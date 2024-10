O risco do já ganhou na reta final da campanha em Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Alguém precisa alertar os aliados e cabos eleitorais da candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), que não se ganha eleição de véspera. Dizer que já venceu a disputa eleitoral é uma temeridade. Apesar de só faltarem cinco dias para o pleito, a reta final da campanha sempre foi traiçoeira. O já ganhou é o maior adversário dos candidatos, pois os próprios começam a andar de salto alto e seus aliados cruzam os braços para esperar o resultado da apuração dos votos. As pesquisas servem para balizar a campanha, porém os percentuais de hoje podem ser completamente diferentes dias depois da aferição feita nas ruas. Sabedores disso, os políticos mais experientes envolvidos na campanha de Aracaju devem avisar aos aliados mais afoitos de Emília Corrêa (PL) para evitarem o clima do “já ganhou”. Todos devem levar em conta que nesse mar revolto da campanha existem muitas surpresas de última hora. Quem subestimar as ondas ainda a serem vencidas até o próximo domingo, corre o sério risco de morrer afogado em plena praia. Marminino!

Fábrica parada

A Fertilizantes Heringer anunciou a paralisação de suas fábricas em Rosário do Catete (SE) e Dourados (MS). Em comunicado ao mercado, a empresa informou que “a hibernação será realizada de forma gradual, com a redução progressiva de suas operações ao longo dos próximos meses”. Essa decisão foi tomada depois de dois trimestres seguidos com redução nas vendas. De acordo com os próprios relatórios ao mercado, a Heringer perdeu 24% do faturamento, comparando o primeiro trimestre de 2024 com o mesmo intervalo em 2023. Creindeuspai!

Herói da Pátria

Coube ao senador Alessandro Vieira (MDB) relatar o Projeto de Lei sancionado pelo presidente Lula da Silva (PT) inscrevendo o nome do engenheiro André Rebouças no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Primeiro engenheiro preto a se formar na Escola Militar e um dos mais importantes articuladores do movimento abolicionista brasileiro, o baiano André Rebouças participou de diversas sociedades em prol da libertação e emancipação dos escravos. O Livro está depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. Supimpa!

Sem novidade

Os deputados estaduais vão às urnas, hoje, para reeleger a Mesa Diretora da Assembleia. O pleito visa atender uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anulando a eleição da Mesa do Legislativo sergipano por ter sido realizada em junho de 2023, portanto fora do prazo legal. Hoje, os deputados confirmarão a mesma chapa reeleita no ano passado e que é encabeçada pelo atual presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade (PSD). Além dele, serão reeleitos Garibalde Mendonça (PDT) – vice; Luciano Bispo (PSD) – 1ª secretário; Marcelo Sobral (União) – 2º secretário; Carminha Paiva (Republicanos) – 3ª secretária e Georgeo Passos (Cidadania) – 4º secretário. Então, tá!

Apoio a Boulos

E quem deu com os costados em São Paulo foi a vereadora aracajuana Sônia Meire (Psol). Foi levar seu apoio ao candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol). Segundo a parlamentar, entre a correria de uma campanha nos quatro cantos da cidade, o prefeiturável teve tempo para uma boa conversa com aliados de vários estados que foram desejá-lo sucesso nas eleições do próximo domingo. Segundo Sônia, “é tempo de derrotar o projeto bolsonarista da privatização, das fake news e do retrocesso nos direitos sociais em São Paulo e no Brasil”. Misericórdia!

Livre e espontânea pressão

O Sindisan, sindicato que representa os trabalhadores em serviços de saneamento básico de Sergipe, garante que a maioria dos 585 empregados da Deso que aceitaram participar dos dois Planos de Demissão Voluntária (PDV) da estatal, o fizeram por livre espontânea pressão. A Companhia de Saneamento de Sergipe foi “vendida” à empresa Iguá por R$ 4,5 bilhões. Um estudo encomendado pelo Sindisan revela que, por conta das demissões destes 585 trabalhadores, algo em torno de R$ 8,287 milhões deixarão de circular mensalmente na economia de Sergipe, ou R$ 99,45 milhões anuais. Arre égua!

Crime do advogado

A OAB sergipana protocolou o pedido de habilitação nos autos do inquérito policial que apura o assassinato do advogado criminalista José Leal de Sousa Rodrigues Júnior. Ele foi fuzilado na zona sul de Aracaju quando estava no carro com o enteado. O homicídio foi praticado, na última sexta-feira, por dois homens que, após os disparos, fugiram em uma motocicleta. O presidente da Ordem, Danniel Alves Costa, lamentou o crime e defendeu a união da advocacia em defesa da liberdade do exercício da profissão, livre de ameaças ou intimidações. Danôsse!

Defesa de empréstimos

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado analisa hoje, o projeto de lei que assegura recursos para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que corre o risco de ser descontinuado a partir de janeiro de 2025. O relator da matéria é o senador Laércio Oliveira (PP). O projeto visa dar condições de sustentabilidade ao programa, com a manutenção do Fundo Garantidor de Operações (FGO), que fornece garantia aos empréstimos feitos pelo Pronampe. Ah, bom!

CPI no governo Mitidieri

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) está defendendo a abertura de uma CPI para investigar o governo de Fábio Mitidieri (PSD). A proposta da psolista é uma resposta à defesa feita pelo gestor estadual de uma CPI no Sindicato dos Trabalhadores na Educação em Sergipe. Segundo Linda, o governo não tem coragem de dialogar com os trabalhadores da educação, preferindo “se esconder atrás de calúnias e acusações, enquanto negligencia as necessidades básicas da população”, frisa. E a deputada vai além, acusado Fábio Mitidieri de “humilhar e mentir sobre os profissionais que carregam a educação pública nas costas”. Home vôte!

De volta à Câmara

Após ter sido derrotada na disputa pela Prefeitura de Aracaju, a deputada federal Yandra der André (União) reassumirá o mandato parlamentar no próximo dia 4. Apesar da campanha caríssima, ela obteve apenas 14,47% dos votos, ficando atrás dos prefeituráveis Luiz Roberto (PDT) e Emília Corrêa (PL), que passaram para 2º turno. Com o retorno da fidalga à Câmara, o deputado Fábio Henrique (União) volta à condição de suplente. Aliás, o distinto anunciou, ontem, que está deixando a Rádio Rio/FM, onde comandou um programa jornalístico desde o início da campanha eleitoral. Aff Maria!

