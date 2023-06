Oposição de Aracaju atira no alvo errado

Por Adiberto de Souza *

Quase todos os dias a oposição gasta munição com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), que, por se achar no segundo mandato, não será candidato a nadica de nada nas eleições de 2024. Ao direcionar as críticas para a gestão municipal os possíveis candidatos oposicionistas preservam aqueles que deveriam ser o principal alvo: os governistas postulantes à Prefeitura da capital sergipana. É fato que nenhum político da situação ainda colocou a cara à tapa, mas certamente todos estão agradecidos por não serem o foco das investidas adversárias. Aliás, essa tática não funcionou na última disputa pelo governo de Sergipe. Bem antes daquela campanha começar, a oposição direcionava a maioria dos ataques contra o então governador Belivaldo Chagas (PSD), preservando o verdadeiro candidato majoritário Fábio Mitidieri (PSD). Portanto, a continuar atirando unicamente na gestão municipal, a oposição pode estar pavimentando a estrada para a eleição de quem for candidato a prefeito de Aracaju com o apoio de Edvaldo e do grupo liderado pelo governador Fábio Mitidieri. Crendeuspai!

Visita internacional

O embaixador de Taiwan no Brasil, Diego Wen, estará em Malhador nesta segunda-feira. O visitante estrangeiro busca parcerias comerciais para o país asiático e poderá contemplar o município sergipano com investimentos. Recentemente, o prefeito de Malhador, Assisinho (PL), fez uma viagem oficial a Taiwan visando participar de eventos e feiras de tecnologia. Segundo o gestor municipal, “receber a visita do embaixador em Malhador é ter a certeza de que esse laço, essa parceria, está só começando”. Então, tá!

Perdeu o partido

O Podemos e o PSC agora são um único partido. É que a Justiça Eleitoral aprovou a incorporação do Partido Social Cristão pelo Podemos. Em Sergipe, essa metamorfose política foi sentida pela delegada Danielle Garcia, secretária estadual de política para as mulheres. A fidalga perdeu o comando do Podemos para o atual mandachuva do União Brasil em Sergipe, ex-deputado André Moura. Como não pode assumir oficialmente a direção de outra legenda, Moura escalou o secretário estadual da Agricultura, Zeca da Silva, para presidir o partido que antes era comandado pela delegada-secretária. Aff Maria!

É proibido proibir

A Justiça Eleitoral decidiu que o Cidadania não pode aplicar sanções aos filiados que se recusarem a contribuir financeiramente com a legenda, nem impedir que os inadimplentes participem das convenções para escolha de candidatos. Essas alterações do estatuto haviam sido aprovadas em março do ano passado, durante o encontro nacional dos cidadanistas. Os ministros do TSE, contudo, aprovaram as demais mudanças homologadas pelo Cidadania, como regras de filiação, desligamento partidário e direitos e deveres de filiados. Aleluia!

Troca de postos

O pastor Eleonaldo Soares Santos é o novo presidente das Igrejas Assembleias de Deus e da Convenção em Sergipe. O reverendo substituiu o pastor Virginio de Carvalho Neto, que se afastou do cargo após 33 anos à frente daquela congregação. Eleonaldo é membro da Igreja Assembleia de Deus em Sergipe há 43 anos. O ex-presidente vai concentrar seus esforços na Missão Internacional Reviver, além de ocupar o cargo de presidente de honra da Igreja. O pastor Virgínio de Carvalho assumiu o Senado, em 2016 e 2021, substituindo por meses a então senadora Maria do Carmo Alves (PP). Marminino!

Retrato do atraso

Sergipe é o 6º estado do Nordeste com maior índice de analfabetos: 11,7%. Os cinco piores são Piauí (14,4%), Alagoas (14,4%), Paraíba (13,6%), Ceará (12%) e Maranhão (12%). A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) do IBGE aponta que, embora ainda muito elevada, a taxa de analfabetismo entre os sergipanos caiu no governo passado. Para se ter uma ideia, estes 11,7% apurados pelo IBGE em Sergipe representam 215 mil pessoas quem não sabem ler, nem escrever. Só Jesus na causa!

Pesquisa criticada

O presidente do PT sergipano, deputado federal João Daniel, não digeriu bem a última pesquisa de intenção de votos feita em Aracaju pelo Instituto Paraná. Pela consulta, a delegada de polícia Danielle Garcia (Pode) lidera com 32,3%, seguida pela vereadora aracajuana Emília Corrêa (Patriota), que aparece com 23,9%. Também pontuaram Fabiano Oliveira (8,7%); Belivaldo Chagas (8,2%); Márcio Macedo (4,6%) e Waneska Barboza (0,9%). Ouvido pelo blog Primeira Mão, João Daniel disse que “os números divulgados não batem com a realidade. Há muitas críticas nas ruas de Sergipe sobre os personagens que aparecem nessa pesquisa com maiores percentuais”, frisou. Misericórdia!

Hoje tem plenária

Os movimentos sociais e sindical, trabalhadores e a comunidade em geral participam, hoje, da Plenária de Mobilização Popular do PPP Participativo 2023. Promovido pela Frente Popular por Direitos e Democracia, o evento acontece no auditório do Sindicato dos Bancários, centro de Aracaju. O encontro desta segunda-feira é uma preparatória para a Plenária Estadual do Plano Plurianual do Governo Lula, agendada para a próxima quinta-feira, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. Até lá, as pessoas e coletivos devem se cadastrar no gov.br para participar virtualmente do processo. Cada cadastrado pode votar em três das 88 propostas do governo federal. Ah, bom!

Defesa do Ipesaúde

Os servidores estaduais vão promover, quinta-feira próxima, mais uma manifestação contra a destruição do Ipesaúde. Coordenados pela CUT, os sindicatos representantes do funcionalismo também prometem realizar uma audiência pública na Assembleia Legislativa visando tratar sobre o rombo de R$ 200 milhões nas finanças do plano de saúde dos servidores. Para o dia 5 de julho, está programado o Abraço ao prédio do Ipesaúde. A categoria também está revoltadíssima com o exagerado aumento de 50% no valor da contribuição para o Instituto, além da redução do atendimento médico e odontológico prestado aos servidores e dependentes. Uma fuleiragem!

Conflito territorial

A Procuradoria-Geral do Estado impetrou uma ação propondo a impugnação da sentença judicial que modificou os atuais limites dos municípios de Poço Redondo e Canindé do São Francisco. Contrário à mudança territorial, o ex-deputado estadual Jorge Araújo (PSD) destacou o trabalho desenvolvido pelos vereadores, ex-prefeitos e lideranças políticas de Poço Redondo em defesa da manutenção do território daquele município sergipano. Pela decisão judicial agora contestada, Canindé abarcaria 30% das terras de Poço, inclusive marcos históricos, como a Grota do Angico. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 2 de abril de 1911.

* É editor do Portal Destaquenotícias