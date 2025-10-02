Oposição ao governo Mitidieri estranha queda de lucro do Banese

Por Adiberto de Souza *

O lucro líquido do Banese (R$ 23,1 milhões) apurado no segundo trimestre de 2025 deixou o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) muito preocupado. É que, segundo ele, quando se compara o lucro do primeiro semestre (R$ 72,6 milhões) do ano passado com os R$ 44,8 milhões registrados no mesmo período de 2025 observa-se uma queda de quase R$ 30 milhões. Georgeo suspeita que existe “algo errado”. Diante dessa considerável queda, o deputado afirma ser preciso saber se a inadimplência aumentou, se as garantias dos empréstimos são sólidas e se o banco não está tendo prejuízo nessas operações. “No ano passado, o Banese divulgou o recorde do lucro, que ficou na casa de R$ 146 milhões”, frisa. O parlamentar prossegue afirmando ser provável que a instituição sofra uma drástica redução em seu lucro agora em 2025. Diante dessa preocupação do cidadanista é bem provável que a bancada da oposição na Assembleia apresente um requerimento convidando o presidente do Banese, Marcos Queiroz, para dar explicações aos deputados sobre essa forte retração da lucratividade. Misericórdia!

Rodízio de mandatos

Três suplentes assumem, hoje, cadeiras na Câmara Municipal de Itabaiana. Convidados pelo prefeito Valmir de Francisquinho (PL) para compor a administração, os vereadores Vaguinho de Vado (PL), Waguinho de Leitoa (PL) e Joãozinho do Lagamar (PSDB) serão substituídos no Legislativo, respectivamente, por Erotildes de Jesus (PL), Paulinha da Saúde (PL) e João Cândido (PSDB). Os novos auxiliares do prefeito vão assumir a Secretaria de Esporte e Lazer, a Ouvidoria Municipal e a Secretaria de Agricultura. Então, tá!

Boatos em alta

Embora a campanha eleitoral só comece pra valer depois do carnaval de 2026, alguns mequetrefes já começaram a divulgar informações falsas sobre os pré-candidatos a cargos eletivos. Propagar fake news é expediente baixo, porém muito usado por maus comunicadores e políticos visando desestabilizar os adversários, atrapalhar acordos em andamento e confundir os eleitores. Portanto, fique atento, pois o show de boatos está apenas começando. Até as eleições do próximo ano, uma série de informações desprovidas de quaisquer fundamentos será espalhada em Sergipe com o objetivo desgastar os pré-candidatos e, naturalmente, engabelar os tolos. Quem viver verá!

Pelos ares

O iFood vai retomar a operação de entregas por drones em Aracaju. A rota será ampliada após a Agência Nacional de Aviação Civil ter concedido a primeira autorização permanente do Brasil para voos seguros sobre áreas com circulação de pessoas. A retomada ocorrerá com uma nova aeronave, que aumenta o limite transportado de três para cinco quilos. A rota parte do Shopping RioMar Aracaju, sobrevoa um trecho de menos de um minuto em área com circulação de pedestres e cruza o Rio Sergipe para chegar a Barra dos Coqueiros, conectando restaurante a condomínios residenciais. Supimpa!

Com Lula

Petista de carteirinha, o prefeito de Nossa Senhora de Lourdes, doutor Saulo Galeguinho (2º à esquerda), comemorou a valer o fato de ter se encontrado com o presidente Lula da Silva (PT): “Poder estar ao lado desse Líder que transformou a história do Brasil, a história do povo, é uma realização”, disse o gestor após o encontro com o “Barba”. Doutor Saulo é um dos seis prefeitos eleitos pelo Partido dos Trabalhadores em Sergipe. Ele fez história ao obter 52,65% dos votos nas eleições de 2024, derrotando o candidato da família Andrade, que comandava politicamente aquele município por mais de 10 anos. Arre égua!

Blindado contestado

O Ministério Público de Sergipe impetrou uma Ação Civil Pública contestando o contrato firmado pela Prefeitura de Aracaju para a locação de um carro blindado visando transportar com segurança a prefeita Emília Corrêa (PL). O órgão aponta indícios de graves irregularidades no processo, que podem configurar atos de improbidade administrativa e causar lesão aos cofres públicos. O MPE discorda da justificativa para o aluguel do veículo, pois a Prefeitura não registrou boletim de ocorrência na Polícia para comprovar o risco de atentado contra a gestora. Esta informação é do site Política de Fato. Creindeuspai!

Gado manso

Alguns políticos ainda pensam que o eleitor é gado. Com a proximidade da campanha eleitoral, temos assistido reações daqueles que se acham ofendidos porque seu reduto está sendo cortejado por outras lideranças. Uns insinuam que os adversários estão comprando votos a peso de ouro. Aliás, quem acusa ‘A’ ou ‘B’ de comprar votos deveria ser ‘convidado’ a provar o que está dizendo, pois ao agir assim o acusador agride, na verdade, os cidadãos, que não podem continuar sendo confundidos com bois em fase de engorda para serem abatidos no dia das eleições. Home vôte!

Votação unânime

Os oito deputados federais de Sergipe votaram favoráveis ao Projeto de Lei que isenta de pagar Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. Para quem fatura até R$ 7.350 haverá desconto progressivo. Todos os 493 parlamentares presentes, ontem, na Câmara Federal disseram sim ao projeto, que é uma das principais bandeiras do governo do presidente Lula da Silva (PT). A propositura vai agora para o Senado, onde também deverá ser aprovada sem dificuldade. Aff Maria!

Partidos inúteis

Dos 29 partidos políticos registrados na Justiça Eleitoral muitos são desconhecidos do grande público, sem falar que parte deles funciona como legenda de aluguel. Algumas dessas siglas se assemelham a armazéns de secos e molhados, tamanho o volume de negócios que fazem durante as campanhas eleitorais. Ressalvando-se as exceções, em vez de se envolverem com os problemas do povo, os “donos” dos partidos estão preocupados é como vão gastar os bilhões dos fundos partidário e eleitoral. Aliás, é de olho nessa fortuna, custeada pelo contribuinte, que mais de 20 novos partidos aguardam registro na Justiça Eleitoral. Deus é mais!

Crescimento desordenado

O vereador Breno Garibalde (Rede) está preocupado com o crescimento desordenado de Aracaju. Ele cita como exemplo os bairros Aruana e Luzia, afetados pelo crescimento populacional, que não foi acompanhado da infraestrutura necessária para atender às demandas da comunidade. Segundo Breno, apesar dos vários condomínios construídos na Aruana, não se alargou as vias atuais nem se construiu novas ruas e avenidas: “Uma via que recebia 10, 20 carros, agora está recebendo 100, 200, 300. Precisamos repensar isso, pois esse modelo de desenvolvimento está fadado ao fracasso”, alertou Garibalde. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 31 de maio de 1933.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É jornalista.

O texto acima é opinião do autor e não representa o pensamento do site Destaquenoticias