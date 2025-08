Os bolsonaristas radicais são uma ameaça à democracia

Por Adiberto de Souza *

A obstrução das sessões da Câmara Federal e do Senado deixou claro, mais uma vez, que os parlamentares bolsonaristas radicais apostam no quanto pior melhor. Os mesmos que impediram, ontem, a reabertura dos trabalhos legislativos pregam anistia para os criminosos que tentaram golpear a democracia brasileira, no dia 8 de janeiro de 2022. Para tais políticos, o atual regime só serve se atender interesses escusos de quem não respeita o contraditório. Estes deputados extremistas só aceitam o resultado das urnas se o eleito for o candidato deles. Também não respeitam decisões do Judiciário e, para modifica-las, defendem o absurdo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, mesmo sabendo que essa ingerência americana pode arruinar a nossa economia. Felizmente, a grande maioria do Congresso é composta por democratas que não se deixarão se curvar por pressões de quem, para salvar o pescoço do ex-presidente e hoje presidiário Jair Bolsonaro (PL), defendem o quanto pior melhor, mesmo que isso leve o Brasil à bancarrota. Só Jesus na causa!

Bico seco

Serviços programados pela Iguá Sergipe na Estação de Tratamento de Água (ETA) Oviedo Teixeira deixará parte do município de Socorro sem água nesta quarta-feira. A falta d’água afeta os bairros da região norte daquele município, como os Conjuntos residenciais Marcos Freire I, II e III, Piabeta, Novo Horizonte, Maria do Carmo, João Alves, Taiçoca de Fora, Taiçoca de Dentro, São Brás, Mangabeira, Distrito Industrial e Albano Franco. A previsão é que o reabastecimento só ocorra a partir das 20 horas de hoje. Home vôte!

Cadê o reajuste?

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) ocupou a tribuna da Assembleia para cobrar ao governador Fábio Mitidieri (PSD) o Projeto de Lei reajustando os salários dos servidores estaduais. O parlamentar disse desconhecer qual o real motivo para a demora do Executivo em mandar para a Assembleia o projeto de aumento: “Não sei se ele irá recuar, se vai diminuir o percentual. Só sei que até hoje não temos essa matéria”, discursou Georgeo. O deputado também criticou a proposta feita aos auditores tributários pela Secretaria da Fazenda, por entender que ela deixa de fora os aposentados e pensionistas do Fisco. Arre égua!

Pedindo punição

E o deputado federal João Daniel (PT-S) acionou o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra os 11 parlamentares da extrema-direita que invadiram, ontem, a Mesa Diretora no plenário. Estes deputados bolsonaristas não aceitam a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Daniel pede a aplicação da pena máxima, o que equivale à perda de mandato ou, subsidiariamente, à suspensão do mandato ou censura pública. O petista alega que os manifestantes obstruíram o funcionamento do Legislativo, promovendo coação institucional. Misericórdia!

Governadores com Lula

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e os demais gestores estaduais do Nordeste garantiram que os estados da região estão alinhados com o governo Lula visando garantir a sustentabilidade econômica de setores atingidos pelo tarifaço de 50% decretado pelos Estados Unidos. “É fundamental ver que o governo federal está atento, buscando alternativas e construindo soluções com os estados”, afirmou o representante sergipano. Antes da reunião do Consórcio Nordeste, os governadores participaram de um almoço com o presidente Lula e ministros no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. Ah, bom!

Intervalo bíblico

A instituição do “intervalo bíblico” nas escolas municipais de Aracaju foi condenada pelos participantes da 17ª Plenária Estadual Ângela Melo e Jorge Tupi. Pelo que foi deliberado, tal iniciativa fere princípios da laicidade do Estado e da educação plural. Um trecho da Moção afirma que o “intervalo bíblico” também cria um ambiente de exclusão e imposição de crenças religiosas específicas em espaços que devem garantir a pluralidade, o respeito à diversidade e o livre desenvolvimento do pensamento crítico. Por fim, o documento alerta que a medida vai constranger os estudantes que não compartilhem da tradição religiosa em questão. Deus é mais!

Chapa pronta

A bem informada jornalista Rita Oliveira publicou que o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), decidiu apoiar a reeleição do senador Alessandro Vieira (MDB). Como o líder pedessista já disse que apoia a candidatura ao Senado de André Moura (União) fica claro que o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), será escanteado por Mitidieri. O governador também manda um recado indireto ao senador Rogério Carvalho (PT) para ir cantar em outra freguesia, pois o palanque governista já está completo. Marminino!

Chega de barbárie!

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) denunciou o que chama de violência promovida pelo próprio Estado. Com base em dados divulgados pelo portal de notícias UOL, a parlamentar lamentou que de quatro execuções registradas na cidade de Itabaiana, três foram cometidas por agentes da Polícia. “Famílias estão sendo destruídas sem qualquer indício de envolvimento com o crime. Isso não é segurança pública. Isso é barbárie”, fuzilou. Por fim, Linda disse que na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, “não posso e não vou me calar diante dessa realidade”. Cruz, credo!

De esposas a deputadas

As línguas ferinas andam espalhando que o sonho não revelado do prefeito de Socorro, Samuel Carvalho (MDB), é eleger a esposa Adriana Carvalho deputada estadual. Quem não deve gostar nada disso é Adilson Júnior (União), que se apresenta como pré-candidato ao Legislativo estadual com o apoio de Samuel. Aliás, naquele município já virou tradição o prefeito eleger a esposa para a Assembleia. O ex-gestor Padre Inaldo (PP) elegeu a cara metade Carminha Paiva (Republicanos). Antes, os ex-prefeitos socorrenses Tonho da Caixa, Zé Franco e Fábio Henrique elegeram deputadas estaduais as esposas, respectivamente, Elma Paixão, Venúzia Franco e Sílvia Fontes. Aff Maria!

Saúde enferma

Na visão do deputado federal Thiago de Joaldo (PP), a saúde pública de Sergipe está em petição de miséria. “Elias, um bebê de apenas três meses, não resistiu enquanto aguardava uma vaga em UTI pediátrica. A vaga só apareceu depois que o desespero da família veio a público, mas já era tarde”, denuncia. Em seguida, o parlamentar pergunta ao governador Fábio Mitidieri (PSD) “quantos mais vão precisar morrer para que o governo de Sergipe enfrente, de verdade, o colapso da saúde? A tragédia não é invisível está nas manchetes, nos relatos de pais desesperados e, agora, no luto de quem perdeu um filho”, lamenta Thiago. Com a palavra o secretário estadual da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB). Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 18 de janeiro de 1936.

* É editor do Portal Destaquenotícias