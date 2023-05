Oposição deve ir dividida para as eleições de Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Pelo andar da carruagem, Aracaju deverá ter algo em torno de 10 candidatos a prefeito nas eleições de 2024. Em 2020 foram 11 postulantes, um pouco mais do que os sete que disputaram o comando político da capital sergipana em 2016. Vários políticos já anunciaram o desejo de participar da disputa, enquanto outros tantos estão na “moita” esperando a hora certa para colocar a cara a tapa. Essa diversidade de pretendentes à cadeira ocupada hoje pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) mostra que, antes de se unir em torno de um projeto macro, os vários partidos querem mesmo é conquistar a Prefeitura para alargar o caminho rumo ao governo de Sergipe em 2026. Uma coisa é certa: mais uma vez, a oposição ficará dividida, fato que pode facilitar a vida do candidato apoiado por Edvaldo e pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Aliás, esta divisão oposicionista, repetida em todos os pleitos, lembra o provérbio “em terra de murici, cada um cuida de si”. Esse ditado popular é atribuído ao coronel Pedro Nunes Tamarindo, quando da fuga desesperada do Exército brasileiro, após a vergonhosa derrota no arraial baiano de Canudos, em 1896. Misericórdia!

De olho na malandragem

Os mequetrefes que estão vendendo senhas de agendamento para tirar a carteira de identidade devem botar as barbas de molho. Após a malandragem ter sido denunciada por populares, a Secretaria da Segurança Pública determinou abertura de inquérito visando punir quem está ganhando dinheiro para furar a fila. O diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, já colocou os sistemas de dados à disposição da SSP para garantir que, se as denúncias forem confirmadas, as providências sejam adotadas. A investigação está a cargo do competente delegado André Baronto. Crendeuspai!

Campeão de faltas

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) foi o parlamentar sergipano que mais faltou às sessões da Câmara ao longo dos 100 primeiros dias de mandato. Levantamento feito pelo site Congresso em Foco mostra que os deputados do Nordeste foram os que tiveram menor índice de presença (89,63%) nas sessões reservadas a votação. Em nota, a assessoria de Gustinho informou que o distinto faltou 14 das 38 sessões devido a “compromissos políticos inadiáveis, questões de cunho pessoal e um incidente de saúde”. Marminino!

Senador queixoso

A demora do governo federal em apresentar uma alternativa para a crise vivida pelo grupo Unigel está preocupando o senador Laércio Oliveira (PP). Alegando que o preço do gás natural está muito elevado, a empresa paralisou a produção de amônia, ureia e sulfato de amônio em sua fábrica instalada no município sergipano de Laranjeiras. “Não tem resposta nenhuma”, se queixa Laércio. A Unigel negocia o preço do gás natural com a Petrobras para manter a operação de suas unidades em Sergipe e na Bahia. Aff Maria!

Ajuda lembrada

O presidente do PSB sergipano, ex-deputado federal Valadares Filho, foi a Poço Redondo visitar frei Enoque Salvador, que ainda se recupera após ter passado mais de 15 dias internado num hospital de Aracaju. Durante a conversa, Vavazinho lembrou que foi o reverendo “quem abriu as portas do sertão para a minha trajetória política”. Frei Enoque foi prefeito de Poço Redondo por três mandatos. Em 2012, quando estava no último ano da terceira gestão, ele atendeu pedido da Igreja e renunciou em favor de seu vice Roberto Araújo (PT). Ah, bom!

Transparência parlamentar

O presidente da Assembleia de Sergipe, Jeferson Andrade (PSD), garante que o Parlamento possui um alto nível de Transparência Pública. O pessedista se fundamenta em avaliação realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, em dezembro de 2022. “A Corte de Contas conferiu nota de 9,2 ao Poder Legislativo, nível considerado elevado”, discursa o pessedista. Para melhor entendimento e mais esclarecimento das informações, o corpo técnico da Assembleia está examinando os resultados dos 62 indicadores e da pontuação atribuídos ao Legislativo pela ONG Transparência Internacional Brasil. Na avaliação da ONG divulgada pelo site Poder360º, a Assembleia de Sergipe ficou na 21ª posição entre os legislativos estaduais com nota 32, considerada ruim. Cruzes!

Dino em Aracaju

E quem participa de evento em Aracaju, nesta segunda-feira, é o ministro da Justiça, Flávio Dino. O ilustre prestigia no Teatro Tobias Barreto o lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2). Trata-se de uma iniciativa objetivando promover ações integradas para o fortalecimento da segurança e o desenvolvimento social. Durante o evento, serão apresentadas as diretrizes e estratégias do Pronasci 2, bem como as parcerias e medidas a serem implementadas em Sergipe. Então, tá!

Coração desobstruído

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo, mais conhecido como Juca de Bala (MDB), se submeteu a uma cirurgia de urgência no coração. O emedebista conta que realizou alguns exames de rotina, tendo o cardiologista detectado no checkup a coronária principal do coração com 90% de obstrução. O médico agiu rápido, realizando um cateterismo com angioplastia e colocação de stent. Após sair do centro cirúrgico, o prefeito informou que, graças à medida preventiva, “se evitou uma consequência bem pior. No momento, estamos nos recuperando para em breve voltarmos ao trabalho”, afirmou Juca. Melhoras!

Grana na mão

O governo de Sergipe inicia o pagamento da folha salarial deste mês nesta segunda-feira, quando recebem os aposentados e pensionistas. Para os aniversariantes de maio também serão creditados os 50% do 13º salário. Amanhã, terão os salários depositados nas contas os servidores ativos da Secretaria da Saúde e suas fundações, além dos servidores ativos da Secretaria da Educação e da Cultura. O pagamento da folha será concluído na quarta-feira, com o depósito dos salários das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Legal!

Aliança em construção

O PT dá sinais de que poderá apoiar a candidatura do ex-deputado federal Fábio Henrique (União) à Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. “Depende dele (Fábio Henrique) definir se vai ser candidato e acordar com o PT de Socorro. Alguns petistas do município têm bom relacionamento com o ex-parlamentar”, comentou o presidente do Diretório Estado do PT, deputado federal João Daniel, para quem um acordo seria algo normal. Esta informação é do blog Primeira Mão, editado pelo jornalista Eugênio Nascimento.

Defesa da Mata Atlântica

O senador Alessandro Vieira (PSDB) acionou o Supremo Tribunal Federal na tentativa de suspender os trechos da Medida Provisória que afrouxam o combate ao desmatamento. Segundo o tucano, o Senado “já havia rejeitado esse absurdo, que retira o texto completamente da matéria em análise. A Câmara dos Deputados, por meio de uma manobra regimental ilegal, recolocou os trechos no texto da MP”. Alessandro garante que recorreu ao Supremo para preservar a integridade do rito legislativo e a garantir o respeito à decisão unânime do Senado. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 20 de fevereiro de 1987.

* É editor do Portal Destaquenotícias