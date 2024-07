O risco do “já ganhou” a três meses das eleições de Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Com base em pesquisas, muitas feitas para favorecer quem as contrata, tem políticos dando como certa a vitória deste ou daquela pré-candidata à Prefeitura de Aracaju. Alguns chegam a apostar que os índices apurados agora garantem a vitória já no 1º turno. Ledo engano! Alguém precisa dizer a estes otimistas em demasia que não se ganha eleição de véspera. Acreditar, a três meses do pleito, que já venceu é uma temeridade. Fosse assim, não havia necessidade de horário eleitoral no rádio e na televisão, dos debates, comícios, carreatas e corpo a corpo. O “já ganhou” é o maior adversário do candidato, pois o próprio começa a andar de salto alto e boa parte dos aliados cruzam os braços para esperar o resultado da apuração. Não se deve esquecer que as pesquisas servem para balizar a campanha, porém os percentuais de hoje podem ser completamente diferentes 10, 15 dias depois. Por fim, vale ressaltar que no mar revolto de uma disputa política existem muitas surpresas. Quem subestimar as ondas a serem vencidas até o ainda distante dia 6 de outubro, corre o risco de morrer na praia. Crendeuspai!

Desaparecidos políticos

A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos será recriada pelo governo do presidente Lula da Silva (PT). Ela foi extinta no final de 2022, durante o governo Jair Bolsonaro (PL), que chegou a fazer elogios à ditadura militar. A Comissão foi criada em 1995 com a finalidade de proceder ao reconhecimento de pessoas mortas ou desaparecidas em razão suas atividades políticas; de envidar esforços para a localização dos corpos de tais indivíduos; e de emitir parecer sobre os requerimentos relativos a indenização que venham a ser formulados pelos familiares dos perseguidos pela ditatura. Marminino!

MEI na comunicação

O Sindicato dos Radialistas de Sergipe realiza, sábado próximo, o Seminário “MEI no ambiente de Rádio e Televisão”. O evento visa trazer clareza sobre o tema para os trabalhadores em comunicação. Entre os palestrantes estão o advogado Cezar Britto, a auditora fiscal Roseniura Santos e radialista Ricardo Ortiz. “Discutiremos até onde pode ser feita a relação trabalhista MEI no ambiente de rádio e televisão”, afirma Fernando Cabral, coordenador nacional da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão. Participe!

Contra o Brasil

A Taxa Selic de 10,50% ao ano é muito draconiana com o Brasil. Quem pensa assim é o ministro Márcio Macêdo (PT). Entrevistado pelo programa JR Entrevista, da TV Record, o petista afirmou que deve existir “um movimento cívico” por uma taxa de juros compatível com a realidade. “Sinceramente não vejo nenhum motivo para aumentar juros, não tem nenhuma comprovação econômica de que tem algum risco de inflação. É mais especulação, é mais o lobby da especulação, é mais aqueles que torcem contra o Brasil, é mais a política do presidente do Banco Central”, fuzilou. Cruz, credo!

PT com o Psol

A pré-candidata a prefeita de Aracaju, Candisse Carvalho (PT), discutiu a sucessão municipal com a vereadora Sônia Meire (Psol). Acompanhada pela ex-deputada estadual Ana Lúcia (PT), a petista disse que o partido está aberto ao diálogo com o Psol “e com todos àqueles do campo de esquerda”. Por sua vez, a líder psolista defendeu a urgência de unificar a esquerda aracajuana. “Assim como em Belém e São Paulo, o PT pode fazer um gesto grandioso e construir junto, tendo o Psol na liderança da majoritária. É o que temos ouvido das pessoas nas ruas”, disse. O diabo é convencer parte dos petistas que estão com Candisse a apoiarem a pré-candidata a prefeita Niully Campos (Psol). Misericórdia!

Conversa fiada

E a delegada Danielle Garcia (MDB) votou a desmentir que tenha desistido de disputar a Prefeitura de Aracaju. A distinta foi às redes sociais após a circulação de notícia dando conta que ela bateu em retirada. “De novo isso? Até quando?”, questionou a emedebista enquanto se preparava para gravar um vídeo sobre a sua pré-campanha. Os governistas tem, além da delegada, outros quatro pré-candidatos à cadeira ocupada hoje pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Há quem garanta que pelo menos três deles terão os nomes homologados nas convenções partidárias. Aff Maria!

Bem na fita

Um levantamento inédito divulgado pelo jornal O Globo coloca Sergipe e Aracaju, respectivamente, com melhor qualidade de vida no Nordeste e 10º no ranking nacional. O estudo aplicou o Índice de Progresso Social (IPS), uma metodologia internacional que calcula o bem-estar da população a partir de dados oficiais, e considerou três dimensões principais: necessidades humanas básicas, fundamentos para o bem-estar, e oportunidades. O IPS Brasil é uma ferramenta de gestão territorial baseada em dados públicos, que identifica e apresenta, em uma mesma escala, se as pessoas têm o que precisam para prosperar. Ah, bom!

PL do aborto

O Projeto do Aborto, que prevê pena maior para a vítima do que para o estuprador, tem sido duramente criticado pela sociedade. Segundo Elda Bussinguer, presidenta da Sociedade Brasileira de Bioética, a propositura em tramitação na Câmara Federal visa silenciar as mulheres, coisificar os corpos femininos: “Precisamos quebrar o pacto de silêncio que mantém milhares de meninas espalhadas por esse país sendo violentadas todos os dias. Por seus pais, tios, irmãos, primos e mesmo religiosos, que rompem com todos os princípios que dizem defender e mantém mulheres violentadas e silenciadas”, fuzila Elda. Certíssima!

Defesa da Fafen

Repercutiu na Assembleia Legislativa a decisão da Petrobras de rescindir o contrato com a Unigel visando o fornecimento de gás natural às Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe e da Bahia. O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) pediu apoio da bancada sergipana no Congresso visando garantir o funcionamento da unidade de Laranjeiras. O parlamentar explicou que a Fafen enfrenta problemas com insumos, entre eles água e gás natural. Passos também afirmou que a Petrobras precisa fazer o seu papel e não deixar o povo não mão. Para ele, é preciso buscar uma alternativa viável para garantir a manutenção dos empregos. Então, tá!

Abaixo o preconceito

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) fez discurso na Assembleia lamentando o assassinato de uma mulher trans na cidade de Itabaiana. De acordo com a parlamentar, a morte brutal de Ketilly ocorre em meio a um cenário de desinformação, ódio e discriminação “que são perpetuados por algumas figuras públicas e meios de comunicação”. Lida lembrou que recentemente a vítima esteve no centro de uma polêmica envolvendo um radialista e vereador, que teria feito discurso de ódio e estigmatização contra Ketilly. Por fim, Linda afirmou ser “inadmissível que a nossa existência seja marginalizada”. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 29 de setembro de 1911.

