Os governistas vão dar uma rasteira em Edvaldo Nogueira

Por Adiberto de Souza *

Apenas o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), ainda diz acreditar que os governistas vão referendar a candidatura dele ao Senado. Não é segredo para ninguém que boa parte dos liderados pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) querem ver o pedetista pelas costas, de preferência no palanque da oposição. Estre estes está o pré-candidato a senador André Moura (União), que não perdoa Nogueira pelas duras críticas feitas a ele durante a disputa pela Prefeitura de Aracaju, em 2024. Outros tantos guardam mágoas por terem sido preteridos quando Edvaldo escolheu o secretariado municipal. Não fosse isso, os governistas mais à direita não confiam no ex-prefeito, um político oriundo da esquerda radical que terminou pousando no ninho governistas e foi ficando. O governador ainda não declarou que não apoia a pré-candidatura do pedetista, contudo, tem deixado transparecer que os seus candidatos a senador são André Moura e o delegado Alessandro Vieira (MDB). Portanto, é bom o ex-prefeito tirar a venda dos olhos antes que os governistas o surpreendam com o aviso que a porta da rua é a serventia da casa. Home vôte!

Currais à venda

Os pré-candidatos às eleições de 2026 já botaram os pés nas estradas de Sergipe. A maioria está visitando os donos dos corrais de votos para saber os preços dos rebanhos humanos. É nessa fase que os chefes políticos interioranos dizem o que precisam para manter os eleitores encabrestado e, principalmente, impedir a invasão dos currais por outros políticos clientelistas. Essa romaria de pré-candidatos pelo interior tenderá a crescer com a aproximação da campanha. As visitas frequentes aos comerciantes de consciência visam evitar surpresas desagradáveis, pois, como dizia uma experiente liderança política: Quem engorda o gado é o olho do dono. É lastimável que ainda se faça política desta forma. Marminino!

Aeroporto é a saída

Dita em tom de brincadeira, a afirmação “o melhor hospital de Sergipe é passagem de avião para São Paulo” tem sido seguida ao pé da letra pela classe política e por quem possui condições financeiras. O último exemplo disso foi dado agora pelo ex-governador Belivaldo Chagas (Pode), que preferiu retirar um tumor na próstata num hospital de São Paulo. Nada demais que se procure aos melhores centros médicos do país para se tratar, porém a constância como as autoridades e os endinheirados descartam os hospitais particulares de Aracaju comprova a falta de confiança delas nestas unidades. Quanto à rede pública de saúde nem é bom falar, pois só recorre a ela o infeliz sem qualquer outra alternativa de tratamento. Creindeuspai!

Jenner homenageado

A Câmara Municipal de Aracaju presta, hoje, uma homenagem ao artista plástico sergipano Jenner Augusto que, se vivo fosse estaria completando 101 anos no próximo dia 11. Agenda para às 15 horas, no plenário do Legislativo aracajuano, uma audiência pública vai discutir sobre a importância do homenageado para a cultura de Sergipe. Já às 18 horas, a Galeria Álvaro Santos abre a exposição “Jenner Augusto: Centenário de Luz e Cor”. Com traço firme e olhar poético, Janner transitou entre o popular e o erudito, a tradição e a vanguarda. Sua obra retrata o sertanejo, a seca, o rio e a cidade de Aracaju, ao mesmo tempo em que denuncia as desigualdades. Prestigie!

Encontro de tucanos

O mais novo emplumado do PSDB, Ciro Gomes, esteve em Aracaju para proferir palestra em um evento promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL). Presidente do PSDB em Sergipe, o médico Eduardo Amorim, se reuniu com o novo tucano para discutir sobre o futuro do Brasil e, naturalmente, as eleições de 2026. Ciro ainda não disse a que pretende se candidatar, mas Eduardo deita e levanta sonhando com uma candidatura ao Senado. Este projeto, porém, ficou mais difícil depois que o irmão dele, empresário Edvan Amorim, perdeu o controle do PL no estado. Agora, o tucano pode até ir para o sacrifício, se candidatando ao governo pelo bloco da oposição. Misericórdia!

Desigualdade criminosa

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios, de acordo com recente estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A pesquisa alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. Cruz, credo!

Malas prontas

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), e seu grupo político estão de malas prontas para deixar o PL. O ilustre viajou à Brasília para discutira filiação dele e dos seguidores ao Podemos. Essa movimentação do político agresteiro teve início logo após o comando do PL em Sergipe ter sido entregue ao deputado federal bolsonarista Rodrigo Valadares (União). Os deputados estadual Marcos Oliveira e federal Ícaro de Valmir aguardam a abertura da janela partidária, em março de 2026, para baterem em retirada do PL. Bem antes, o prefeito de Areia Branca, Talysson de Valmir, troca de partido. Pelo visto, Rodrigo vai ter que se virar nos trinta pra substituir tantos desfalques. Aff Maria!

Morte na espreita

É raro o dia que ninguém morre em acidente de motocicleta em Sergipe. Quando escapam da morte, as vítimas ficam hospitalizadas por um bom tempo e a maioria permanece com sequelas. O crescente número de acidentes com este tipo veículo deixara claro que a morte anda nas garupas das milhares de motocas que circulam pelo estado, muitas delas pilotadas por pessoas inabilitadas. Apesar disso, não há campanha de conscientização, principalmente no interior, onde o jegue e o cavalo foram substituídos por este perigoso meio de transporte. Só Jesus na causa!

Economia em debate

O economista-chefe do Banco do Nordeste, Rogério Sobreira, fará palestra, hoje, em Aracaju sobre “Perspectivas da economia brasileira e economia regional”. Será durante o Almoço com Negócios promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Sergipe em um hotel da orla de Atalaia. Sobreira deve ressaltar a atuação do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste do BNB, além de traçar um panorama sobre a economia do Nordeste, em comparação com o desempenho de outras regiões do país. O palestrante atua principalmente nas áreas de financiamento do investimento, firma bancária e bancos de desenvolvimento. Ah, bom!

Haja festa

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), visitou em São Paulo a Rede Bandeirantes de Comunicação. Aproveitou para elogiar os avanços na área de segurança, lembrando que Sergipe figura entre os cinco estados mais seguros do país. Para dizer que não falou de festa, o fidalgo usou parte da entrevista para convidar os paulistas a prestigiarem o Pré-Caju, um evento particular promovido pelo ex-vereador aracajuano Fabiano Oliveira (PP), que vem a ser presidente da Empresa Sergipana de Turismo. A prévia carnavalesca está agendada para o período de 14 a 16 de novembro. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 19 de janeiro de 1936.

* É jornalista.

