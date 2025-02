Os governistas que criticam Jorginho Araújo têm medo do Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

Muitos aliados do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), não se cansam de criticar o secretário estadual da Casa Civil, Jorginho Araújo (PSD). Uns reclamam que o moço não retorna os seus telefonemas, outros dizem que o pedessista dificulta o acesso deles ao chefe do Executivo ou que engaveta suas demandas. Mas será que Jorginho merece essa saraivada de críticas dos próprios governistas? Certamente que não. Ora, o secretário não criaria dificuldades para as lideranças políticas sem o conhecimento de Mitidieri. Na verdade, a Secretaria da Casa Civil funciona muito como anteparo, assumindo o ônus que poderia recair sobre a imagem do líder pedessista, a quem cabe colher o bônus das ações positivas do Executivo. Como política não é lugar para inocentes normalistas, quem critica Jorginho Araújo o faz porque não quer ou tem medo de atacar diretamente o Fábio Mitidieri, mas espera que este fique sabendo de sua contrariedade por ter as reivindicações preteridas pelo governo que apoia. Simples assim!

Auditores invocados

A diretoria do Sindicato do Fisco de Sergipe (Sindifisco) está revoltada com a secretária estadual da Fazenda, Sarah Tarsila. Tudo porque a ilustre não responde há 90 dias um pedido de audiência feita pela entidade sindical. Os auditores juram de pés juntos que o estado se encontra na melhor situação fiscal e financeira dos últimos 20 anos, fruto do trabalho do Fisco. Apesar disso, dizem eles, a Secretaria da Fazenda não recebe o Sindifisco visando discutir sobre o reajuste salarial para os servidores públicos. Assim também já é demais também. Cruz, credo!

Bem na fita

Pesquisa do Instituto França revela que 83,64% da população de Itabaiana acreditam que o município passará por melhorias durante o governo de Valmir de Francisquinho (PL). Outros 11,38% dos entrevistados expressaram uma visão negativa, enquanto 4,98% não responderam. Sobre o primeiro mês da gestão, 80,32% consideram que “começou melhor do que esperavam”, 15,39% disseram que “começou bem, mas poderia ter sido melhor” e 8,99% avaliaram como “muito ruim”. 7,11% afirmaram que, apesar de um início abaixo do esperado, a gestão pode melhorar, e 7,58% preferiram não opinar. A pesquisa foi feita entre os últimos dias 4 e 6 e ouviu 600 pessoas. A margem de erro é 3,6%. Então, tá!

Contra as bets

A direção do América Futebol Clube, com sede em Propriá, ingressou com uma ação na Justiça Federal para proteger o clube e os seus atletas do assédio das casas de apostas, as chamadas bets. O clube ribeirinho não quer ter o seu nome, nem os de seus jogadores usados por nenhuma casa de aposta. Reportagem do site Mangue Jornalismo revela que na ação protocolada na Justiça o América pediu uma medida liminar proibindo o uso dos nomes do clube e dos atletas por qualquer casa de apostas, sob pena de multa. Misericórdia!

Conselho de ex-governadores

O governador Fábio Mitidieri (PSD) convidou para uma conversa em palácio os ex-gestores de Sergipe Antônio Carlos Valadares (SD) e Jackson Barreto (MDB). Motivo da reunião: convidar Vavá e JB para compor o Conselho dos ex-governadores que foi aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa. Na última terça-feira, Mitidieri já havia se reunido com Belivaldo Chagas (Pode) para tratar sobre o mesmo assunto. Valadares prometeu que se esforçará para transmitir ao governador “tudo aquilo que aprendi na minha vivência política e administrativa”. Marminino!

Lixo preocupa

E quem anda preocupado com o acúmulo de lixo nas ruas, praças e avenidas de Aracaju é o vereador Iran Barbosa (Psol). Segundo ele, ultimamente é possível ver o lixo em pontos onde isso não era comum. Iran disse compreender que a gestão está no início e ainda se organizando, mas ressaltou que não se pode permitir que Aracaju volte a enfrentar o abandono em relação ao recolhimento do lixo urbano e à limpeza de ruas e praças. Tomara que a Prefeitura consiga concluir a dispensa emergencial para a contratação de uma nova empresa de coleta, pois o contrato com a Torre acaba no próximo dia 19. Só Jesus na causa!

