procedimento realizado com sucesso. Ontem, a filha de Belivaldo, Priscila Felizola postou uma foto ao lado do esposo Carlos Felizola e do pai com a seguinte mensagem: “Cuidando do nosso galeguinho com todo amor e carinho que ele merece”. Também ontem, o governador Fábio Mitidieri (PSD) fez uma visita ao antecessor a quem desejou pronta recuperação. Ah, bom!

Lagoa ameaçada

A vereadora aracajuana Sônia Meire (Psol) é contra a ampliação de um trecho da Avenida dos Náufragos porque o projeto do governo Mitidieri prevê o aterro de uma lagoa natural, muito importante para a drenagem das águas de chuva. Segundo a parlamentar, esse tipo de intervenção tem se tornado comum em Aracaju, num desrespeito ao meio ambiente, com impactos ambientais sérios para a região. A vereadora também ficou impressionada com o valor da obra: para ampliar a via, numa extensão de apenas um quilômetro, o governo vai gastar cerca de R$ 14 milhões. Creindeuspai!

Imprensa de araque

Com raríssimas exceções, a imprensa sergipana perdeu por completo o gosto pela apuração dos acontecimentos, pela verdadeira notícia. É deveras lastimável que a outrora combatível imprensa de Sergipe tenha trocado a dinâmica da investigação dos fatos e as divulgações polêmicas por notícias insossas, macilentos releases oficiais e notinhas bajulatórias, feitas ao gosto do patrão para agradar o governo de plantão e os clientes endinheirados. Uma imprensa de araque é um mal para a sociedade e um péssimo exemplo para os estudantes de jornalismo. Misericórdia!

Senadores premiados

Os senadores Rogério Carvalho (PT) e Laércio Oliveira (PP) estão sorrindo de orelha a orelha por terem recebido o Prêmio Elite Parlamentar 2025, oferecido aos congressistas mais influentes do Brasil. Segundo o petista, a homenagem representa o reconhecimento de um trabalho coletivo, “voltado para todos os brasileiros que acreditam em um país mais justo”. Já Laércio ressaltou que ele foi o único parlamentar escolhido como líder setorial em comércio e serviços. O Prêmio Elite Parlamentar é uma publicação editada anualmente pela Arkoadvice e que relaciona os senadores e deputados federais com maior nível de influência decisória e articulação. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 25 de junho de 1931.

* É jornalista.

