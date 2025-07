Oposição sergipana torce por uma briga entre os governistas

Por Adiberto de Souza *

Diferente do lado situacionista, que já definiu apoio à reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD), a oposição sergipana segue sem nomes para a disputa eleitoral de 2026. Aqui e ali surge um postulante ao embate majoritário, mas sem a estatura política exigida para a briga que se avizinha. O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), tem sido citado pela crônica política, porém ele está inelegível e há quem jure ser difícil remover esse impedimento judicial antes das eleições. Aproveitando-se desse vazio, o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) se apresentou como pré-candidato à cadeira ocupada hoje por Mitidieri, mas, convenhamos, o distinto não representa a oposição sergipana, pois até um dia desses comia no prato do governo. Não fosse esse detalhe, o pepista é um político de primeiro mandato e, portanto, desconhecido da maioria dos sergipanos. Portanto, caso nada mude até 2026, restará aos oposicionistas torcer para os governistas brigarem e que desta desavença sobre um candidato com mais sustância do que Thiago para eles chamarem de seu. Foi exatamente isso que ocorreu em 2022, quando o então governista Rogério Carvalho se bandeou para a canoa oposicionista e quase se elegeu governador. Home vôte!

Ausência criticada

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) criticou o não comparecimento à Assembleia do secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB). Entre outros temas, o pessebista iria discutir com os deputados sobre as demissões na Fundação Hospitalar da Saúde. “Ele deveria ter vindo aqui no final de maio, não veio. Terminamos junho, não veio. Viria hoje (ontem), dia 2 de julho, e também não veio. É um total desrespeito com a lei”, fuzilou o cidadanista. O deputado concluiu lamentando a postura de alguns secretários estaduais que marcam e desmarcam compromissos com o Legislativo. Aff Maria!

Obra inviável

Ninguém tira da cabeça de algumas autoridades de Sergipe a ideia de ampliar o Terminal Portuário Ignácio Barbosa, localizado na Barra dos Coqueiros. Em 2006, estudo feito pela Petrobras concluiu que o baixo calado daquele porto (8,30 metros + altura da maré no momento, limitado a 10,20 metros) inviabiliza a atracagem de grandes navios. Os técnicos da petrolífera também desaconselharam reformar o nosso terminal marítimo, pois a sua finalidade não justificaria o custo elevadíssimo das obras. Mas como sonhar é livre e de graça, deixe os cabeças duras continuarem matutando. Arre égua!

Visita de cortesia

O CEO do Grupo Energisa, Ricardo Botelho, fez uma visita ao presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD). O parlamentar elogiou a atuação da empresa de energia no estado: “São 28 anos de serviços prestados com excelência. Por isso, recebemos com satisfação a notícia dos novos investimentos que o grupo pretende realizar no estado”, declarou. Ricardo Botelho revelou que a sua visita visa aprimorar a percepção sobre os serviços prestados pela Energisa no estado. “Sergipe teve um papel essencial na construção de um modelo de gestão robusto, no desenvolvimento de um padrão de atendimento eficiente”, afirmou o CEO. Então, tá!

Palanques paralelos

Antes de a campanha eleitoral de 2026 começar pra valer, os sergipanos assistirão verdadeiros comícios nas tribunas legislativas e em algumas rádios. Com exceções, parlamentares pré-candidatos vão usar os microfones dos plenários para se autoelogiarem e fazer promessas. Por sua vez, alguns locutores com pretensões eleitorais ou a serviço de quem os paga intensificarão o uso das emissoras com o mesmo objetivo. Aos sergipanos cabe separar o discurso parlamentar, focado nos problemas da população, dos bolodórios comuns aos pré-candidatos. Também deve mudar de estação quando perceber que o falastrão ao microfone não passa de um pau mandado a serviço de velhos e ultrapassados coronéis da política. Misericórdia!

Águas mansas

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), tem tido dias calmos, de bons ventos e águas mansas pras bandas da Assembleia. Ressalte-se que o bom relacionamento entre os poderes é ótimo para o Estado, porem esta comunhão de interesses não pode ser confundida com submissão. Os deputados governistas precisam levar em conta que um Legislativo disposto a defender os interesses da população não deve se transformar numa Casa do amém, curvando-se a todos os caprichos do governante de plantão. Creindeuspai!

Nova mestra

A jornalista Candisse Carvalho (PT) teve aprovada no mestrado em Gestão e Política Pública pela Fundação Getúlio Vargas. A ex-candidata a prefeita de Aracaju apresentou a dissertação, ontem, em Brasília, tendo a banca examinadora aprovado com louvor. Nem precisa dizer que o maridão da nova mestra, senador Rogério Carvalho (PT), está pra lá de orgulhoso com o sucesso da amada: “Ela escreveu mais um capítulo lindo de sua história, que fala sobre dedicação, coragem e o poder transformador do conhecimento”, discursou o petista. Ah, bom!

Boi fujão

Alguns pré-candidatos a cargos eletivos nas eleições de 2026 estão mais preocupados com a fidelidade dos cabos eleitorais do que com o voto no varejo. É que, segundo dizem, há lideranças políticas do interior que não resistem ao verde do ‘arame’ e pulam a cerca mais rápido do que boi fujão. Quem se apressar e comprar o “gado” nesse início do período de engorda, vai gastar uma boa grana e ter um trabalhão dos diabos para impedir a traição do dono do curral. Do contrário, perderá para os concorrentes mais endinheirados o rebanho ainda incerto. Deus é mais!

Cutelaria de presídio

Comenta-se nas esquinas de Sergipe ser grande a produção de facas e chuchos no interior das penitenciárias estaduais. Os “cuteleiros” de presídio se esmeram na “fabricação” das armas brancas com ferros retirados das paredes. De quando em vez, os policiais penais dão um baculejo nas celas e desarmam todo mundo, mas não demora e a galera fabrica novas facas. Ainda segundo os abelhudos de plantão, outros produtos que não podem faltar nas cadeias desse mundão de meu Deus são celulares, maconha e cachaça. Só Jesus na causa!

Reta de chegada

Os petistas estão mobilizados para as eleições que vão eleger a nova executiva da legenda em Sergipe. Marcado para o próximo domingo, o pleito vai eleger o novo presidente da sigla no estado, cargo disputado pelo senador Rogério Carvalho, Carol Rejane e Cássio Murilo. Eleitora deste último, a secretária nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino, está em Sergipe pedindo votos para o aliado. Segundo ela, há uma necessidade de mudança de postura do PT, que perdeu a essência e o papel militante. “Quando converso com a militância do interior, a sensação que me dá é do abandono do partido”, frisou. Essa briga promete. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 17 de março de 1911.

* É editor do Portal Destaquenotícias