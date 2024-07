Os governistas querem distância de JB e Vavazinho

Por Adiberto de Souza *

A chegada de Jackson Barreto (MDB) e Valadares Filho (SD) no palanque do pré-candidato a prefeito de Aracaju, Luiz Roberto (PDT), aumentou ainda mais a tensão entre os governistas. Alguns, como o senador Laércio Oliveira (PP), ameaçam pular fora do barco se Vavazinho for indicado vice na chapa do pedetista. Também há quem ache que os dois oposicionistas com caras de arrependidos são cavalos de Troia enviados pelo PT para ampliar a divisão entre o grupo da situação e, por consequência, detonar a candidatura de Luiz Roberto. Ressalte-se que, bem antes dessa nova crise, o mandachuva do MDB, senador Alessandro Vieira, já havia provocado uma dissidência interna ao negar apoio à pré-candidata Yandra de André (União) para evitar que o pai dela se aposse da chave do cofre da Prefeitura. Este clima pra lá de tenso na canoa governista só reforça a desconfiança de que o grupo ainda liderado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) corre um sério risco de se despedaçar durante a campanha eleitoral. Em isso ocorrendo, as grandes beneficiadas serão as candidaturas da oposição, principalmente as com tendência mais à direita, pois atrairá para ao seus palanques o eleitorado que não vota nos candidatos esquerdistas nem sob tortura. Quem viver, verá!

Energia de volta

A Justiça acatou uma ação liminar obrigando a Energisa a religar imediatamente a anergia elétrica nos assentamentos e perímetros irrigados de Propriá, Betume, Cotinguiba/Pindoba, localizados no Baixo São Francisco, e Jacaré/Curituba, situado no semiárido sergipano. Alegando que a Codevasf não vinha pagando a energia consumida, a empresa deixou moradores e agricultores às escuras, causando grande revolta pelos prejuízos provocados nas áreas irrigadas. Ao festejar a decisão, o deputado federal João Daniel (PT) disse que a volta imediata da energia é fundamental para garantir a continuidade das atividades dos rizicultores e da agricultura familiar. Certíssimo!

Óleo e gás

Aracaju sedia, a partir de hoje, a terceira edição do Sergipe Oil & Gas. O evento, que prossegue até a próxima sexta-feira (26) no Centro de Convenções AM Malls, discutirá temas essenciais para o setor de petróleo e gás no estado. Os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, confirmaram presença na solenidade de abertura. Além de feira, o Sergipe Oil & Gás terá rodadas de negócios, visitas técnicas, painéis, sessões técnicas, etcétera e tal. Participe!

Político diferente

O senador Alessandro Vieira (MDB) vive repetindo que é uma liderança política diferente das outras. O ilustre ressalta que atua de forma independente, analisando e votando os projetos com consciência, “prezando pela técnica e pela qualidade, com a clareza que minha missão é buscar sempre o melhor para Sergipe e para o Brasil”. Resta saber se os quase 500 mil eleitores que o elegeram em 2018 concordam com essa forma de fazer política. Eleitos por acaso, tal qual Alessandro, os saudosos ex-senadores Gilvan Rocha (MDB) e Zé Eduardo Dutra (PT) atuavam diferente da maioria dos políticos sergipanos, mas quando tentaram a reeleição deram com os burros n’água. Crendeuspai!

Títulos a granel

A Assembleia Legislativa promoveu, ontem, a entrega coletiva de títulos de cidadania sergipana a seis empresários do setor de petróleo e gás. De autoria do deputado estadual Luciano Pimentel (PP), a homenagem visou agradecer pela contribuição que os distintos deram para o crescimento do estado. Os novos sergipanos são Carlos Otávio Vasconcellos Quintela, José Antero dos Santos, Marcelo Cruz Lopes, Roberto Furian Ardenghy, Rodolfo Henrique de Saboia e Ovídio Quintana Pol da Silva. A última vez que a Assembleia entregou tantos títulos de cidadania numa única sessão foi durante o golpe militar, visando bajular os oficiais do Exército que davam com os custados aqui na terrinha. Misericórdia!

Dois sentidos

E a pré-candidata a prefeita de Aracaju, Candisse Carvalho (PT), tem se reunido com os petistas para elaborar as propostas a serem apresentadas durante a campanha eleitoral. A ideia é escolher ideias de fácil compreensão e que contemplem a maioria da população. Ao tempo em que se ocupa dessa tarefa, a fidalga acompanha as tentativas de seu grupo para unir o partido em torno de sua candidatura. Não será tarefa fácil, pois os liderados pelo ministro Márcio Macêdo (PT) estão mais para apoiar o pré-candidato Luiz Roberto (PDT). Marminino!

Emprego dos sonhos

A classe política não fala em outra coisa que não seja as eleições deste ano em Aracaju. Muitos pré-candidatos só têm olhos para o cargo de prefeito da capital sergipana. A desejada “boquinha” garante um salário de marajá, permite nomear e exonerar amigos e adversários, ser paparicado por auxiliares e puxas-saco, viajar pelo Brasil e o mundo e, mesmo sem precisar, ter todas as despesas pagas pelos contribuintes. Para conquistar esse emprego dos sonhos não é tão difícil como muitos pensam: basta ter a candidatura majoritária homologada pelo partido e obter os votos da maioria dos aracajuanos. Simples assim!

Na mira do TCU

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União encontrou indícios de favorecimento a Ocyan em uma licitação visando a contratação de um navio-plataforma para o Projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP). Segundo o Tribunal, a escolha do modelo de contrato feito pela Petrobrás teria favorecido a Ocyan. Por conta desses indícios, o TCU determinou que a petrolífera instaure Comissão Interna de Apuração para investigar os fatos e identificar os responsáveis. Em abril do ano passado, a Petrobrás lançou outra licitação para a contratação de duas plataformas para SEAP. Essa concorrência ainda está em curso e não é alvo do TCU. Home vôte!

Vida de gado

O Diário Oficial da União publicou, ontem, a sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da Lei reconhecendo a cidade de Lagarto como a Capital Nacional da Vaquejada. A norma teve origem no Projeto de Lei apresentado pelo deputado federal lagartense Fábio Reis (PSD). Filho de Lagarto, o senador Rogério Carvalho (PT), disse que aquele município sergipano realiza vaquejada há mais de 100 anos, evento que gera mais de 700 mil empregos diretos e indiretos e movimenta anualmente cerca de R$ 800 milhões na região. Aff Maria!

Eleições na vitrine

O Tribunal Regional Eleitoral promove, de hoje até o próximo domingo, a exposição “Da cédula a urna eletrônica, uma jornada democrática”. Instalada no Shopping Riomar, a mostra exibirá documentos históricos estará disponível para o público. Entre os itens colocados à visitação pública se destacam uma urna de barro utilizada nas primeiras eleições em Sergipe, diferentes modelos de urnas usadas ao longo dos anos, como as de lona e de madeira, além das modernas e atuais urnas eletrônicas. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, 11 de junho de 1911.

* É editor do Portal Destaquenotícias