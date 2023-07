Os partidos políticos vivem de costas para o povo

Por Adiberto de Souza *

O que não falta no Brasil é partido político. Entre os 30 registrados na Justiça Eleitoral, muitos são totalmente desconhecidos do grande público e parte deles funciona como legenda de aluguel, verdadeiros biombos de malandragem. Estes últimos só aparecem de dois em dois anos para encher os bolsos de seus donos. Até mesmo os chamados grandes partidos vivem de costas para a sociedade. Um bom exemplo disso foi visto na recente pandemia. Qual foi a sigla que se envolveu na luta contra a convid-19, mobilizou seus filiados para orientar o povo sobre os riscos de contrair a doença, gastou alguns caraminguás com cestas básicas, campanha de conscientização, etcétera e tal? Nenhuma, é claro. Em vez de se preocuparem com os problemas da população, os dirigentes partidários estão interessados é nas próximas eleições municipais, já calculando como vão gastar os xibilhões dos fundos partidário e eleitoral. Aliás, é de olho nessa fortuna, custeada pelos contribuintes, que 17 novos partidos políticos aguardam registro na Justiça Eleitoral. Misericórdia!

Dois prefeitos

Um fato inusitado na política de Sergipe: o município de Canindé do São Francisco, no semiárido do estado, está com dois prefeitos. O interino Joselildo Pank (sem partido) não aceitou a suspensão da licença de 180 dias do titular Weldo Mariano (PT) e permanece dizendo que o Executivo está sob seu comando até segunda ordem. Já o petista não apenas reassumiu a Prefeitura como assinou decreto exonerando todos os comissionados nomeados anteriormente pelo vice Pank. Nem precisa dizer que o município está em polvorosa, pois a população não sabe de fato quem realmente é o prefeito. Crendeuspai!

Trânsito mortal

Para que deixemos de lamentar perdas de vidas em acidentes de carro e atropelamentos é preciso que alguns setores da sociedade acabem com a hipocrisia de passar a mão na cabeça dos infratores. Ressalte-se que nem todas as guerras são tão mortais quanto o nosso deseducado trânsito. Se continuarmos achando normal não respeitar a faixa de pedestres, invadir sinais, beber e dirigir, jamais daremos um basta à carnificina do trânsito. É correto fiscalizar e punir, mas é importante ter um programa de educação ostensivo e permanente. Só Jesus na causa!

Pixulé no bolso

O governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju começam a pagar as folhas salariais deste mês, respectivamente, hoje e amanhã. O calendário de pagamento do funcionalismo público estadual será concluído na próxima segunda-feira. Já a Prefeitura deposita toda folha de pessoal nessa sexta-feira, inclusive metade do 13º salário dos aniversariantes de julho e de agosto. O governo do estado também está pagando 50% do décimo a quem muda de idade neste mês. Legal!

Parceria por Sergipe

O secretário de Representação de Sergipe em Brasília, Sérgio Reis (PSD), foi recebido em audiência pelo ministro Márcio Macedo (PT), da Secretaria-Geral da Presidência. Segundo o petista, o desenvolvimento de Sergipe foi o principal assunto da reunião: “Estou empenhado em contribuir cada vez mais na solução das demandas do povo sergipano fortalecendo a parceria do governo estadual com o federal”. Sérgio Reis pediu ajuda a Márcio para destravar recursos em diversos ministérios. Marminino!

Oposição sem rumo

Foi-se o tempo em que a oposição sergipana tinha lideranças firmes, um norte a trilhar. Bom exemplo disso é o saudoso ex-deputado federal José Carlos Teixeira (MDB). Por muitos anos, ele comandou o grupo que se opunha ao governo e, apesar da ditadura militar, conseguiu formar bancadas na Assembleia, conquistar cadeiras na Câmara Federal e no Senado e disputar o comando político do estado. Hoje, o que se enxerga é um bando de baratas tontas, totalmente sem rumo. A continuar sem comando, a oposição caminha a passos largos para um novo massacre nas urnas. Home vôte!

Boas novas

Sergipe terá duas novas plataformas de produção de petróleo e gás até 2028. Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espirito Santo também ganharão novas unidades estacionárias de produção (UEPs) a serem contratadas pela Petrobras. Esta informação consta do Anuário de Petróleo 2023. As 23 plataformas de produção a serem instaladas até 2028 responderão pela geração de cerca de 21 mil novos postos de trabalho, sendo 6,9 mil diretos, nas plataformas, e 13,8 mil indiretos, nos diversos segmentos da cadeia produtiva. Supimpa!

Sem cabresto

Oito em cada 10 eleitores não seguem o conselho de seus líderes religiosos sobre qual candidato devem votar. Segundo pesquisa da Datafolha, entre os que consideram as recomendações dos padres e pastores, 4% o fazem apenas se o candidato for ligado à sua igreja. Entre as religiões, a evangélica é a mais propensa à recomendação de suas congregações. E você, aceita sugestão de reverendo sobre qual candidato deve votar? Aff Maria!

Braços cruzados

Os servidores celetistas da Fundação Estadual de Saúde (Funesa) estão irritados com a condição de desprezo a que têm sido submetidos. Dizem que todos os segmentos do serviço público tiveram seus salários reajustados e eles não. Por isso desejam um reajuste de pelo menos os 10% já dado aos estatutários. Nem mesmo os 2,5% de reajuste geral dos servidores os beneficiou. É por isso que a turma paralisa as atividades no dia de hoje como forma de protesto contra a falta de atenção do governo Mitidieri. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Confronto suspeito

O Ministério Público de Sergipe solicitou à Secretaria da Segurança Pública informações sobre uma ocorrência policial registrada em Aracaju e que culminou nas mortes de quatro homens. Segundo a Polícia, as vítimas teriam reagido à voz de prisão, morrendo durante o confronto a tiros. O MPE quer apurar as informações contidas nos relatórios policiais. Ressalte-se que, na maioria das mortes atribuídas a confrontos, os suspeitos não morreram no local. A SSP informa sempre que, após ter sido alvejado a tiros, o acusado “chegou a ser socorrido para um hospital público, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito”. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 28 de outubro de 1936.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre e nos jornais online Zona Sul e EncontrAqui news.

* É editor do Portal Destaquenotícias