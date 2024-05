O racha dos governistas lembra o mortal abraço de afogados

Por Adiberto de Souza *

A falta de um líder com poder para agregar está impedindo que os governistas sergipanos cheguem a um consenso em torno da disputa pela Prefeitura de Aracaju. Mesmo sabendo que divididos dificilmente chegarão à vitória, os liderados do governador Fábio Mitidieri (PSD) insistem em manter várias pré-candidaturas. Na melhor das hipóteses, o grupo da situação chegará às convenções com dois pretendentes à Prefeitura, o que não acaba com a divisão interna e, por consequência, com o risco de ficarem pelo caminho. Os interesses pessoais dos líderes partidários, muitos já de olho nas eleições de 2026, tem dificultado a busca pela unidade e pode prejudicar sobremodo a reeleição de Mitidieri. Portanto, se permanecerem intransigentes, os governistas poderão dar com os burros n’água, numa semelhança ao desesperado abraço de afogados. Crendeuspai!

Feriadão a caminho

Quem tem alguma coisa para resolver nas repartições públicas do governo de Sergipe e da Prefeitura de Aracaju deve se apressar, pois o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) decretaram ponto facultativo na próxima sexta-feira. Como na quinta-feira é feriado pela passagem do dia de Corpus Christi, os servidores vão curtir um belo feriadão. O ponto facultativo não alcança os órgãos e entidades que prestam serviços considerados essenciais ou que não possam sofrer descontinuidade. Ah, bom!

Abaixo a intolerância

A Câmara de Vereadores de Aracaju promoveu, ontem, uma audiência pública para debater sobre a dispensa da exigência de licenciamento ambiental aos templos religiosos. Os participantes propuseram a alteração do Código de Proteção Ambiental do Município para garantir o funcionamento das igrejas evangélicas e dos terreiros de religiões de matriz africana. O promotor estadual de Justiça, Eduardo Matos, defendeu a aprovação de um projeto que diferencie os templos religiosos de estabelecimentos como bares e casas de show. A falta dessa legislação tem estimulando a prática de intolerância religiosa, com base na lei do silêncio. Santo Cristo!

Copia e cola

Treze dos maiores especialistas em água e saneamento do Brasil assinaram uma Carta Pública denunciando graves erros e omissões nos documentos sobre a privatização da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Existem partes copiadas da privatização feita no Rio de Janeiro. Assinada pelo jornalista Cristian Góes, essa informação foi publicada no portal Mangue Jornalismo. Segundo o coleguinha, a Carta aponta “graves falhas que comprometem o Plano Microrregional de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Sergipe, documento que fundamenta a entrega do serviço público essencial de água e esgoto para uma empresa privada”. Misericórdia!

Vice do PSD

A deputada federal Katarina Feitoza é a nova vice-presidente do PSD de Sergipe. Ao anunciar a indicação, o governador Fábio Mitidieri (PSD) disse que a parlamentar tem ajudado na missão de fazer o partido crescer no estado. Mitidieri está presidindo a legenda desde o começo do mês passado. O fidalgo assumiu o comando do PSD em substituição ao ex-governador Belivaldo Chagas, que se transferiu para o Podemos contrariado por não ter sido consultado antes de Katarina ser lançada pré-candidata a prefeita de Aracaju. Home vôte!

Quase impossível

A +Milionária, loteria da Caixa Econômica Federal, está completando dois anos nesta terça-feira, com 149 jogos sem vencedor no prêmio principal. O próximo sorteio, acumulado em R$ 214 milhões, ocorrerá amanhã. As chances de alguém acertar as seis dezenas e os dois trevos é de uma em 238,3 milhões. Em comparação, a chance de um apostador ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena é de uma em 50 milhões. “Imagine uma família com 26 filhos, todos do mesmo sexo. A probabilidade de isso acontecer é comparável à chance de ganhar na Mega-Sena”, afirma o professor de matemática Luis Felipe Mengual Loch. Aff Maria!

Gavetas arrumadas

Pré-candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB) já arrumou as gavetas, devendo deixar a Secretaria Estadual de Política para Mulheres no próximo dia 5, visando se desincompatibilizar. Entrevistada pela rádio Fan/FM, a distinta informou que será substituída por uma amiga muito próxima dela e ligada ao senador Alessandro Vieira (MDB). Sem citar nome, Danielle disse que a nova secretária atuou como uma das coordenadoras de suas campanhas eleitorais em 2020, para a Prefeitura de Aracaju, e em 2022, para o Senado. Marminino!

Sonegação milionária

Os auditores fiscais tributários da Secretaria Estadual da Fazenda descobriram uma sonegação bilionária na comercialização de milho em Sergipe. O lançamento tributário aponta uma movimentação de mais de R$ 1,1 bilhão e uma sonegação tributária de R$ 157 milhões em ICMS. O crime vinha sendo praticado há três anos. A sonegação consistia no fornecimento de notas fiscais fraudadas por empresas abertas visando unicamente fornecer este documento. Foram autuadas 21 empresas e lavrados cerca de 50 autos de infrações, representando R$ 224 milhões em multas e imposto devido. Só Jesus na causa!

Professores reunidos

As professoras e os professores da rede estadual de ensino participam, hoje, de uma assembleia geral no Cotinguiba Esporte Clube, em Aracaju. Na pauta os informes sobre o processo de negociação com o governo e o judiciário sobre as reivindicações do magistério. Também serão discutidos os encaminhamentos de lutas pela garantia dos direitos dos educadores. O sindicato da categoria ressalta que o governador Fabio Mitidieri (PSD) segue sem querer dialogar. Assim também já é demais também!

Noite de autógrafos

A escritora Ana Medina lançará, amanhã, o livro “As exéquias do Monsenhor Olímpio Campos”. Será a partir das 18 horas, no espaço cultural Djenal Queiroz, no hall da Assembleia Legislativa de Sergipe. Medina é uma historiadora bastante conhecida dos sergipanos e o conjunto de sua obra já lhe rendeu um prêmio nacional. Entre os livros de Ana Medina se destacam “Ponte do Imperador”, “Memória da Ordem do Mérito Serigy”, “Cartas de Hermes Fontes, angústia e ternura”, entre outros. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 8 de maio de 1910.