A seguir, duas notas parecidíssimas:

Na mira dos agiotas (publicada aqui no dia 27/12/2024)

Alguns prefeitos e vereadores em fim de mandato ainda não sabem como pagar, a partir de janeiro, aos juros pelos empréstimos que fizeram a agiotas visando custear parte da última campanha eleitoral. Uma abelhinha contou que alguns desses políticos empregaram nas prefeituras e nas câmaras municipais pessoas indicadas pelos credores, sendo que a maior parte dos salários dos comissionados era usada para pagar os juros. Com o fim dos mandatos, esta fonte secará, porém os juros continuarão sendo cobrados até que a dívida seja quintada. Segundo a abelhuda, se o tripé “políticos-agiotas-comissionados” for investigado direitinho muita gente tida como importante em Sergipe terá sérios problemas com a Justiça. Danôsse!

Quem é Bruxinho? (Publicada aqui no dia 12/02/2025)

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) pediu informações ao governo de Sergipe sobre a denúncia de que um gerente da Secretaria da Saúde conhecido por “Bruxinho” é suspeito de envolvimento em um esquema de rachadinha. A imprensa divulgou que o golpe desviava mais de R$ 40 mil por mês, através de cargos fantasmas. “A gente quer descobrir quem é esse ‘Bruxinho’, que fazia a multiplicação dos pães. Soubemos que, na semana passada, ele participou de uma festa e que o próprio secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri, enalteceu o seu trabalho”, discursou. O deputado foi informado que após a denúncia o dito cujo foi transferido pra uma outra Secretaria visando “ficar mais perto do governador”, frisou. Creindeuspai!

A Barra será capital

A capital de Sergipe será transferida, amanhã, de Aracaju para a Barra dos Coqueiros. A mudança faz parte da programação do Programa Sergipe é Aqui, desenvolvido pelo governo estadual. Está é a 41ª vez que a capital do estado se muda temporariamente para o interior sergipano. Durante todo o dia de amanhã, a população da Barra dos Coqueiros poderá obter emissão de documentos como RG, CPF, segunda via da certidão de nascimento; exames na Carreta da Mulher e do Homem; quitação de dívidas no Banese, entre outros serviços. Ah, bom!

De pires nas mãos

Prefeitos e prefeitas de Sergipe aproveitaram a ida à Brasília visando participar do encontro organizado para eles pelo governo federalm para bater às portas dos deputados federais, senadores e ministros. Entre uma palestra e outra do evento, os gestores visitam os parlamentares para lhes pedir que ajudem seus municípios, colocando emendas no Orçamento da União. É o que se pode chamar de uma romaria de políticos, todos de pires nas mãos reivindicando recursos federais. Satisfeitos com as visitas, os deputados e senadores prometem mundos e fundos em troca da simpatia dos prefeitos e prefeitas. E assim caminha a humanidade. Aff Maria!

Desenrola Rural

O deputado federal João Daniel (PT) festejou o decreto presidencial instituindo o Programa de Regularização de Dívidas e Facilitação de Acesso ao Crédito Rural da Agricultura Familiar – Desenrola Rural. De acordo com o petista, a iniciativa do governo Lula da Silva (PT) fortalece o desenvolvimento do campo que, segundo ele, tem um grande potencial para transformar realidades e reduzir desigualdades regionais. Nos próximos 10 dias, os bancos terão de oferecer renegociações a agricultores familiares endividados. O Desenrola Rural abrange tanto dívidas de crédito rural, quanto débitos inscritos na Dívida Ativa da União ou com créditos de instalação do Incra. Supimpa!

Esquema familiar

A investigação da Polícia Federal sobre a venda de emendas parlamentares por deputados federais do PL aponta que Bosco Costa (PL) utilizava a esposa e o filho na destinação de parte dos recursos. No fim deste mês, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal decidirá se o ex-deputado Bosco Costa e os deputados Josimar Maranhãozinho (PL-MA) e Pastor Gil (PL-MA) se tornarão réus pelo esquema de desvio de verbas federais. De acordo com o inquérito da PF, a esposa de Costa era quem recebia o dinheiro do esquema criminoso. “O seu filho, Thales Andrade Costa, além de também receber/ocultar, ainda tem papel ativo na negociação”, revela o inquérito. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal A Razão, de Estância, em 23 de fevereiro de 1908.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias