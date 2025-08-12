Os governistas de Sergipe se assemelham a um saco de gatos

Por Adiberto de Souza *

Sonhando em vencer as eleições de 2026 por dáblio ó, o governador Fábio Mitidieri (PSD) construiu em torno dele uma base que mais parece uma agitada corda de caranguejos. Político de direita, o gestor sergipano é apoiado por parte do PT, Solidariedade, MDB, União Brasil, PP, PSB et cetera e tal. Nesse mesmo saco de gatos estão o senador emedebista Alessandro Vieira, que é adversário radical do ex-deputado André Moura (União), que não se bate com o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). O deputado Chico do Correio e o ministro Márcio Macêdo – ambos do PT – também integram o grupo mitidierista, para contrariedade dos líderes petistas João Daniel e Rogério Carvalho. O deputado bolsonarista Luizão Dona Trampi (União) convive em aparente harmonia com o secretário estadual da Cultura, Valadares Filho (SD), um eleitor de carteirinha do presidente Lula (PT). Já o PP do senador Laércio Oliveira tem entre os filiados o deputado federal Thiago de Joaldo, hoje um dos mais ferrenhos adversários do governador. Foi por causa desse saco de gatos que o time da situação naufragou nas eleições para a Prefeitura de Aracaju. A questão é saber se em 2026 o pré-candidato à reeleição Fábio Mitidieri terá mais sorte do que em 2024 e conseguirá manter unida essa corda de caranguejos. Do contrário, de tão cheio e heterogêneo, o palanque desaba e cada um vai pro seu lado, tal qual os crustáceos ao serem desamarrados. Marminino!

Denúncia negada

Os ex-secretários da Prefeitura de Aracaju, Jeferson Passos (Finanças) e João Burgos (Saúde), enviaram ofício à Câmara Municipal negando que a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) tenha desviado para outros fins emendas parlamentares destinadas à Secretaria da Saúde. A denúncia contra a prefeitura foi feita pelo presidente do Legislativo municipal, Ricardo Vasconcelos (PSD). Aliados de Edvaldo andam espalhando que o vereador fez essa acusação visando desgastar politicamente o pedetista, que é pré-candidato a senador, porém Vasconcelos nega. Home vôte!

1ª dama na Assembleia

A secretária estadual de Assistência Social e primeira dama Érica Mitidieri confirmou presença, hoje, no plenário da Assembleia Legislativa. Vai falar sobre as ações desenvolvidas pela pasta que ela comanda. De autoria do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), o convite à ilustre foi aprovado em dezembro do ano passado. O parlamentar cidadanista entende ser importante que os deputados e a população saibam o que está sendo feito na Assistência Social, “afinal, é uma Secretaria que lida diretamente com os mais carentes”. Aff Maria!

CPI’s na Câmara

Os partidos devem indicar, hoje, os vereadores que vão compor as Comissões Parlamentares de Inquérito visando apurar o uso de recursos públicos no Natal Iluminado do ano passado, e das multas cobradas pela SMTT de 2017 até 2024. Autor da CPI das multas, o vereador Isac Silveira (União) suspeita que a grana apurada com as punições aos motoristas infratores foi usada em outras coisas que não infraestrutura viária, fiscalização, sinalização e educação para o trânsito. Misericórdia!

Juntos e misturados

Dependesse apenas do ministro petista Márcio Macêdo, o PT sergipano deixava de banda essa história de oposição e caia de vez nos braços do governador Fábio Mitidieri (PSD). No entender de Macêdo, que é pré-candidato a senador, tal aliança garantiria ao presidente Lula da Silva (PT) um palanque único em Sergipe, no próximo ano. A questão é saber o que pensam dessa proposta o presidente estadual do PT, senador e candidato à reeleição Rogério Carvalho, e o deputado federal João Daniel (PT) que, embora na oposição, tem uma ótima relação com Fábio Mitidieri. Creindeuspai!

Política machista

A política partidária continua machista. Maior prova dessa discriminação é a Lei reservando 30% das vagas de cada partido para candidaturas femininas. Admitamos que essa não é a forma mais justa de garantir a representação política da mulher. Ademais, mesmo com tal exigência legal, na prática, as candidatas costumam ser pouco competitivas e nunca contam com o apoio das legendas, quase todas comandas por homens. Pelo visto, ainda levaremos muito tempo para alcançarmos, particularmente na política, a plena igualdade de direitos nas relações entre homens e mulheres. Assim também já é demais também!

Capital itinerante

Desde março de 2023, a capital de Sergipe já foi transferida para o interior do estado 54ª vezes. Projeto de Lei aprovado pela Assembleia no começo desse governo autoriza a mudança da capital por um dia para a cidade onde ocorre o mutirão “Sergipe é Aqui”. No último dia 1º, ao inaugurar em São Cristóvão a reforma física do Museu de Sergipe, o governador Fábio Mitidieri (PSD) anunciou que, uma vez por mês, transferirá a capital para aquela cidade. E o que essa mudança significa para o povo? Plagiando o competente jornalista sergipano Ancelmo Gois: “Não é nada, não é nada, não é nada mesmo”. Arre égua!

Briga com delegados

Para evitar confusão, evitem convidar para o mesmo piquenique o senador e pré-candidato à reeleição Alessandro Vieira (MDB) e o deputado federal Rodrigo Valadares (União). Também postulante a uma cadeira no Senado, o deputado bolsonarista chamou o emedebista de cachorrinha do Supremo Tribunal Federal. Em resposta, Vieira, que é delegado de polícia por formação, disse que Rodrigo “não é um homem sério”. Aliás, desde 2020 que o deputado se desentende com a turma do MDB. Naquele ano, o distinto bateu boca com a delegada Danielle Garcia (MDB) que, em resposta ao desafeto, perguntou: “Quem é Rodrigo Valadares na fila do pão?”. Deus é mais!

Cidadania dupla

A Assembleia Legislativa concedeu, ontem, dois títulos de cidadania sergipana à médica Sheyla Cristina Tonheiro Ferro da Silva e ao subtenente da Polícia Militar, Roberto Freire. Natural de Maceió, a cardiologista foi homenageada graças a projeto apresentado pela deputada estadual Áurea Ribeiro (Republicanos), enquanto o policial, nascido em João Pessoa, recebeu o título por indicação do deputado estadual Manuel Marcos (PSD). Emocionados, a médica e o subtenente agradeceram a homenagem prestada a eles pela Assembleia. Então, tá!

Fazenda paralisada

Os auditores fiscais tributários de Sergipe voltam a cruzar os braços, hoje e amanhã. O protesto é contra o que eles chamam de intransigência da Secretaria da Fazenda, que se recusa a negociar a pauta de reivindicações da categoria. O movimento paredista será retomado nos próximos dias 18 e 19. Os dirigentes do Sindifisco/SE entendem que a manifestação acabará forçando o governo Mitidieri a abrir um canal de negociação. De acordo com os sindicalistas, a indignação dos auditores cresce a cada semana por entenderem que os aposentados, pensionistas e servidores ativos da Secretaria da Fazenda merecem respeito. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no no Correio do Aracaju, em 24 de outubro de 1906.

