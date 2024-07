Oposição de Aracaju gasta munição em alvos errados

Por Adiberto de Souza *

A oposição aracajuana desperdiça munição quando ataca quem não disputará as eleições de outubro. Bom exemplo disso são as críticas feitas as adesões dos ex-governadores Antônio Carlos Valadares (SD) e Jackson Barreto (MDB) ao pré-candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT). Ora, ao atacarem os dois ex-gestores, os oposicionistas valorizaram os apoios, deixam claro que sentiram o golpe, pois não se atira pedra em cachorro morto. Escolhidos como alvos, Vavá e JB servem de escudos ao postulante pedetista que, sem ser fustigado, cresce junto ao eleitorado. Aliás, a oposição bate na tecla errada há muito tempo. Gasta saliva à toa quando critica o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), pois o distinto não é candidato a nada. Também perde o foco da próxima campanha ao fustigar o senador Alessandro Vieira (MDB) para atingir a pré-candidata Danielle Garcia (MDB) e se mostra desorganizada quando parece não enxergar a divisão dos governistas em Aracaju. Caso persista nestes erros, o time oposicionista corre o risco de dar com os burros n’água. Ressalte-se que se a oposição morrer na praia, como já ocorreu em eleições passadas, de nada adiantará chorar o leite derramado. Misericórdia!

Escolheu um lado

Apoiado em Lagarto pelas famílias Reis e Ribeiro, o governador Fábio Mitidieri (PSD) escolheu ficar com a primeira. Durante a convenção que oficializou a candidatura de Sérgio Reis (PSD) a prefeito daquele município, o pessedista disse que em política é preciso ter lado “e em Lagarto o meu lado é com a família Reis, que há muito tempo me deu a mão”. Resta saber qual será a posição dos Ribeiro, que têm uma deputada estadual e um deputado federal, ambos rezando na cartilha de Mitidieri. Danôsse!

Abra o olho

Os candidatos a prefeito e vereador têm limite para gastar durante a campanha eleitoral. De acordo com portaria divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, os postulantes a uma cadeira na Câmara Municipal de Aracaju só poderão “torrar” até R$ 241.578,25, enquanto os candidatos à Prefeitura não podem gastar mais do que R$ 5.567.000,00 no 1º turno, e R$ 2.227.108,96 no 2º turno. Quem desrespeitar estes limites de pagará multa equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o teto definido, e podem ser enquadrados no crime de abuso de poder econômico. Crendeuspai!

Sem energia

O ex-deputado estadual Jorge Araújo (PSD) divulgou que, por falta de pagamento, a Energisa cortou o fornecimento de energia para os perímetros irrigados da Codevasf localizados no Baixo São Francisco. Enquanto isso, ao longo de todo o ano, tem se noticiado que a estatal está distribuindo máquinas, equipamentos e pavimentando ruas e avenidas em vários municípios, em detrimento de sua atividade-fim, que é a assistência aos perímetros irrigados. O pedessista conclui pedindo aos congressistas sergipanos que fiscalizem a atuação da Codevasf. Só Jesus na causa!

Sarapatel de coruja

Os pedessistas de Propriá não engoliram o apoio declarado do ex-deputado estadual Luiz Mitidieri (PSD) ao candidato a prefeito daquele município, Luciano Nascimento (PP). O ilustre fez questão de prestigiar, sábado passado, a convenção do PP que homologou as candidaturas pepistas à prefeitura e à Câmara de Propriá. Os líderes do PSD estranharam o apoio do ex-parlamentar a Luciano justamente porque o prefeito e candidato à reeleição Valberto Lima é do mesmo partido de Luiz, além de ser apoiado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), que vem a ser filho do ex-deputado simpático a Nascimento. Home vôte!

Orai por eles e elas

Como escrevem os coleguinhas colunistas sociais, a classe política de A a Z vai dar com os costados hoje em Simão Dias para prestigiar as homenagens a Nossa Senhora Sant’Ana, padroeira daquele município sergipano. Simãodienses, os ex-governadores Belivaldo Chagas (Pode) e Antônio Carlos Valadares (SD) serão anfitriões da romaria de políticos. Durante a procissão, candidatos e apoiadores vão colocar um olho no andor da santa e o outro nos fiéis eleitores. Aliás, neste ano eleitoral, os políticos vão prestigiar todos os eventos religiosos, uns rezando aos santos e santas para serem eleitos e outros orando para continuarem no bem bom dos mandatos. Cruz, credo!

Hoje tem convenção

O Partido Liberal realiza, hoje, a sua convenção para homologar a candidatura de Emília Corrêa a prefeita de Aracaju. Será a partir das 18 horas na sede do PL, localizada à rua de Estância. A ilustre terá como parceiro de chama o vereador Ricardo Marques (Cidadania). Na convenção de hoje o PL também homologará os candidatos à Câmara Municipal de Aracaju. Além do Cidadania, Emília conta com o apoio do PSDB dirigido pelo ex-senador Eduardo Amorim, que vem a ser irmão do mandachuva do PL, empresário Edvan Amorim. Ah, bom!

Tratamento desigual

O site oficial da Petrobras não registrou a visita que o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e comitiva fizeram à presidente da estatal, Magda Chambriard. Diferentemente, o portal da petrolífera registrou com destaque a visita da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), a Chambriard. Os dois gestores foram discutir sobre exploração de petróleo e gás no litoral dos dois estados. O site da estatal não cita a reunião de Mitidieri com a mandachuva da empresa, porém publica uma matéria ilustrada por uma foto de Fátima Bezerra, a diretora de Exploração e Produção, Sylvia Anjos e a presidente Magda Chambriard. Marminino!

Sindicato queixoso

O Sindicato dos Auditores Tributários de Sergipe vai promover uma campanha publicitária para denunciar a quebra de acordo das negociações salariais por parte do governo estadual. De acordo com o presidente do Sindifisco, José Antônio, houve um retrocesso ao que havia sido previamente acordado entre o sindicato e a Secretaria da Fazenda. A campanha publicitária também vai destacar a atuação fiscal da categoria, que contribuiu para o governo Mitidieri conceder reajustes salariais aos servidores estaduais. Então, tá!

Vai virar santo

O religioso Cícero Romão Batista, conhecido simplesmente como Padre Cícero ou Padim Ciço, pode se tornar santo em breve. A santidade dele já é reconhecida pelo catolicismo popular, sobretudo do Nordeste, região onde o sacerdote, que morreu há 90 anos, é invocado em rezas e promessas. Admirado por Lampião, o religioso foi o primeiro prefeito de Juazeiro (CE), era próximo dos “coronéis” da política e construiu uma biografia recheada de controvérsias. Segundo reportagem do site BBC News, a reviravolta da Santa Sé é curiosa porque Padre Cícero não só ainda não foi canonizado como, de quebra, em vida foi banido pela própria Igreja. Ó Céus!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha da Manhã, em 28 de maio de 1942.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias