Oposição começa a se articular para peitar Mitidieri em 2026

Por Adiberto de Souza *

Engana-se quem pensa que a reeleição do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), será favas contadas. Entusiasmada com a vitória eleitoral em Aracaju, a oposição começa a mexer os paizinhos de olho em 2026. Ontem, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) criou um fato novo quando ofereceu ficha de filiação do seu partido ao prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). A atitude do cidadanista não visou apenas acomodar as abóboras na carroça da oposição, agitadas após o líder itabaianense se queixar de traições aliadas. Georgeo quer aglutinar os partidos oposicionista em torno de uma candidatura capaz de peitar a situação de igual para igual. Como é sabido, Valmir é o prego no sapato do governador, que vive rezando aos céus para a Justiça impedir o prefeito de disputar o governo em 2026. Vale lembrar que Mitidieri só se elegeu porque o Francisquinho foi retirado da disputa no 2º turno de 2022. Portanto, diferente de quem aposta na manutenção da inelegibilidade do itabaiananese, Georgeo confia na fumaça do bom direito em favor de Valmir. Até porque se a situação jurídica do prefeito fosse irreversível ele não vivia na boca dos governistas. Estes são inteligentes o bastante para não perder tempo chutando cachorro morto. Marminino!

Tucanos em extinção

Destacando-se como uma das principais forças políticas brasileiras na década de 1990, o PSDB caminha para o seu possível fim. Com uma bancada de 17 deputados (contando com os da federação com o Cidadania) e três senadores, o partido enfrenta o pior momento de sua história, preparando-se para a possibilidade de fusão com outros partidos antes das eleições de 2026, assim encerrando sua trajetória enquanto legenda independente. PSD, MDB e Podemos são os preferidos no processo de negociação. Esta informação é do site Congresso em Foco. Então, tá!

Discurso capenga

A oposição caiu de pau em cima do deputado estadual Adailton Martins (PSD) que, no afã de agradar o governador Fábio Mitidieri (PSD), disse que a bancada oposicionista é capenga. O deputado Marcos Oliveira (PL) reagiu, lembrando ao pedessista que capenga é um governo que não tem solução para o Ceasa de Itabaiana, que custou R$ 50 milhões, não conclui a rodovia Itaporanga-Itabaiana, oferece um péssimo tratamento do câncer, não resolver a falta d’água no estado, et cetera e tal. Nem precisa dizer que Adailton Martins fechou o bico, botou a viola no saco e foi tocar loas ao governador lá pras bandas da Barra dos Coqueiros. Home vôte!

Ponte no papel

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), terá que se reeleger para inaugurar a projetada ponte ligando Aracaju à Barra dos Coqueiros. O primeiro passo na direção deste empreendimento foi dado, ano passado, com a assinatura do contrato para a realização dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do empreendimento. Para se ter uma ideia, essa primeira fase, avaliada em R$ 8 milhões, deve ficar pronta somente lá pra setembro deste ano. Só depois disso é que o governo fará a licitação da obra, que não levará menos de dois anos para ser concluída. Portanto, caso não seja reeleito, Mitidieri assistirá outro governador inaugurando a ponte iniciada por ele. Arre égua!

Promessa nova

E quem deu com os costados aqui na terrinha foi o embaixador da Áustria no Brasil, Stefan Scholz. Veio acompanhado da esposa e de diretores da empresa Green Energy Park Global, que se disseram interessados em investir na produção de hidrogênio verde em Sergipe. Felizes com a promessa, o governador Fábio Mitidieri (PSD) e seus secretários estenderam tapete vermelho para os ilustres visitantes. Tomara que essa alvissareira notícia não seja igual à uma outra parecida dada aos sergipanos em 2019. Naquele ano, uma empresa chinesa anunciou estudos para instalar no estado uma fábrica de caminhões movidos a gás. Até hoje, contudo, ninguém sabe e ninguém viu a tal indústria automobilística. Deve ter atolado na promessa. Creindeuspai!

