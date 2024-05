Oposição e situação vão divididas às eleições de Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Pelo andar da carruagem, Aracaju deverá ter menos de 10 candidatos à Prefeitura, número menor do que o registrado em 2020, quando 11 postulantes disputaram a cadeira ocupada hoje pelo pedetista Edvaldo Nogueira. Vários políticos já anunciaram o desejo de participar da disputa deste ano, contudo nem todos conseguirão ter os nomes homologados nas convenções partidárias. Mesmo assim, é certo que tanto a oposição quanto o governo vão ao pleito divididos. Os governistas devem registrar ao menos duas candidaturas, enquanto os oposicionistas terão, no mínimo, quatro candidatos. Essa diversidade de pretendentes mostra que, antes de se unirem em torno de um projeto macro, os vários partidos querem mesmo é conquistar a Prefeitura para alargar o caminho rumo ao governo de Sergipe em 2026. Essa divisão que se verifica em ambos os lados lembra o ditado popular “em terra de murici, cada um cuida de si”, atribuído ao coronel Pedro Nunes Tamarindo, quando da fuga desesperada do Exército brasileiro, após a vergonhosa derrota no arraial baiano de Canudos, em 1896. Misericórdia!

Na terrinha

E quem dará com os costados em Aracaju neste final de semana é a Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher. Vem participar de um encontro organizado pelo partido visando engajar as mulheres na política. O evento está agendado para as 10 horas, desse sábado, no Centro de Convenções AM Malls, localizado na zona sul da capital sergipana. Pré-candidatas às prefeituras e câmaras municipais devem lotar o recinto para ouvir a ex-primeira dama do país. A pré-candidata a prefeita de Aracaju, vereadora Emília Corrêa (PL) é uma das organizadoras do encontro com Michelle. Ah, bom!

De olho no futuro

Muitos políticos já estão de olho nas eleições de 2026. Justo por isso, querem eleger seus candidatos a prefeitos este ano visando chegarem fortalecidos ao pleito estadual. Entre estes com visão no futuro estão o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) e o mandachuva do União Brasil no estado, André Moura. Ambos pretendem disputar uma cadeira no Senado e sabem que ganhar as eleições na capital sergipana será meio caminho andado para seus projetos pessoais. O governador Fábio Mitidieri (PSD) também promete arregaçar as mangas agora para garantir a reeleição em 2026. Marminino!

Mala preta

Um pré-candidato a vereador do interior sergipano dizia num bar de Aracaju que vai gastar R$ 200 mil para se eleger. Segundo o danado, quem não tiver dinheiro para comprar votos é melhor desistir da empreitada, pois os eleitores vão cobrar caro. Aliás, na campanha de 2022 alguns candidatos endinheirados fizeram a alegria de quem vende a consciência. Cabos eleitorais circularam pelo estado com malas pretas recheadas de “oncinhas”, “garoupas” e até o caro “lobo-guará”. Portanto, quem tiver pensando em distribuir “araras” e “micos-leão-dourado” é bom ir tirando o cavalinho da chuva. Home vôte!

Regime de engorda

Os pré-candidatos a prefeito e vereador estão se preparando para iniciar o regime de engorda, natural em todas as campanhas eleitorais. Para serem simpáticos aos eleitores, os concorrentes vão se fartar de pastéis, bolos, sucos diversos, cuscuz, arroz doce, etcétera e tal. Também aceitarão convites para almoçar, como fez esta semana o deputado estadual Georgeo Passos, pré-candidato a prefeito de Ribeirópolis. Aliás, o ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto (MDB), não dispensava uma visitinha às cozinhas dos eleitores para, entre uma conversa e outra, abrir as panelas e filar um bom pedaço de galinha caipira. Crendeuspai!

Beabá

A pesquisa Retrato da Leitura revela que 44% da população não leem e 30% nunca comprou um livro. Segundo a consulta, temos analfabetos funcionais entre 27% dos brasileiros que concluíram o ensino fundamental. Também apurou que somente 23% dos entrevistados dominam a leitura. Em resposta à questão sobre como leem, 64% informam que costumam largar um livro sem terminar, e 62%, que leem somente parte ou capítulos de um livro. Santo Cristo!

Pau de espinho

As fofoqueiras de plantão andaram espalhando que o partido Solidariedade poderia apoiar o pré-candidato à Prefeitura de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), pupilo do alcaide Edvaldo Nogueira (PDT). Antes que a fofoca ganhasse força, o presidente da legenda, Valadares Filho, se apressou em desmenti-la, talvez seguindo a orientação do pai Antônio Carlos Valadares. Para quem não lembra, em 2017, Vavazão disse o diabo de Nogueira: “Esse rapaz é como mandacaru, não dá sombra nem encosto. Para não nos ferirmos com seus espinhos, nós estamos bem longe, a mil léguas de qualquer aliança política com Edvaldo”. Danôsse!

Mistureba

Casemo no ano de quinze/ Na seca de vinte e três/ A muié era donzela/ Viúva de sete mês/ Mais não me alembro que tenha/ Um dia ficado prenha/ Estado de gravidez.

Os versos acima são do repentista Zé Limeira, o poeta do absurdo. Supimpa!

Caindo aos pedaços

A deputada Linda Brasil (Psol) garante que, ao contrário da propaganda oficial, muitas escolas da rede estadual estão carecendo de reformas urgentes. A ilustre citou como exemplo o Centro de Excelência Governador Djenal Tavares Queiroz, em Aracaju. Linda foi fazer uma palestra nessa escola e se deparou com salas interditadas porque o ar condicionado está quebrado, forro caindo, piso precisando ser trocado e salas de aula funcionando no auditório e no laboratório de informática. “Quando o governo Mitidieri vai parar de fazer propaganda e trabalhar de verdade?”, questiona a deputada. Só Jesus na causa!

Plantando verde

Esse período do ano é propício para se “plantar” informações, nem sempre verdadeiras, sobre futuros acordos e prováveis rompimentos de alianças partidárias. Assim como no pôquer, o blefe é muito comum entre os políticos, treinados em semear verde para colher maduro. Com o quadro totalmente indefinido, a disputa eleitoral em Aracaju estimula o disse-me-disse entre as lideranças e os cabos eleitorais. O certo é que a maioria dos partidos só vai fechar acordos na última hora das convenções. Até lá, tudo que se diga terá tanto valor quanto uma cédula de três reais. Aff Maria!

Palanque eletrônico

Algumas rádios do interior sergipano se transformaram em verdadeiros palanques eletrônicos. Seus donos ou arrendatários contrataram radialistas dispostos e sentar a madeira nos políticos que não rezam nas cartilhas das emissoras. Bom exemplo disso é a recém inaugurada Rádio Mega/FM, de Capela. O dono dela, ex-prefeito Manoel Sukita (PT), só usa o microfone para descer a lenha na prefeita Silvany Mamlak, que vem a ser ex-esposa dele. Ultimamente, os radialistas da Mega e da Rádio Sim/FM, de Carmópolis, estão se engalfinhando pelos microfones. Qualquer hora dessas saem nos tapas. Cruz, credo!

Recorte de jornal

