Os governistas perdem, mesmos se ganharem as eleições em Aracaju

Por Adiberto de Souza *

As convenções confirmaram o que se dizia há muito tempo: os governistas de Aracaju vão às eleições rachados em três grupos. Fruto da falta de uma liderança forte, essa divisão interna sinaliza para rompimentos futuros, principalmente se o segundo turno for disputado por dois dos três candidatos da situação. Aliás, a candidatura do ex-governador Belivaldo Chagas (Pode) a vice-prefeito na chapa encabeçada por Yandra de André (União) é fruto da contrariedade do ex-gestor com o governador Fábio Mitidieri (PSD). Chagas não engoliu a pré-candidatura de Katarina Feitoza (PSD) à prefeita da capital sergipana e ficou invocado com a cara de paisagem de Mitidieri no episódio. Chateado, deixou o PSD e se uniu a André Moura (União) contra o prefeiturável Luiz Roberto (PDT). Portanto, se o pedetista e Yandra forem ao segundo turno, o rompimento do grupo Belivaldo/André com a banda liderada por Mitidieri será favas contadas. A candidatura majoritária de Danielle Garcia (MDB) também vai aumentar o racha, pois o projeto dos emedebistas é atacar o pai de Yandra, um sujeito condenado por peculato, desvio e apropriação de recursos públicos na Prefeitura de Pirambu. Portanto, essas cizânias internas têm tudo para sacramentar o rompimento dos governistas. Quem viver, verá!

Barrado no baile

O deputado estadual bolsonarista Luizão Dona Trampi (PL) está pra lá de invocado com a candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Tudo porque a fidalga quer vê-lo longe do palanque dela, embora ambos façam parte do mesmo partido. Queixoso com o chega pra lá da prefeiturável, Luizão diz supor que foi barrado no baile por ser defensor intransigente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que, se fosse às ruas pedir votos para Emília, usaria o nome do capitão de pijama. Pelo visto, só resta a Luizão ir se queixar da candidata ao galo da torre da igreja. Creindeuspai!

Boa nova

O Incra reconheceu, para fins de acesso às políticas do Programa Nacional de Reforma Agrária, 832 famílias remanescentes de quilombos em Sergipe. Elas vivem em cinco comunidades localizadas nos municípios de Capela, Estância, Ilha das Flores, Propriá e Siriri. A decisão da autarquia permite que os quilombolas sergipanos obtenham recursos do Crédito Instalação a fim de investirem em atividades produtivas. O maior número de beneficiados vive na comunidade Bongue, em Ilha das Flores: São 265 famílias. Supimpa!

Chapa puro sangue

O PT vai às eleições em Aracaju com uma chapa puro sangue. A candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Candisse Carvalho é a professora ex-vereadora aracajuana Rosângela Santana, uma militante história do PT. Além de ter presidido o combativo Sindicato de Profissionais do Magistério (Sindipema), a postulante a vice foi secretária da Educação da capital sergipana na gestão do saudoso Marcelo Déda (PT). Aliás, fosse pelos currículos das duas petistas e o tempo de militância no partido, a candidata a prefeita seria a professora Rosângela. Marminino!

Na terrinha

E quem deu com os costados em Sergipe foi Eliane Aquino (PT), secretária nacional de Renda de Cidadania. A viúva do ex-governador Marcelo Déda veio prestigiar a convenção que homologou a candidatura de Danilo Segundo (PT) a prefeito da Barra dos Coqueiros. Mesmo estando na terrinha, a fidalga evitou aparecer na sede do partido em Aracaju, onde ocorreu a homologação de Candisse Carvalho (PT) como candidata a prefeita de Aracaju. Como é sabido, Eliane é estremecida politicamente com o senador Rogério Carvalho (PT), que vem a ser a cara metade de Candisse. Aff Maria!

Chapa branca

O PDT e o PP de Aracaju realizam, hoje, suas convenções para homologar as candidaturas do pedetista Luiz Roberto (prefeito) e Fabiano Oliveira (vice). Os pepistas vão se reunir na sede do partido, a partir das 14 horas, enquanto a convenção do PDT está prevista para às 17 horas, no Iate Clube de Aracaju. O presidente nacional do PDT, Carlos Luppi, confirmou presença na convenção. Luiz Roberto é um dos três candidatos governistas à Prefeitura da capital sergipana, confirmando o racha do grupo liderado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Danôsse!

Intolerância religiosa

Enquanto igrejas católicas e evangélicas se esparramam por Sergipe, centros afrodescendentes estão reduzindo suas atividades, se transferindo para áreas menos povoadas ou fechando as portas por conta da intolerância religiosa. É comum ouvir pais e mães de santo se queixarem de vizinhos, que movem paus e pedras para silenciar os atabaques e cânticos dos terreiros de candomblé, num claro desrespeito às diferenças religiosas. E isso acontece apesar de a Constituição estabelecer ser o Brasil um país laico, que respeita todas as manifestações dos credos religiosos e da fé. Conversa mole pra boi dormir!

Reviravolta em Carmópolis

O jornalista e ex-prefeito de Carmópolis, Theotônio Neto (PSD), teve a sua candidatura a vice-prefeito de Carmópolis abortada horas antes da convenção. Ele foi indicado com o apoio do governador Fábio Mitidieri (PSD). Segundo o jornalista César Cabral, a coisa “melou” porque o ex-deputado André Moura (União) defendia a indicação do vereador Gladson Garcia (União). Diante da divergência, optou-se pela manutenção do atual vice Yago Cruz (PSD) na chapa encabeçada pela mãe dele Esmeralda Cruz (PSD). Resta saber como fica a situação de Theotônio, que deixou a diretoria de comunicação da Assembleia para ser candidato a vice ao lado da pedessista. Misericórdia!

Tá proibido

A partir de amanhã, as rádios e televisões não podem, entre outras coisas, veicular propaganda política; dar tratamento privilegiado a candidato; veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica voltada especificamente aos candidatos; e divulgar nome de programa que se refira a candidatos escolhidos em convenção. Quem desobedecer a Lei Eleitoral vai sentir a punição, principalmente no bolso. Home vôte!

Campeã de gastos

Da bancada federal de Sergipe, a deputada Katarina Feitoza (PSD) foi a que mais gastou a cota parlamentar da Câmara no primeiro semestre deste ano. Um levantamento feito pelo site Congresso em Foco mostra como pode ser grande a variação, dentro de uma mesma bancada, de despesas de parlamentares. Enquanto a pedessista gastou R$ 288.836,59 nos primeiros seis meses de 2024, o deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos) utilizou no mesmo período R$ 181.512,03. A cota parlamentar visa custear despesas como aluguel de escritório, passagens, alimentação, locação de carro, entre outras. Então, tá!

Mesmo palanque

Apesar de serem ferrenhos adversários, o senador Rogério Carvalho (PT) e o governador Fábio Mitidieri (PSD) estarão no mesmo palanque em vários municípios sergipanos. Bom exemplo é Propriá, onde ambos apoiam a reeleição do prefeito Valberto Lima (PSD). Para evitar bate-boca e empurra-empurra, Rogério e Mitidieri evitam subir no palanque do pedessista ao mesmo tempo. Ou seja, quando um comparecer a um evento do prefeito o outro não aparece. Foi assim sábado passado, quando apenas o governador prestigiou a convenção que homologou a candidatura de Valberto. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal de Laranjeiras, O Horizonte, em 21 de janeiro de 1886.

* É editor do Portal Destaquenotícias