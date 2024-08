Os indecisos, nulos e brancos estão na cola de Emília

Por Adiberto de Souza *

Engana-se quem pensa que a eleição de Emília Corrêa (PL) para a Prefeitura de Aracaju são favas contadas. Pesquisa feita pelo Instituto Única e divulgada pela TV Atalaia mostra exatamente o contrário. Ainda é muito elevado o número de eleitores indecisos e os que prometem votar em branco ou nulo, além dos chamados “outros”. Juntos, eles somam 24,45% do eleitorado, portanto, apenas 5,45% abaixo dos 29,9% que tencionam votar na prefeiturável do PL, estabelecendo quase um empate técnico, já que a margem de erro da consulta é de 4%. Ora, durante o transcorrer da campanha, esse grande número de eleitores ainda indefinidos vai se decidir por um dos oito concorrentes, alterando sobremodo o quadro atual. Vale ressaltar que a possibilidade de Emília ganhar no 1º turno é quase impossível, pois a soma dos demais candidatos (45,1%) deixa claro que ninguém deve chegar em 3 de outubro com percentual superior a 50% dos votos para impedir um 2º turno. Portanto, antes de contar com o ovo no fiofó da galinha, os apoiadores dos candidatos à Prefeitura, particularmente os de Emília Corrêa, devem arregaçar as mangas e gastar solas de sapatos pelas ruas e vielas de Aracaju. Do contrário, ficarão pelo caminho, como já aconteceu com muitos políticos que se diziam eleitos no início da campanha e terminaram dando com os burros n’água. Só Jesus na causa!

Perfil da pesquisa

Registrada na Justiça Eleitoral com o número 00616/2024, a pesquisa do Instituto Única foi feita entre os dias 16 e 19 deste mês, tendo ouvido 1.200 eleitores de Aracaju. O nível de confiança é 95% e a margem de erro 4% para mais ou para menos. O Instituto Única informou que o candidato a prefeito Felipe Vilanova (PCO) ficou de fora da consulta porque só registrou a candidatura no último dia 15. Ôxe!

Quase eleita

Dos 75 municípios de Sergipe somente o pequeno São Miguel do Aleixo tem apenas uma concorrente à Prefeitura. É Cleane de Everton (União), irmã do ex-prefeito Everton Lima (PSC), que morreu num acidente de carro dias antes da eleição de 2020, quando tentaria a reeleição. A candidata única tem 41 anos, é filha de Itabaiana, solteira e tem o ensino médio completo. Na atual gestão ela foi secretária municipal de Finanças. Cleane de Everton tem como candidato a vice Rogério Barbosa (União). Então, tá!

Grana bloqueada

Dez municípios sergipanos tiveram os repasses do FPM bloqueados por estarem devendo à União ou com prestação de contas em atraso. O Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) reúne informações referentes a execuções orçamentárias, patrimoniais e financeiras da União. Quando um município é incluído no sistema, a prefeitura fica impedida de receber qualquer ajuda financeira. Estão nessa situação Areia Branca, Itaporanga D’ajuda, Moita Bonita, Nossa Senhora das Dores, Poço Redondo, Porto da Folha, Riachão do Dantas, Salgado, São Domingos e São Francisco. Misericórdia!

Parabelo na mão

Quem gosta de armamentos ficou encantado com a exposição dos 139 novos paus de fogo e o grande volume de munições adquiridos pelo governo de Sergipe. O arsenal foi comprado com os recursos oriundos de uma emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira (MDB). Delegado de polícia há mais de 20 anos, o emedebista comemorou a chegada das armas de alta tecnologia, além de nove veículos para a Polícia Militar. Durante a exibição, Vieira pegou uma das armas e entregou ao governador Fábio Mitidieri (PSD), que escancarou a sua falta de jeito para segurar o trabuco cuspidor de balas. Creindeuspai!

Troca de postos

O juiz federal Tiago Brasileiro é o novo membro titular do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Devendo permanecer no cargo até 2026, o magistrado ocupou a vaga deixada pelo também juiz federal Edmilson Pimenta. O novo integrante do Tribunal se disse honrado em assumir o importante posto: “O TRE tem a missão de garantir o direito de um povo de escolher quem irá lhe representar”, discursou. O presidente do Tribunal Eleitoral, desembargador Diógenes Barreto, disse ter certeza de que o juiz Tiago Brasileiro terá muito a contribuir com o trabalho da justiça eleitoral de Sergipe. Ah, bom!

Contra fake news

Uma pesquisa realizada pelo Instituto DataSenado revelou que 81% dos eleitores acreditam que as redes sociais devem ser responsáveis por impedir a divulgação de notícias falsas. Quase oito em cada 10 entrevistados (78%) avaliam como “muito importante” o controle das fake news nas redes sociais para garantir uma disputa eleitoral justa. Além disso, 81% dos entrevistados responderam que a disseminação de notícias falsas pode afetar “muito” os resultados eleitorais. Certíssimo!

A UFS vai às urnas

O reitor da Universidade Federal de Sergipe, Valter Joviniano de Santana Filho, lançou sua candidatura à reeleição. Desta vez, o ilustre tem como companheira da chapa a professora Martha Suzana Cabral Nunes. Durante o lançamento, o reitor disse ser este “o momento de união para defender as nossas conquistas e continuar ofertando educação de qualidade, com olhar atento para ações de acolhimento e inclusão”. Apresentam-se como candidatos opositores os professores Rosalvo Ferreira e Rogéria de Souza Nunes (vice); e André Maurício, tendo como vice Silvana Bretas. A data da eleição ainda será marcada. Aguardemos, portanto!

Domingo tem romaria

A Diocese de Propriá vai realizará, domingo próximo, a 45ª Romaria da Terra e das Águas, visando chamar a atenção da sociedade para a luta pela reforma agrária e pelo acesso à água. A romaria também defende a agricultura familiar camponesa e denuncia atos de violência física e moral contra os trabalhadores rurais. Este evento religioso surgiu no final da década de 70 objetivando apoiar a luta dos índios Xokó pela reconquista da Ilha de São Pedro, no município de Porto da Folha. Desde então, a romaria continua sendo uma manifestação de fé em defesa da vida dos povos e das águas do Rio São Francisco. Participe!

Tá no páreo

A defesa do candidato a prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), garante que ele está com os direitos políticos válidos e possui todas as certidões eleitorais e criminais que garantem o deferimento da candidatura. A manifestação da defesa ocorreu após se especular que Valmir estaria impedido de disputar as eleições porque o desembargador Diógenes Barreto negou o pedido de habeas corpus em favor do candidato, que foi condenado em 1ª instância por crimes contra a honra. Segundo a defesa de Valmir, neste caso não existe trânsito em julgado de decisão condenatória, fato que impediria o registro da candidatura. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinense, em 30 de agosto de 1891.