Asfalto fino em Lagarto

A Controladoria-Geral da União informou ter identificado um potencial prejuízo de pelo menos R$ 1,4 milhão em uma obra de asfaltamento realizada no município de Lagarto pela Liga Engenharia. Este empreendimento foi contratado, em agosto de 2020, pela Codevasf no valor total de R$ 6,1 milhões. O relatório da auditoria apontou irregularidades na execução dos serviços. Um dos problemas verificados foi a espessura da pavimentação, que em alguns pontos ficou abaixo do estabelecido no projeto, fato que teria resultado no suposto prejuízo. Assim também já é demais também!

Meio ambiente em debate

O Campus da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão, será palco da 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente. Programado para ocorrer durante todo o dia de hoje, o encontro terá a participação de autoridades ambientais e das delegadas e delegados eleitos nas etapas municipais e intermunicipais. “Será um momento importante para debater alternativas que combatam o agravamento da crise climática”, afirma a deputada estadual Linda Brasil (Psol). O evento de hoje é parte da preparação para a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, prevista para ocorrer em Brasília, entre 6 e 9 de maio próximo, e que terá como tema “Emergência Climática – o desafio da transformação ecológica”. Participe!

Banco dos réus

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, enviou ao plenário virtual da 1ª Turma da Corte o julgamento sobre o suposto esquema de venda de emendas parlamentares envolvendo o ex-deputado federal Bosco Costa (PL-SE) e o deputados federais Josimar Maranhãozinho (PL-MA) e Pastor Gil (PL-MA). No julgamento, a 1ª Turma do STF decidirá se aceita a acusação do Ministério Público Federal e instaura ação penal contra os denunciados. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os três congressistas cobraram propina de R$ 1,6 milhão a José Eudes Sampaio Nunes, ex-prefeito de São José do Ribamar (MA). O valor seria uma compensação pelo envio de recursos em emendas parlamentares para aquele município. Cruz, credo!

Tentativa de golpe

Líder do PT no Senado, o sergipano Rogério Carvalho entende que a tentativa de alterar trechos da Lei da Ficha Limpa visando tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) novamente elegível é “casuísta” e deveria provocar forte reação popular. A movimentação, liderada por parlamentares da extrema-direita, pretende reduzir o período de inelegibilidade de políticos condenados, abrindo caminho para a volta de Bolsonaro às urnas ainda em 2026. Entrevistado pelo site CartaCapital, Rogério disse que essa vontade política não deve prosperar, pois a sociedade não pode conviver com regras moldadas para atender interesses de uma pessoa. Por fim, Carvalho frisou não haver como negar que houve uma tentativa de golpe por parte dos bolsonaristas radicais. Misericórdia!

De olho no governo

O advogado Emanuel Cacho se reuniu com a direção estadual do Democracia Cristã para avaliar sua filiação ao partido e a possível candidatura ao governo de Sergipe. Tomara que em ingressando no nanico DC o ilustre causídico tenha mais sorte do que os últimos candidatos da legenda a prefeito de Aracaju (2020) e a governador de Sergipe (2022), respectivamente, delegado Paulo Márcio e o doutor Cláudio Geriatra. Ambos terminaram as eleições enfezados com Airton Costa, mandachuva do DC. Quer mais? No ano passado, ex-deputado federal Mendonça Prado tentou se candidatar a prefeito de nossa Barbosópolis pelo nanico Democracia Cristã, porém foi descartado posteriormente sob a alegação de que estava patinando nas pesquisas. Quem sabe, Cacho decola, né? Só Jesus na causa!

Luta contra o veto

Deverá ser votado na próxima semana o veto da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), ao Projeto de Lei condicionando o pagamento de subsídios apenas às empresas de ônibus que cumprem as pendências trabalhistas e previdenciárias. De autoria do vereador Camilo Daniel (PT), essa propositura foi aprovada, ano passado, pela unanimidade da Câmara, portanto, com o voto da então vereadora Emília Corrêa. A ilustre, contudo, vetou o projeto tão logo tomou posse como prefeita. Ontem, Camilo e rodoviários se reuniram com o presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos (PSD), para lhe pedir que vote e trabalhe contra o veto. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 31 de dezembro de 1946.

